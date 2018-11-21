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Метель и сильный ветер: до выходных в Самарской области будет идти снег
В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Самарской области выпадение снега различной интенсивности от небольшого до умеренного, а также порывистый ветер. Как сообщили в Приволжском УГМС, температура воздуха будет постепенно понижаться, но останется близкой к климатической норме.
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21 ноября 2018, 03:01
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В Тольятти исчез актер сериала «Тайны следствия»
В Тольятти искали режиссера и актера Олега Куртанидзе. Он исчез 15 ноября и больше не выходил на связь с семьей и коллегами. Обеспокоенные родственники мужчины написали заявление в полицию. Силовикам удалось отследить передвижения пропавшего. По словам директора Тольяттинского молодежного драматического …
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21 ноября 2018, 02:34
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Самарец продал служебную иномарку за 2 млн рублей
Житель областной столицы решил повысить свои доходы необычным способом - он сумел продать служебный автомобиль. 29-летний ранее не судимый мужчина работал менеджером одной из самарских компаний.
По предварительным данным, он обманом реализовал служебную машину, предоставив покупателю дорогой иномарки поддельные …
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21 ноября 2018, 02:12
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В Самаре затопило улицу Металлистов
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21 ноября 2018, 01:56
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В Самарской области столкнулись «буханка» и Hyundai: травмированы четверо
Во вторник вечером, 20 ноября, произошла крупная авария на 132 километре трассы «Самара-Бугуруслан» в Похвистневском районе. По предварительным данным, водитель иномарки не сумел справиться с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «УАЗом». Различные травмы получили четыре человека …
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21 ноября 2018, 09:57
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В Сызрани столкнулись иномарки: пострадали двое детей
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20 ноября 2018, 05:19
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Автоледи разбила каршеринговую машину в Самаре
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20 ноября 2018, 03:41
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«Пункт назначения» по-самарски: кусок швеллера прошиб стекло машины, едва не убив двоих человек
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20 ноября 2018, 02:02