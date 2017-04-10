В Тольятти местный житель позвонил в ЕДДС и сообщил, что в доме на улице Автостроителей заложено взрывное устройство. Информацию сразу же передали в полицию.
По указанному адресу выехала оперативно-следственная группа. Полицейские обследовали здание, но никаких опасных предметов не обнаружили. Вскоре оперативники выяснили, что звонок поступил от 63-летнего жильца этого дома, «минера» задержали.
Ппредполагаемый злоумышленник сообщил, что совершил правонарушение из хулиганских побуждений, понимая, что сообщает заведомо ложные сведения. Во время звонка пенсионер был пьян. На мужчину завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», ему грозит до 3-х лет лишения свободы.
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