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В Самарской области с алиментщиков взыскали 44,5 млн рублей

В Самарской области с алиментщиков взыскали 44,5 млн рублей

За девять месяцев в Самарской области завели более 9 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. Всего с должников взыскали 44,5 млн рублей. Кроме того, по неоконченным исполнительным производствам смогли собрать 55,8 млн рублей. Очень часто на алиментщиков действуют меры и 
16 октября 2018, 01:16
Главы двух районов Самары уходят в отставку

Главы двух районов Самары уходят в отставку

Во вторник, 16 октября, главы администраций двух районов областной столицы рассказали, что хотят покинуть свои посты. Речь идет об Алле Волчковой, руководившей администрацией Октябрьского района и об Олеге Комарове, главе Красноглинского района. Они захотели покинуть нынешние должности по собственному желанию, 
16 октября 2018, 12:26
Тольяттинец устроил нарколабораторию на съемной квартире

Тольяттинец устроил нарколабораторию на съемной квартире

34-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела.
16 октября 2018, 11:58
В Самаре специалисты обсуждают ситуацию с заболеваемостью туберкулезом

В Самаре специалисты обсуждают ситуацию с заболеваемостью туберкулезом

Во вторник, 16 октября, в Самаре проходит научно-практическая конференция, посвящённая 160-летию Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова. Несмотря на положительную динамику снижения заболеваемости, ситуация в регионе остаётся сложной. Это связано с тем, что в Самарской области высока доля 
16 октября 2018, 11:04
В Самаре топ-менеджерам готовы платить более 90 тысяч рублей

В Самаре топ-менеджерам готовы платить более 90 тысяч рублей

В Самарской области топ-менеджерам в среднем готовы платить более 90 тысяч рублей. С начала 2018-го года количество предложений для управленцев в регионе выросло на 27 % по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Такие данные содержатся в отчете портала HeadHunter, специально 
16 октября 2018, 10:48
В Сызрани произошла очередная авария с такси: пострадали две женщины

В Сызрани произошла очередная авария с такси: пострадали две женщины

В понедельник вечером в Сызрани, 15 октября, в аварию попала машина такси популярного агрегатора. В восьмом часу вечера на улице Хвалынской столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Калина». Легковушки получили в ДТП незначительные повреждения, пишет ktv-ray.ru. По словам очевидцев, во 
16 октября 2018, 10:23
Массовое ДТП на Революционной: в Самаре столкнулись три авто

Массовое ДТП на Революционной: в Самаре столкнулись три авто

В понедельник рано утром, 15 октября, на пересечении улиц Революционной и Маломосковской в областной столице столкнулись три автомобиля - Lada Priora, Lada Granta и Subaru. Две машины получили механические повреждения — по предварительным данным, один из автомобилей врезался в другой, 
15 октября 2018, 02:08
В Сызрани бабушка упала на внучку и придавила ее

В Сызрани бабушка упала на внучку и придавила ее

Вечером, 13 октября в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадала девочка. Все случилось на улице Жуковского. В 18:20 58-летний водитель «Лады Гранты» сбил пенсионерку. От удара женщина рухнула на внучку, которую она переводила через дорогу и травмировала ее.

Медики 
15 октября 2018, 10:43
На трассе под Самарой «десятка» врезалась в два грузовика

На трассе под Самарой «десятка» врезалась в два грузовика

В субботу, 13 октября, на самарской обводной дороге произошла массовая авария, пострадал один человек. В 21:45 44-летний водитель Ваз 2110 ехал со стороны Тольятти в направлении Волгограда. Выполняя обгон, шофер «десятки» не убедился в безопасности маневра и оказался на встречке, 
15 октября 2018, 08:15
В Самаре под колесами иномарки оказалась 11-летняя девочка

В Самаре под колесами иномарки оказалась 11-летняя девочка

В пятницу в Самаре произошла авария, в которой пострадала школьница. В 13:00 12 октября 30-летний водитель иномарки «Хендай» ехал по улице Мориса Тореза со стороны улицы Мяги в направлении Партизанской. Напротив дома № 33 по улице Мориса Тореза он сбил 
12 октября 2018, 04:41
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В блогах: "Хорошо в стране советской жить": танец пионеров в самарской школе

Самарец Антон Рубин также в "ФБ" рассказал, что сегодня, в День учителя, в одной из городских школ показали танец пионеров. Под песню "Хорошо в стране советской жить". "Это все, что вам нужно знать про 21-й век. Его нет, не 
6 октября 2018, 11:45
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