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Срок ареста бывшего замдиректора «Прогресса» сократили на один день
В среду, 27 февраля, Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов бывшего первого заместителя гендиректора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константина Наумова. Защита просила перевести подопечного под домашний арест или отпустить под залог, но служители Фемиды меру пресечения …
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27 февраля 2019, 11:26
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Хватит ли самарским аграриям средств для работы этой весной?
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27 февраля 2019, 11:02
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На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему
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27 февраля 2019, 09:38
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Всех самарских пенсионеров переведут на «МИР»
Всех самарских пенсионеров переведут на банковские карты национальной платежной системы «МИР», сообщает региональное управление Пенсионного фонда России. Жители области, которые получают пособия по картам иностранных систем Visa и MasterCard, будут также переведены на «МИР», когда у первых истечет срок …
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27 февраля 2019, 09:03
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Пени за вывоз мусора в январе самарцам не начислят
Жителям Самарской области не начислят пени за вывоз мусора в январе 2019 года, заявила компания "ЭкоСтройРесурс". Руководство регионального оператора приняло такое решение из-за задержки выставленных квитанций. Вины населения здесь нет, это не должно стать поводом для начисления неустойки, посчитали бизнесмены. …
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27 февраля 2019, 02:11
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90 млрд рублей в этом году потратит РЖД на локомотивы
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26 февраля 2019, 10:29
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Стал известен любимый бизнес самарских хипстеров
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26 февраля 2019, 05:12
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В Самарской области откроются еще три газовые заправки
Развитие газификации Самарской области, повышение надежности газоснабжения обсуждали в понедельник, 25 февраля, во время рабочей встречи губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В частности, в этом году для обеспечения подключения новых потребителей в Сергиевском …
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26 февраля 2019, 10:35
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В блогах: фермерство как хобби, бизнес и образ жизни
Самарский блогер Наталья Ширяева решила развенчать миф о том, что в России "деревня умирает, там нет молодежи, кто смог - тот свалил". "На мой взгляд, если это применимо к русской деревни, то только локально, - пишет автор. - Жизнь …
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25 февраля 2019, 08:48
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6 новых компаний-резидентов подписали соглашения с ТОР
Дополнительный импульс в развитии в 2019 году по оценке регионального минэконома должна получить экономика Тольятти. Сразу 6 новых компаний-резидентов подписали соглашения с местной Территорией Опережающего Развития. Решение об этом было принято на заключительном в 2018 году заседании комиссии по рассмотрению …
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28 декабря 2018, 09:04
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СПИК «АвтоВАЗа» одобрили
Межведомственная комиссия при Минпромторге России одобрила заключение специального инвестиционного контракта «АвтоВАЗа». Документ предполагает развитие модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Renault и Mitsubishi и модернизацию мощностей для их производства. Проект будет реализован российско-франко-японским альянсом. При этом планируется, что инвестором контракта станет …
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28 декабря 2018, 08:28
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Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта
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30 ноября 2018, 04:40
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Самарские власти пытаются ускорить возведение моста в селе Климовка
Областные чиновники пытаются форсировать строительство моста около Климовки: региональный Минтранс отправил в Росавтодор пакет документов. Заявка должна участвовать в отборе проектов, которые реализуются в рамках концессионных соглашений.
Напомним, что мост через Волгу в районе села Климовка получил положительное заключение …
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16 августа 2018, 11:26
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