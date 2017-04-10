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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2017г 
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В Тольятти назначена проверка по факту смерти младенца

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Эксклюзивное интервью с главой Тольятти Сергеем Андреевым – на канале «ТЕРРА» в понедельник 10 апреля

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В Тольятти ФСБ обезвредила взрывчатку, найденную возле иномарки бизнес-леди? (есть фото и видео)

Сегодня, 25 апреля, в Тольятти возле дома №115 по улице Победы Автозаводского района прохожие заметили подозрительный пакет. Он лежал около автомобиля Mazda, принадлежащего местной жительнице. По данным тольяттинских СМИ, женщина возглавляет одно из предприятий Автограда.
 
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Австралийца обвинили в подготовке теракта с участием кенгуру

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Житель Тольятти осужден условно за ложное сообщение о заминировании отдела полиции

Суд вынес приговор 23-летнему Ивану Гуку, который сообщил о заминированнии одного из отделов полиции в Тольятти. Факт готовящегося взрыва не подтвердился.

Согласно материалам дела, 12 января 2014 года обвиняемый позвонил в диспетчерскую службу Центра гражданской защиты населения г. Тольятти со своего 

20 марта 2014, 11:27
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