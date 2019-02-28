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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Срок ареста бывшего замдиректора «Прогресса» сократили на один день

Срок ареста бывшего замдиректора «Прогресса» сократили на один день

В среду, 27 февраля, Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов бывшего первого заместителя гендиректора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константина Наумова. Защита просила перевести подопечного под домашний арест или отпустить под залог, но служители Фемиды меру пресечения 
27 февраля 2019, 11:26
Хватит ли самарским аграриям средств для работы этой весной?

Хватит ли самарским аграриям средств для работы этой весной?

В Самарской области началась подготовка к весенней посевной кампании. В этом году, по сравнению с прошлым, площадь посевов увеличится на 20 тысяч гектаров и составит 2 миллиона. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей 
27 февраля 2019, 11:02
На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему

На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему

Самарская область, как и вся Россия, находится на краю демографической ямы. И это связано не только с тем, что смертность превышает рождаемость, а продолжительность жизни растет. Сухая статистика: в прошлом году численность населения уменьшилась почти на 10 тысяч человек - 
27 февраля 2019, 09:38
Всех самарских пенсионеров переведут на «МИР»

Всех самарских пенсионеров переведут на «МИР»

Всех самарских пенсионеров переведут на банковские карты национальной платежной системы «МИР», сообщает региональное управление Пенсионного фонда России. Жители области, которые получают пособия по картам иностранных систем Visa и MasterCard, будут также переведены на «МИР», когда у первых истечет срок 
27 февраля 2019, 09:03
Пени за вывоз мусора в январе самарцам не начислят

Пени за вывоз мусора в январе самарцам не начислят

Жителям Самарской области не начислят пени за вывоз мусора в январе 2019 года, заявила компания "ЭкоСтройРесурс". Руководство регионального оператора приняло такое решение из-за задержки выставленных квитанций. Вины населения здесь нет, это не должно стать поводом для начисления неустойки, посчитали бизнесмены. 

27 февраля 2019, 02:11
90 млрд рублей в этом году потратит РЖД на локомотивы

90 млрд рублей в этом году потратит РЖД на локомотивы

РЖД до конца 2019 года потратит почти 90 млрд рублей на обновление локомотивного парка, сообщает официальный сайт перевозчика. Всего в рамках инвестиционной программы хотят закупить 674 локомотива. То есть каждая единица техники обойдется госконцерну примерно в 130 млн. Наибольшее количество 
26 февраля 2019, 10:29
Стал известен любимый бизнес самарских хипстеров

Стал известен любимый бизнес самарских хипстеров

Рынок готового бизнеса для хипстеров в Самаре, как выяснилось, довольно узок, а наибольший интерес у них вызывают кофейни и смузи-бары, на которые приходится почти три четверти спроса. Точнее,  72%. Это данные января. На втором месте барбершопы – 27%. Тату-салоны собрали 
26 февраля 2019, 05:12
В Самарской области откроются еще три газовые заправки

В Самарской области откроются еще три газовые заправки

Развитие газификации Самарской области, повышение надежности газоснабжения обсуждали в понедельник, 25 февраля, во время рабочей встречи губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В частности, в этом году для обеспечения подключения новых потребителей в Сергиевском 
26 февраля 2019, 10:35
В блогах: фермерство как хобби, бизнес и образ жизни

В блогах: фермерство как хобби, бизнес и образ жизни

Самарский блогер Наталья Ширяева решила развенчать миф о том, что в России "деревня умирает, там нет молодежи, кто смог - тот свалил". "На мой взгляд, если это применимо к русской деревни, то только локально, - пишет автор. - Жизнь 
25 февраля 2019, 08:48
6 новых компаний-резидентов подписали соглашения с ТОР

6 новых компаний-резидентов подписали соглашения с ТОР

Дополнительный импульс в развитии в 2019 году по оценке регионального минэконома должна получить экономика Тольятти. Сразу 6 новых компаний-резидентов подписали соглашения с местной Территорией Опережающего Развития. Решение об этом было принято на заключительном в 2018 году заседании комиссии по рассмотрению 
28 декабря 2018, 09:04
СПИК «АвтоВАЗа» одобрили

СПИК «АвтоВАЗа» одобрили

Межведомственная комиссия при Минпромторге России одобрила заключение специального инвестиционного контракта «АвтоВАЗа». Документ предполагает развитие модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Renault и Mitsubishi и модернизацию мощностей для их производства. Проект будет реализован российско-франко-японским альянсом. При этом планируется, что инвестором контракта станет 
28 декабря 2018, 08:28
Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта

Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта

В пятницу, 30 ноября, прошло совещание, на котором обсуждалось дальнейшее использование стадиона «Самара Арена» и всего наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. На территории около масштабного спортивного объекта собираются построить три здания - дворец пляжных видов спорта, концертный зал 
30 ноября 2018, 04:40
Самарские власти пытаются ускорить возведение моста в селе Климовка

Самарские власти пытаются ускорить возведение моста в селе Климовка

Областные чиновники пытаются форсировать строительство моста около Климовки: региональный Минтранс отправил в Росавтодор пакет документов. Заявка должна участвовать в отборе проектов, которые реализуются в рамках концессионных соглашений.

Напомним, что мост через Волгу в районе села Климовка получил положительное заключение 
16 августа 2018, 11:26
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