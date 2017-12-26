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Известный боец MMA Александр Емельяненко приехал в Самару

Известный боец MMA Александр Емельяненко приехал в Самару

Александр Емельяненко, бывший чемпион мира по смешаным единоборствам версии ProFC, младший брат бойца ММА Федора Емельяненко, приехал в Самару для того, чтобы обсудить с региональной федерацией детали своего будущего поединка в Тольятти. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью телерадиокомпании 

26 декабря 2017, 01:59
В Самаре заведующая детским садом поймана за взятку в 180 тысяч рублей

В Самаре заведующая детским садом поймана за взятку в 180 тысяч рублей

В Самаре заведующая детским садом стала подозреваемой в даче взятки. Сумма незаконного вознаграждения составила 180 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Самарской области.

«По версии следствия, в период времени 
26 декабря 2017, 01:38
В Тольятти охранник ударил подростка электрошокером: мальчик выложил видео

В Тольятти охранник ударил подростка электрошокером: мальчик выложил видео

Вопиющий случай произошел в субботу, 23 декабря, около 15:00 в одном из объектов общепита Автограда — там охранник ударил электрошокером 14-летнего мальчика по имени Никита, передает ПрогородСамара. По словам мамы юноши, 34-летней Марии Ш., она обнаружила странную видеозапись у 
25 декабря 2017, 11:07
СМИ сообщили об убийстве в Стамбуле грузинского криминального авторитета Дато Панкисского

СМИ сообщили об убийстве в Стамбуле грузинского криминального авторитета Дато Панкисского

Сведения о гибели Давида Алханишвили, известного в криминальных кругах как Дато Панкисский, подтвердили грузинскому телеканалу "Рустави 2" его родственники. Об этом рассказал ряд информагентств.
Как сообщается, Алханишвили был убит на прошлой неделе в Стамбуле возле одного из ресторанов. По существующей 

25 декабря 2017, 05:30
На экс-главу самарского УФПС Артура Игрушкина могут завести уголовное дело

На экс-главу самарского УФПС Артура Игрушкина могут завести уголовное дело

На экс-главу УФПС Самарской области - филиала «Почты России» Артура Игрушкина могут завести уголовное дело. Как сообщили в областной прокуратуре, ведомство завершило проверку по обращению сотрудников предприятия. В результате было установлено, что в период с апреля 2016 года по ноябрь 
25 декабря 2017, 04:41
На Волге у Тольятти провалился снегоход и пострадал рыбак

На Волге у Тольятти провалился снегоход и пострадал рыбак

В Тольятти спасатели сообщили о двух происшествиях на Волге с участием рыбаков. В одном случае под лед провалился снегоход, а в другом – рыбак пострадал, повредив ногу, и не смог вернуться на берег. Пострадавший мужчина сам дозвонился до спасателей, и 

25 декабря 2017, 02:14
Появилось видео ДТП в Тольятти с попавшей под 2 автобуса девушкой

Появилось видео ДТП в Тольятти с попавшей под 2 автобуса девушкой

Появилось видео жуткого ДТП с участием двух автобусов. 23-летняя девушка, перебегавшая дорогу, попала под два автобуса. Видео было снято регистратором водителя – участника ДТП. На записи видно, как девушка выбегает на дорогу. От удара её отбросило на следующую полосу, где 
25 декабря 2017, 11:29
В Чапаевске подросток с приятелем насмерть забили отчима девушки-заказчицы

В Чапаевске подросток с приятелем насмерть забили отчима девушки-заказчицы

В Чапаевске 20-летняя девушка заказала нападение на своего отчима подростку и его 25-летнему приятелю. В итоге мужчину забили насмерть. Теперь падчерица жертвы и нанятые ею «каратели» предстанут перед судом.

Согласно материалам дела, избиение отчима девушка заказала, так как испытывала к нему 

22 декабря 2017, 01:30
В Самаре суд вынес приговор убийце бизнесмена Вадима Винокурова

В Самаре суд вынес приговор убийце бизнесмена Вадима Винокурова

В Самаре Куйбышевский районный суд вынес приговор убийце бизнесмена Вадима Винокурова. Перед служителями Фемиды предстали исполнитель Денис Ковергин и Радик Хайретдинову, который согласно материалам уголовного дела, причастен к незаконному обороту оружия.  Напомним, бизнесмен был найден мертвым на своем катере на 

14 декабря 2017, 04:32
На 40-летнего самарца, избившего в школе ученика, завели уголовное дело

На 40-летнего самарца, избившего в школе ученика, завели уголовное дело

В четверг, 14 декабря, самарские следователи из СК опубликовали официальную информацию об избиении ученика одной из самарских школ. Инцидент произошел в Промышленном районе Самары. Уголовное дело заведено на 40-летнего мужчину по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По уточненным данным, 
14 декабря 2017, 12:27
В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший

В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший

В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший, рассказали в полиции. В правоохранительные органы поступила информация, что в одну из больниц города госпитализирован 15-летний подросток с травмой.

«В ходе работы над поступившим обращением инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что 

6 декабря 2017, 12:15
В Лондоне отца и дочь нашли убитыми после крупного выигрыша

В Лондоне отца и дочь нашли убитыми после крупного выигрыша

В британской столице обнаружили трупы отца и дочери после крупного выигрыша. Как отмечают информагентства, соседи рассказывали о раздававшихся накануне криках, которым они не придали особого значения.
61-летний Ноэль Браун нередко делал ставки у букмекеров. О том, что накануне он сорвал 

5 декабря 2017, 03:52
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