12
37
35
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
            .d8888b.                 d8888             888b    888   .d8888b.  
           d88P  Y88b               d8P888             8888b   888  d88P  Y88b 
                .d88P              d8P 888             88888b  888  888    888 
 888  888      8888"   888  888   d8P  888   888  888  888Y88b 888  Y88b. d888 
 888  888       "Y8b.  `Y8bd8P'  d88   888   888  888  888 Y88b888   "Y888P888 
 888  888  888    888    X88K    8888888888  888  888  888  Y88888         888 
 Y88b 888  Y88b  d88P  .d8""8b.        888   Y88b 888  888   Y8888  Y88b  d88P 
  "Y88888   "Y8888P"   888  888        888    "Y88888  888    Y888   "Y8888P"  
      888                                         888                          
 Y8b d88P                                    Y8b d88P                          
  "Y88P"                                      "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

У железнодорожного моста в Сызрани пламя уничтожило частный дом

У железнодорожного моста в Сызрани пламя уничтожило частный дом

В пятницу, 20 июля, в Сызрани возник пожар в переулке Переездной. Пламя вспыхнуло в частном доме №18, оно почти сразу же охватило все здание. Судя по фотоснимкам с места событий, огонь уничтожил дом, его тушат пожарные.

К счастью, этот 
20 июля 2018, 11:48
В блогах: ЭТО ШОК - в Самаре на остановке живет бомж

В блогах: ЭТО ШОК - в Самаре на остановке живет бомж

В другом паблике "ВК" - "Подслушано Самара" - просят социальные службы города обратить внимание, что на остановке Арцыбушевская/Ульяновская уже давно живёт бомж.

"Нет сил на это смотреть, - утверждает автор. - Вокруг бомжа помойка, в туалет ходит под 
19 июля 2018, 10:22
В блогах: В самарской квартире с грудным ребенком обрушился потолок

В блогах: В самарской квартире с грудным ребенком обрушился потолок

В паблике "Новости Самары - Самара life" сообщили, что сегодня в 3 часа ночи в Самаре в доме № 22а по улице Пугачевской обрушился потолок. ЧП произошло в квартире на 2-м этаже. Один пострадавший, с ушибами. Дом аварийный, давно 
19 июля 2018, 10:08
Обрушился потолок в доме на Пугачевской в Самаре

Обрушился потолок в доме на Пугачевской в Самаре

В ночь на четверг, 19 июля, в квартире на втором этаже двухэтажного дома №22 А на улице Пугачевской в Кировском районе обрушился потолок. Это произошло еще в 03:16. На фотографиях, предоставленных жильцами квартиры, видно, что свалилось не только декоративное потолочное 
19 июля 2018, 03:09
Дети тушили пожар собственными майками в Сызрани

Дети тушили пожар собственными майками в Сызрани

В Сызрани произошел небольшой пожар — внезапно вспыхнула трава у школы №10 в Юго-Западном районе. Один из жильцов расположенной по соседству многоэтажки заснял происходящее на видео. По его словам, пожар тушили дети и водитель проезжавшей мимо «ГАЗели».

Судя по видеозаписи, трава 

19 июля 2018, 11:33
Оба водителя погибли в пожаре после ДТП с грузовиками под Самарой

Оба водителя погибли в пожаре после ДТП с грузовиками под Самарой

Стали известны подробности ужасной аварии на Обводной дороге Самары: водители обоих большегрузов скончались на месте происшествия. Напомним, 15 июля на трассе столкнулись два грузовика. После удара машины тут же загорелись, а шоферы не смогли выбраться из кабин и погибли.
16 июля 2018, 08:40
В Сызрани около «Пятерочки» загорелся бесхозный дом

В Сызрани около «Пятерочки» загорелся бесхозный дом

Вчера, 13 июля, вечером в Сызрани в районе поселка Строитель случился пожар. Около 19:30 на улице Коммунистической неподалеку от магазина «Пятерочка» загорелось заброшенное здание. Местные жители заметили столб дыма из старого сарая, который стоял за супермаркетом, и позвонили в пожарную 
14 июля 2018, 02:28
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх