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У железнодорожного моста в Сызрани пламя уничтожило частный дом
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20 июля 2018, 11:48
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В блогах: ЭТО ШОК - в Самаре на остановке живет бомж
В другом паблике "ВК" - "Подслушано Самара" - просят социальные службы города обратить внимание, что на остановке Арцыбушевская/Ульяновская уже давно живёт бомж.
"Нет сил на это смотреть, - утверждает автор. - Вокруг бомжа помойка, в туалет ходит под …
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19 июля 2018, 10:22
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В блогах: В самарской квартире с грудным ребенком обрушился потолок
В паблике "Новости Самары - Самара life" сообщили, что сегодня в 3 часа ночи в Самаре в доме № 22а по улице Пугачевской обрушился потолок. ЧП произошло в квартире на 2-м этаже. Один пострадавший, с ушибами. Дом аварийный, давно …
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19 июля 2018, 10:08
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Обрушился потолок в доме на Пугачевской в Самаре
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19 июля 2018, 03:09
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Дети тушили пожар собственными майками в Сызрани
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19 июля 2018, 11:33
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Оба водителя погибли в пожаре после ДТП с грузовиками под Самарой
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16 июля 2018, 08:40
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В Сызрани около «Пятерочки» загорелся бесхозный дом
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14 июля 2018, 02:28