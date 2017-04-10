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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Психически больной мужчина угрожал взорвать детсад в Тольятти

Психически больной мужчина угрожал взорвать детсад в Тольятти

Вечером в понедельник, 26 сентября, появилась информация о заминировании детского сада в Тольятти. Экстренные службы были направлены по адресу: улица Ушакова, 50, сообщил паблик «Происшествия Тольятти». В социальных сетях опубликованы фотографии.

По предварительной информации, тревожный вызов поступил примерно в 
27 сентября 2016, 09:44
В Зубчаниновке пьяный самарец попал под поезд и выжил

В Зубчаниновке пьяный самарец попал под поезд и выжил

Поезд сбил человека на железной дороге в Самаре. Инцидент произошел в воскресенье, 25 сентября, примерно в 5 часов утра. 40-летний пешеход попал под поезд в районе платформы Зубчаниновка. Мужчина выжил, сообщает портал «Волга-Ньюс».

Медики диагностировали у пострадавшего множественные 
26 сентября 2016, 03:53
В Тольятти пьяный мужчина пытался завладеть оружием полицейского

В Тольятти пьяный мужчина пытался завладеть оружием полицейского

Появилась официальная информация о нападении на полицейского в Тольятти. Напавший состоял на учете в психдиспансере, подтвердили в ГУ МВД России по Самарской области. По данным ведомства, у злоумышленника были признаки алкогольного опьянения.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 сентября, утром. 
19 сентября 2016, 10:00
Самарский продавец из «Дьюти фри» заминировал Кремль

Самарский продавец из «Дьюти фри» заминировал Кремль

21 июля в колл-центр одного из операторов связи поступило сообщение о якобы заминировании администрации президента России. 
22 июля 2016, 01:50
В Тольятти подростки «по приколу» заминировали городской парк

В Тольятти подростки «по приколу» заминировали городской парк

Вчера, 8 июля, Фанни-парк в Автозаводском районе был оцеплен сотрудниками полиции, его посетители эвакуированы, а следственно-оперативная группа, кинологи и специалисты ОМОН тщательно обследовали территорию места отдыха.
 
Поводом для этого послужил звонок 13-летней девочки в единую диспетчерскую службу. Она сообщила, 

9 июля 2016, 03:23
Тольяттинец осужден за ложное сообщение о бомбе в здании МФЦ

Тольяттинец осужден за ложное сообщение о бомбе в здании МФЦ

Служители Фемиды вынесли приговор жителю Тольятти Андрею К. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Инцидент произошел в конце прошлого года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина появился в многофункциональном центре на улице Юбилейной в Автограде, подошел к сотруднику охраны и 

28 апреля 2016, 04:17
33-летний мужчина задержан за сообщение о минировании МАК

33-летний мужчина задержан за сообщение о минировании МАК "Курумоч"

Звонок о бомбе поступил на телефон экстренных служб в 13.45.  Пассажиры были эвакуированы, но аэропорт продолжал принимать самолёты - сообщили в пресс-службе "Курумоча". На месте работали кинологи и взрывотехники, однако, взрывчатка найдена не была. Проверка завершилась в 16.40, а в 17.00 

27 апреля 2016, 06:56
В Самаре коллектор угрожал взорвать школу из-за долга учительницы физкультуры

В Самаре коллектор угрожал взорвать школу из-за долга учительницы физкультуры

29-летняя девушка взяла кредит в компании «Микрозайм» и просрочила несколько обязательных платежей.
10 февраля 2016, 12:11
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