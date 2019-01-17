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В Самаре объединятся областная и городская станции скорой помощи
В Самарской области наметился тренд на объединение и укрупнение медицинских учреждений. Этот вопрос обсудили сегодня на заседании комитета по здравоохранению Самарской губернской думы. К больнице им. Пирогова будет присоединена городская больница номер 8. Объединятся областная и городская станции скорой помощи, …
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17 января 2019, 02:18
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В Самаре нашли трупы трех мужчин на Алма-Атинской
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17 января 2019, 02:00
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Отопление жителям 10 микрорайона обещают вернуть сегодня вечером
Стало известно, когда будет восстановлено теплоснабжение в 10 микрорайоне Самары. Напомним, что коммунальная авария коснулась жителей около 30 жилых домов по улицам Ново-Вокзальная, Стара-Загора, Фадеева. На подающем трубопроводе диаметром 500 мм в районе пересечения Стара-Загоры и Ново-Вокзальной нашли повреждение, энергетики …
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17 января 2019, 01:02
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Тольяттинку подозревают в организации игорного клуба
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17 января 2019, 12:39
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В Самаре спилят две голубые ели на Молодогвардейской
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17 января 2019, 12:07
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На пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры возник провал
В Самаре образовался очередной провал на дороге: на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры возникла большая яма, из которой валит пар. Как рассказали «ТЕРРЕ» очевидцы, сейчас движение в этом районе затруднено, образовалась большая пробка. По данным администрации Промышленного района, на подающем …
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17 января 2019, 10:43
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Ударила по лицу: в Тольятти выясняют детали конфликта между учителем и пятиклассницей
Утро четверга, 17 января, началось в школе № 93 Тольятти с экстренного совещания с участием главы департамента образования мэрии Автограда Ларисы Лебедевой, руководства и коллектива образовательного учреждения, родителей учащихся.
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17 января 2019, 09:54
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В Самарской области двое рыбаков заблудились на острове в метель
Спасатели помогли двум рыбакам, которые заблудились из-за метели. В среду вечером, 26 декабря, оперативному дежурному сообщили, что на острове Зелененький в Красноглинском районе находятся двое мужчин. Из-за непогоды рыбаки потеряли ориентиры и не смогли самостоятельно вернуться на берег. На помощь …
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27 декабря 2018, 04:40
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Приплыли: супружеская пара из Самары едва не пошла ко дну на самодельной лодке
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25 декабря 2018, 08:29
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Жесткое ДТП в Тольятти: четыре человека попали в больницу
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11 декабря 2018, 12:20
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В Самарской области подводный охотник запутался в снастях и умер
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15 октября 2018, 03:01