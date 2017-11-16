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Материалы по теме:

В Самаре на Московском шоссе авто разорвало от удара о столб

В Самаре на Московском шоссе авто разорвало от удара о столб

В ночь на четверг, 16 ноября, в Самаре легковушка врезалась в столб. ДТП произошло на Московском шоссе в районе пересечения с Ракитовским шоссе. Авто (по предварительной информации «Лада Приора») разорвало от удара о столб, рассказывают очевидцы. Фото с места аварии 
16 ноября 2017, 11:01
Чудовищное ДТП в Самаре обсуждают в соцсети

Чудовищное ДТП в Самаре обсуждают в соцсети

В самарских пабликах в соцсети обсуждают «чудовищное ДТП», которое произошло в Самаре на улице Ново-Садовой в среду, 15 ноября. На перекрестке с улицей Шверника примерно в 20:25 столкнулись две иномарки – Mazda и Skoda. Одна из машин протаранила дорожные ограждения. 
16 ноября 2017, 09:06
В центре Самары водитель BMW сбил женщину с 5-месячным младенцем на руках

В центре Самары водитель BMW сбил женщину с 5-месячным младенцем на руках

Сегодня, 15 ноября, в Самаре водитель кроссовера BMW X5 на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 34-летнюю женщину с 5-месячным сыном на руках.
 
Авария произошла примерно в 18:40 напротив дома №58 по улице Некрасовской. Женщина и ребенок были доставлены на машине 
15 ноября 2017, 10:43
Появилось видео потопа и «плавающих» машин в Тольятти

Появилось видео потопа и «плавающих» машин в Тольятти

В Тольятти случился потоп. Утром в среду, 15 ноября, очевидец опубликовал видео с «плавающими» машинами в социальной сети. Под воду ушла дорога на улице Карбышева. Один автомобилист на «Ниве» пытался проехать через «лужу» и застрял. Второму водителю на внедорожнике повезло 

15 ноября 2017, 04:42
В Самарcкой области 40% ДТП оформляют без инспекторов ГИБДД

В Самарcкой области 40% ДТП оформляют без инспекторов ГИБДД

Самарская область заняла второе место среди регионов России, где чаще всего оформляют ДТП по европротоколу. Участники автопроисшествий в нашей губернии обходятся без инспекторов ГИБДД в 40 процентах случаев, что всего на два процента меньше, чем в Ростовской области - лидере 
15 ноября 2017, 07:01
Молодые водители Volkswagen и Kalina столкнулись в Тольятти

Молодые водители Volkswagen и Kalina столкнулись в Тольятти

В ночь на среду, 15 ноября, в Тольятти произошло ДТП на улице Ботанической. Столкнулись Volkswagen и Kalina. Пострадали молодые водители, их возраст - 20 и 22 года.

«Пострадавшие были госпитализированы с признаками ЧМТ и переломом бедра. Спасатели настоятельно призывают 
15 ноября 2017, 11:42
Блогер выложил редкие фотографии Тольятти от 10 ноября 1982

Блогер выложил редкие фотографии Тольятти от 10 ноября 1982

Тольяттинец Александр Бредихин выложил редкие фотографии Тольятти от 10 ноября 1982 года - дня, когда скончался генсек ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев.

"Помню, как 35 лет назад нас, десятиклассников, отпустили из школы, - пишет автор. - Учителя Тольятти просто 
14 ноября 2017, 11:36
В Тольятти прекратят подачу газа в часть жилых домов

В Тольятти прекратят подачу газа в часть жилых домов

Во вторник, 14 ноября, более 800 домов в Тольятти останутся без газоснабжения на весь день. Причина - производство работ на газопроводе.

«14 ноября с 8:00 будет прекращена подача газа на территорию мкр. Жигулевское море (816 домов). "Средневолжской газовой компанией" запланированы работы 

13 ноября 2017, 05:03
В очередь, все в очередь: В Тольятти «Калина» врезалась в дерево, а в нее – «четырнадцатая»

В очередь, все в очередь: В Тольятти «Калина» врезалась в дерево, а в нее – «четырнадцатая»

Необычное ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Автозаводском районе Тольятти сегодня ночью, 12 ноября. Как передает паблик "Патрулю Тольятти" соцсети «ВКонтакте», возле дома №2 по бульвару Королева водитель «Калины» не справился с управлением и врезался в дерево. 
12 ноября 2017, 03:50
Тише едешь – дальше не будешь: В Тольятти пьяный водитель выдал себя слишком медленной ездой

Тише едешь – дальше не будешь: В Тольятти пьяный водитель выдал себя слишком медленной ездой

Сотрудники вневедомственной охраны Тольятти задержали 42-летнего местного жителя. Мужчина без прав сел пьяным за руль.

Во время патруля в Автозаводском районе стражи порядка обратили внимание на Lada Granta. Машина ехала по улице 70 лет Октября очень медленно и без 
6 ноября 2017, 08:16
В Самаре пьяный таксист устроил ДТП на встречке, есть раненый

В Самаре пьяный таксист устроил ДТП на встречке, есть раненый

Во вторник, 29 августа, в Самаре на проспекте Карла Маркса произошло ДТП. По словам очевидцев, таксист на автомобиле Renault Logan столкнулся с «Калиной». 25-летний автомобилист, управлявший вазовской легковушкой, попал в больницу. Водитель иномарки пройти медосвидетельствование отказался.

По сообщению полицейских, ДТП произошло 

30 августа 2017, 02:40
В Сызрани пьяный водитель уснул за рулем и протаранил хрущевку

В Сызрани пьяный водитель уснул за рулем и протаранил хрущевку

Сегодня, 20 августа, около 7 утра Renault Symbol врезался в стену пятиэтажного дому по адресу Красильникова, 38, передает «Маленькая Сызрань».
 
По словам очевидцев, машина просто продолжила ехать прямо после участка с односторонним движением со стороны улицы Ерамасова. Переехав 
20 августа 2017, 01:43
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