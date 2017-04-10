33-летний мужчина задержан за сообщение о минировании МАК "Курумоч" Звонок о бомбе поступил на телефон экстренных служб в 13.45. Пассажиры были эвакуированы, но аэропорт продолжал принимать самолёты - сообщили в пресс-службе "Курумоча". На месте работали кинологи и взрывотехники, однако, взрывчатка найдена не была. Проверка завершилась в 16.40, а в 17.00 …