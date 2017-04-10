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Под Тольятти село Верхнее Санчелеево ушло под воду
«Паводок начался! Село Верхнее Санчелеево ушло под воду», - лаконично прокомментировали снимки с подтопленными домами свидетели происшествия в «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте».
По словам читателей, для этого села паводок с подтоплением жилых строений – не такое уж и …
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9 апреля 2017, 05:50
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Тольяттинка захотела сделать красивую прическу и ограбила парфюмерный магазин
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8 апреля 2017, 12:00
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В Тольятти назначена проверка по факту смерти младенца
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7 апреля 2017, 12:47
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Эксклюзивное интервью с главой Тольятти Сергеем Андреевым – на канале «ТЕРРА» в понедельник 10 апреля
Получил серьезное предложение. Глава Тольятти Сергей Андреев дал эксклюзивное интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» и рассказал, почему он не стал выдвигать свою кандидатуру на повторный срок.
Напомним, на пост главы Тольятти претендуют 19 человек. Большинство из них проживает в Автограде. При этом в …
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6 апреля 2017, 05:07
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В петербургской девятиэтажке нашли бомбу
В четверг, 6 апреля, в многоквартирном жилом доме в Санкт-Петербурге было обнаружено взрывное устройство. Об этом сообщил глава администрации Невского района города Константин Серов, передает ТАСС. По словам чиновника, бомба обезврежена, угрозы уже нет. Из здания эвакуировали жильцов двух …
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6 апреля 2017, 01:16
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В Тольятти ФСБ обезвредила взрывчатку, найденную возле иномарки бизнес-леди? (есть фото и видео)
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25 апреля 2016, 11:33
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Австралийца обвинили в подготовке теракта с участием кенгуру
Спецслужбы узнали о готовящемся преступлении из интернет-переписки с предполагаемыми террористами. Как выяснилось, в Австралии 19-летний Севдет Рамадан Бесим, присягнувший на верность группировке ИГИЛ (организация запрещена в России), намеревался разместить взрывное устройство в сумке кенгуру во время празднования Дня ветеранов в …
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28 января 2016, 02:36
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Житель Тольятти осужден условно за ложное сообщение о заминировании отдела полиции
Суд вынес приговор 23-летнему Ивану Гуку, который сообщил о заминированнии одного из отделов полиции в Тольятти. Факт готовящегося взрыва не подтвердился.
Согласно материалам дела, 12 января 2014 года обвиняемый позвонил в диспетчерскую службу Центра гражданской защиты населения г. Тольятти со своего …
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20 марта 2014, 11:27