В Самарской области прекращены поиски 12-летней девочки, пропавшей в селе Яблоновый Овраг Волжского района. Она погибла, сообщили в среду, 7 июня, добровольцы из отряда «Лиза Алерт», участвовавшие в поисках.

Как сообщалось ранее, девочка ушла из дома 30 мая и не вернулась. Через …