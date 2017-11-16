В Тольятти пьяный водитель сбил на тротуаре 18-летнюю девушку и уехал. По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, ДТП произошло во вторник, 14 ноября, на улице Тополиной около дома №48.
Девушка шла по тротуару, когда на нее наехал «Форд Фокус». Водитель с места аварии скрылся. Поймать его помог очевидец, который успел сделать фото нарушителя. Как стало известно, иномаркой, снятой с регистрационного учета, управлял пьяный водитель. Машину нашли брошенной в течение двух часов. Выяснилось, что ее хозяин к тому же лишен водительских прав. Вскоре был задержан и сам 33-летний нарушитель.
«В действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, так как ранее водитель уже был лишен права управления транспортными средствами, но позволил себе сесть за руль автомобиля, да еще и в состоянии опьянения», - сообщили полицейские.
На нарушителя заведены уголовное и административное дела и составлены административные материалы по ряду статей КоАП РФ.
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