Заявление о пропаже ребенка поступило в полицию только 12 февраля. Сообщается, что ее видели в последний раз у дома №18 по улице Ворошилова – это ее домашний адрес.
Приметы – на вид чуть старше возраста. Выглядит примерно на 16-17 лет. Худощавая, рост 155-160 см. Волосы крашеные, темные. Одета в парку темно-синего цвета. На капюшоне серый мех. Белые полуботинки, темно-синие джинсы.
Всех, кто располагает сведениями о местонахождении Анастасии Носковой, просят обратиться в отдел полиции №22 УМВД по Тольятти 8 (8482)93-46-24, 8-9608-44-50-00 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
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