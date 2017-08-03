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В Тольятти произошла массовая драка подростков, ранено 5 человек
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2 августа 2017, 09:52
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Пятилетняя малышка стала жертвой эскалатора в тольяттинском ТЦ
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1 августа 2017, 02:43
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Сызранца в палец укусила оса: пришлось обращаться к медикам и вызывать спасателей
29 июля около 19 часов в травмпункт сызранской ЦГБ обратился местный житель. На отдыхе его ужалила оса в палец, на котором находилось кольцо. Место укуса быстро начало опухать, а кольцо стало сдавливать палец, пишет "Маленькая Сызрань".
У врачей …
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31 июля 2017, 10:49
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Под Тольятти «поскользнулась» фура с бананами
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31 июля 2017, 03:15
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Мысли тольяттинцев заморозят до 2067 года
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Автограде начали сбор писем потомкам-2067. 12 августа будет заложена капсула с посланиями тольяттинской молодежи 2067 года. Далеко не все доживут до этого времени, однако любой может претендовать на то, чтобы "законсервировать" …
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31 июля 2017, 08:43
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Чем закончилась история с супербыстрой «Нивой» из Тольятти
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31 июля 2017, 08:28
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Купаться запрещено как минимум до середины августа
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26 июля 2017, 06:24
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Как вызвать помощь?
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26 июля 2017, 09:00
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На дороге в Уфе произошел большой обвал грунта
Сегодня жители Уфы принялись активно выкладывать в социальные сети снимки с улицы Первомайской. В башкирской столице напротив кинотеатра «Победа» образовалась огромная яма.
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30 ноября 2016, 05:13
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Следователи ищут причину оползня в Ульяновске, изъяты документы
В настоящее время продолжается расследование уголовного дела по факту халатности должностных лиц, приведшей к разрушениям в процессе схода грунта на Волжском склоне в городе Ульяновске. Об этом чрезвычайном происшествии уже неоднократно рассказывали как региональные, так и центральные СМИ.
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28 апреля 2016, 03:35
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Площадь обвала грунта в Ульяновске возросла почти до тысячи кв. метров
Как сообщают региональные средства массовой информации, оползень на склоне Милановского в Ленинском районе Ульяновска угрожает жизни нескольких десятков человек в расположенных рядом частных домах. В настоящее время на месте обвала круглосуточно действует полицейский кордон. В регионе введен режим ЧС.
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22 апреля 2016, 05:23