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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти произошла массовая драка подростков, ранено 5 человек

В Тольятти произошла массовая драка подростков, ранено 5 человек

Правоохранительные органы Тольятти начали проверку по факту инцидента во дворе на улице Автостроителей. Вечером 31 июля оттуда в местную больницу привезли пятерых подростков 16–17 лет с разбитыми лицами и сломанными носами. По предварительным данным, они пострадали в массовой драке. Число 
2 августа 2017, 09:52
Пятилетняя малышка стала жертвой эскалатора в тольяттинском ТЦ

Пятилетняя малышка стала жертвой эскалатора в тольяттинском ТЦ

Сегодня, 1 августа, в региональных средствах массовой информации появилось сообщение о ЧП в тольяттинском торговом центре. В местную больницу поступила пятилетняя девочка с травмой руки – ей оторвало палец. По словам родителей маленькой пациентки, ее руку затянуло в ленту эскалатора. 
1 августа 2017, 02:43
Сызранца в палец укусила оса: пришлось обращаться к медикам и вызывать спасателей

Сызранца в палец укусила оса: пришлось обращаться к медикам и вызывать спасателей

29 июля около 19 часов в травмпункт сызранской ЦГБ обратился местный житель. На отдыхе его ужалила оса в палец, на котором находилось кольцо. Место укуса быстро начало опухать, а кольцо стало сдавливать палец, пишет "Маленькая Сызрань".

У врачей 
31 июля 2017, 10:49
Под Тольятти «поскользнулась» фура с бананами

Под Тольятти «поскользнулась» фура с бананами

В понедельник, 31 июля, на трассе М-5 в районе Тольятти произошло ДТП с участием фуры. Образовалась пробка. Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в социальной сети. По их словам, авария случилась в районе Жигулевского моря.

По предварительным данным, большегрузом «Вольво», груженным 

31 июля 2017, 03:15
Мысли тольяттинцев заморозят до 2067 года

Мысли тольяттинцев заморозят до 2067 года

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Автограде начали сбор писем потомкам-2067. 12 августа будет заложена капсула с посланиями тольяттинской молодежи 2067 года. Далеко не все доживут до этого времени, однако любой может претендовать на то, чтобы "законсервировать" 
31 июля 2017, 08:43
Чем закончилась история с супербыстрой «Нивой» из Тольятти

Чем закончилась история с супербыстрой «Нивой» из Тольятти

Тольяттинский спасатель Андрей Дербенев сообщил в "Фейсбуке", что местная ГИБДД отменила штраф в 5 тысяч рублей, выписанный за езду на автомобиле "Нива" якобы со скоростью в 206 километров в час. Курьезная ситуация вызвала огромный резонанс. О гоночной "Ниве", 
31 июля 2017, 08:28
Купаться запрещено как минимум до середины августа

Купаться запрещено как минимум до середины августа

В июне уровень воды в Куйбышевском водохранилище достиг отметки, при которой могут возникать различные  неблагоприятные явления. Речь в первую очередь о затоплениях. Под воду ушли острова, в районе пляжей после сбросов  воды Жигулевской ГЭС она поднялась примерно на метр.  И 

26 июля 2017, 06:24
Как вызвать помощь?

Как вызвать помощь?

Спасатели напоминают: единый телефон экстренных служб 112 заработает в регионе в 2018 году, а пока, чтобы дозвониться в скорую, полицию или пожарным с мобильного телефона, надо перед  привычным двузначными номерами  01, 02, 03 набрать единицу - 101,102 и 103, соответственно. 

26 июля 2017, 09:00
На дороге в Уфе произошел большой обвал грунта

На дороге в Уфе произошел большой обвал грунта

Сегодня жители Уфы принялись активно выкладывать в социальные сети снимки с улицы Первомайской. В башкирской столице напротив кинотеатра «Победа» образовалась огромная яма.
По одной из версий, причиной такой усадки грунта стали проведенные ранее ремонтные работы на инженерных коммуникациях. Как отмечается, 

30 ноября 2016, 05:13
Следователи ищут причину оползня в Ульяновске, изъяты документы

Следователи ищут причину оползня в Ульяновске, изъяты документы

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела по факту халатности должностных лиц, приведшей к  разрушениям в процессе схода грунта на Волжском склоне в городе Ульяновске. Об этом чрезвычайном происшествии уже неоднократно рассказывали как региональные, так и центральные СМИ.
Как сообщают 

28 апреля 2016, 03:35
Площадь обвала грунта в Ульяновске возросла почти до тысячи кв. метров

Площадь обвала грунта в Ульяновске возросла почти до тысячи кв. метров

Как сообщают региональные средства массовой информации, оползень на склоне Милановского в Ленинском районе Ульяновска угрожает жизни нескольких десятков человек в расположенных рядом частных домах. В настоящее время на месте обвала круглосуточно действует полицейский кордон. В регионе введен режим ЧС.
Провалы 

22 апреля 2016, 05:23
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