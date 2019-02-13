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Материалы по теме:

В Тольятти нашли подростка, который ушел из дома 1,5 месяца назад

В Тольятти нашли подростка, который ушел из дома 1,5 месяца назад

В Тольятти нашелся школьник, который пропал полтора месяца назад. Напомним, что 16-летний Виталий Е. вышел из дома на улице Железнодорожной 26 декабря и не вернулся. С родными он связывался последний раз вечером того же дня. Полицейские искали его на чердаках, 
13 февраля 2019, 12:55
В Хрящевке иномарка сбила 68-летнего пешехода

В Хрящевке иномарка сбила 68-летнего пешехода

Во вторник, 12 февраля, в Ставропольском районе под колесами машины оказался пешеход. В 13:00 63-летний водитель ехал на иномарке Hyundai Accent по селу Хрящевка. Он двигался по улице Ленина в направлении Кирова, когда внезапно сбил 68-летнюю женщину. На пострадавшей была 
13 февраля 2019, 11:48
На строительство легкоатлетического манежа в Тольятти выделили 375 млн рублей

На строительство легкоатлетического манежа в Тольятти выделили 375 млн рублей

Правительство России выделило 375 млн рублей на проектирование и строительство легкоатлетического манежа в Тольятти. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте кабмина. Субсидия будет выделена в этом году в рамках реализации госпрограммы «Развитие физкультуры и 
13 февраля 2019, 08:21
В Тольятти «ГАЗель» сбила 8-летнюю девочку на «зебре»

В Тольятти «ГАЗель» сбила 8-летнюю девочку на «зебре»

Тольяттинские полицейские выясняют детали аварии, в которой пострадала девочка-школьница. В понедельник, 11 февраля, 41-летний водитель грузовой «ГАЗели» сбил в Автограде восьмилетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть вместе со своей мамой по регулируемому пешеходному переходу на «зеленый» сигнал светофора. Девочка получила 
12 февраля 2019, 04:35
Молодой и опасный: полиция установила личность предполагаемого маньяка, который резал женщин в Тольятти

Молодой и опасный: полиция установила личность предполагаемого маньяка, который резал женщин в Тольятти

Полиция установила личность предполагаемого злоумышленника, который нападал на женщин с ножом в Тольятти. Им оказался некий 22-летний. Кроме того, правоохранители уточнили приметы подозреваемого. На вид ему около 20 лет, рост 182 см, телосложение худощавое, темные волосы средней длины с челкой 

5 декабря 2018, 09:29
В Самаре ищут мужчину с тигром на груди и черепом на руке

В Самаре ищут мужчину с тигром на груди и черепом на руке

В Самарской области продолжается розыск бесследно пропавшего 41-летнего Вячеслава Лапшина. Напомним, что 11 апреля 2016 года мужчина выехал на своей машине ГАЗ 2217 с регистрационным знаком У544УН 56 регион из Бугуруслана в Оренбургской области в Смышляевку под Самарой. 21 апреля 
4 декабря 2018, 11:55
Появились фото и приметы маньяка, который режет женщин в Тольятти

Появились фото и приметы маньяка, который режет женщин в Тольятти

ГУ МВД России по Самарской области сообщило приметы мужчины, который подозревается в нападении на женщин в Тольятти. Предполагаемому злоумышленнику на вид около 30 лет, рост 165-170 см., худощавого телосложения, одет в куртку коричневого (ближе к горчичному) цвета, синие джинсы и 

3 декабря 2018, 03:20
В Самаре ищут водителя, который сбил человека на Металлурге и уехал

В Самаре ищут водителя, который сбил человека на Металлурге и уехал

Самарская полиция разыскивает водителя, который сбил человека. Авария произошла В 6 часов утра 27 сентября на пересечении улицы Пугачевской и проспекта Металлургов. Неизвестный автомобилист на неизвестной машине сбил 43-летнего мужчину. Пострадавший переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, но виновник ДТП 

