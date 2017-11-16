Во вторник, 14 ноября, более 800 домов в Тольятти останутся без газоснабжения на весь день. Причина - производство работ на газопроводе.

«14 ноября с 8:00 будет прекращена подача газа на территорию мкр. Жигулевское море (816 домов). "Средневолжской газовой компанией" запланированы работы …