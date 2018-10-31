В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке В Самарской области полиция и волонтеры ищут 15-летнюю девушку. Виктория Прохорова ушла из дома в Новокуйбышевске еще 6 октября и до сих пор не вернулась. Ее сотовый телефон выключен.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160-174 см, славянской внешности, среднего … Приметы: на вид 15 лет, рост 160-174 см, славянской внешности, среднего