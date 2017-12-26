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Известный боец MMA Александр Емельяненко приехал в Самару
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26 декабря 2017, 01:59
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В Самаре заведующая детским садом поймана за взятку в 180 тысяч рублей
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26 декабря 2017, 01:38
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В Тольятти охранник ударил подростка электрошокером: мальчик выложил видео
Вопиющий случай произошел в субботу, 23 декабря, около 15:00 в одном из объектов общепита Автограда — там охранник ударил электрошокером 14-летнего мальчика по имени Никита, передает ПрогородСамара. По словам мамы юноши, 34-летней Марии Ш., она обнаружила странную видеозапись у …
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25 декабря 2017, 11:07
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СМИ сообщили об убийстве в Стамбуле грузинского криминального авторитета Дато Панкисского
Сведения о гибели Давида Алханишвили, известного в криминальных кругах как Дато Панкисский, подтвердили грузинскому телеканалу "Рустави 2" его родственники. Об этом рассказал ряд информагентств.
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25 декабря 2017, 05:30
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На экс-главу самарского УФПС Артура Игрушкина могут завести уголовное дело
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25 декабря 2017, 04:41
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На Волге у Тольятти провалился снегоход и пострадал рыбак
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25 декабря 2017, 02:14
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Появилось видео ДТП в Тольятти с попавшей под 2 автобуса девушкой
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25 декабря 2017, 11:29
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В Чапаевске подросток с приятелем насмерть забили отчима девушки-заказчицы
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22 декабря 2017, 01:30
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В Самаре суд вынес приговор убийце бизнесмена Вадима Винокурова
В Самаре Куйбышевский районный суд вынес приговор убийце бизнесмена Вадима Винокурова. Перед служителями Фемиды предстали исполнитель Денис Ковергин и Радик Хайретдинову, который согласно материалам уголовного дела, причастен к незаконному обороту оружия. Напомним, бизнесмен был найден мертвым на своем катере на …
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14 декабря 2017, 04:32
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На 40-летнего самарца, избившего в школе ученика, завели уголовное дело
В четверг, 14 декабря, самарские следователи из СК опубликовали официальную информацию об избиении ученика одной из самарских школ. Инцидент произошел в Промышленном районе Самары. Уголовное дело заведено на 40-летнего мужчину по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По уточненным данным, …
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14 декабря 2017, 12:27
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В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший
В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший, рассказали в полиции. В правоохранительные органы поступила информация, что в одну из больниц города госпитализирован 15-летний подросток с травмой.
«В ходе работы над поступившим обращением инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что …
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6 декабря 2017, 12:15
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В Лондоне отца и дочь нашли убитыми после крупного выигрыша
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5 декабря 2017, 03:52