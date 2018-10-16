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В Самарской области с алиментщиков взыскали 44,5 млн рублей
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16 октября 2018, 01:16
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Главы двух районов Самары уходят в отставку
Во вторник, 16 октября, главы администраций двух районов областной столицы рассказали, что хотят покинуть свои посты. Речь идет об Алле Волчковой, руководившей администрацией Октябрьского района и об Олеге Комарове, главе Красноглинского района. Они захотели покинуть нынешние должности по собственному желанию, …
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16 октября 2018, 12:26
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Тольяттинец устроил нарколабораторию на съемной квартире
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16 октября 2018, 11:58
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В Самаре специалисты обсуждают ситуацию с заболеваемостью туберкулезом
Во вторник, 16 октября, в Самаре проходит научно-практическая конференция, посвящённая 160-летию Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова. Несмотря на положительную динамику снижения заболеваемости, ситуация в регионе остаётся сложной. Это связано с тем, что в Самарской области высока доля …
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16 октября 2018, 11:04
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В Самаре топ-менеджерам готовы платить более 90 тысяч рублей
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16 октября 2018, 10:48
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В Сызрани произошла очередная авария с такси: пострадали две женщины
В понедельник вечером в Сызрани, 15 октября, в аварию попала машина такси популярного агрегатора. В восьмом часу вечера на улице Хвалынской столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Калина». Легковушки получили в ДТП незначительные повреждения, пишет ktv-ray.ru. По словам очевидцев, во …
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16 октября 2018, 10:23
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Массовое ДТП на Революционной: в Самаре столкнулись три авто
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15 октября 2018, 02:08
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В Сызрани бабушка упала на внучку и придавила ее
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15 октября 2018, 10:43
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На трассе под Самарой «десятка» врезалась в два грузовика
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15 октября 2018, 08:15
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В Самаре под колесами иномарки оказалась 11-летняя девочка
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12 октября 2018, 04:41
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В блогах: "Хорошо в стране советской жить": танец пионеров в самарской школе
Самарец Антон Рубин также в "ФБ" рассказал, что сегодня, в День учителя, в одной из городских школ показали танец пионеров. Под песню "Хорошо в стране советской жить". "Это все, что вам нужно знать про 21-й век. Его нет, не …
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6 октября 2018, 11:45