28 сентября 2018, 01:51
40 млн рублей пытались похитить с VIP-счета в Сбербанке

40 млн рублей пытались похитить с VIP-счета в Сбербанке

МВД России раскрыло организованную группу, которая пыталась похитить 40 млн рублей с банковского счета VIP-клиента Сбербанка. В ходе оперативных мероприятий в Санкт-Петербурге и одном из городов Поволжья были задержаны 9 человек, пятеро из которых были сотрудниками банка. По версии полиции, 

4 июля 2018, 02:54
275 млн рублей потратит МВД на склад вооружения в Самаре

275 млн рублей потратит МВД на склад вооружения в Самаре

Областной главк МВД объявил тендер на реконструкцию здания учебного центра, расположенного в поселке Управленческий в Самаре. Объект предназначен для размещения склада вооружения и имущества. Общая максимальная стоимость контракта 275 миллионов рублей. Из них 99 миллионов заложены на текущий год, остальная 

28 июня 2018, 10:07
Названа причина эвакуации из офисных центров Самары

Названа причина эвакуации из офисных центров Самары

В Самаре официально названа причина эвакуации из ряда городских объектов с массовым пребыванием людей в четверг, 21 июня. По данным полицейских, поступили сообщения о возможном заминировании офисных центров «Башня», «Скала Холл», а также гостиницы «Волга». Постояльцев в самарских отелях в 
22 июня 2018, 09:35
Глава МВД России проверил готовность полиции к ЧМ-2018 в Самаре

Глава МВД России проверил готовность полиции к ЧМ-2018 в Самаре

Cамару посетил глава МВД России Владимир Колокольцев. Он проверил готовность сводного отряда полиции к работе во время проведения ЧМ-2018 по футболу.  В самарском аэропорту министра внутренних дел РФ встретил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Владимир Колокольцев ознакомился с условиями 
5 июня 2018, 09:19
Под Самарой найдена мертвой пропавшая девочка

Под Самарой найдена мертвой пропавшая девочка

В Самарской области прекращены поиски 12-летней девочки, пропавшей в селе Яблоновый Овраг Волжского района. Она погибла, сообщили в среду, 7 июня, добровольцы из отряда «Лиза Алерт», участвовавшие в поисках.

Как сообщалось ранее, девочка ушла из дома 30 мая и не вернулась. Через 

7 июня 2017, 10:00
В Самарской области продолжаются поиски пропавшей 12-летней девочки

В Самарской области продолжаются поиски пропавшей 12-летней девочки

Сотрудники полиции и волонтеры продолжают поиск 12-летней девочки, пропавшей 2 июня в селе Яблоновый Овраг Волжского района. У нее худощавое телосложение, рост около 160 сантиметров, волосы длинные темно-русые, глаза голубые. Одета была в черные короткие шорты и розовый купальник. По 

6 июня 2017, 03:56
В Саратове пропала без вести 17-летняя самарчанка

В Саратове пропала без вести 17-летняя самарчанка

В Саратове сотрудники полиции разыскивают 17-летнюю девушку из Самарской области Махину Абдуллоеву. Как передает портал sarnovosti.ru, она пропала 17 июня. Жительница Самары в тот день ушла гулять с друзьями, однако домой так и не вернулась.

Приметы девушки: темные волосы, 
19 июня 2016, 03:06
Полиция Тольятти нашла пропавшую девочку 16 лет

Полиция Тольятти нашла пропавшую девочку 16 лет

В пресс-службе областного главка сообщили, что пропавшая вчера в Тольятти 16-летняя девочка найдена сегодня, 10 марта. По данным полицейских, вчера она ушла из школы после уроков и решила погулять. Несовершеннолетняя заблудилась. Ночевать ей пришлось в подъезде жилого дома в Автозаводском 
10 марта 2016, 03:47
В Сызрани найдено тело 15-летнего подростка с признаками суицида

В Сызрани найдено тело 15-летнего подростка с признаками суицида

19 марта около 16:00 в одной из комнат сызранского общежития, расположенного на ул. Садовой, обнаружен труп 15-летнего подростка, сообщает СУ СК РФ по Самарской области. По предварительной информации, парень совершил самоубийство. По данному факту следственный отдел Сызрани проводит доследственную проверку. 

20 марта 2014, 10:36
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