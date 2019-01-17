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Материалы по теме:

В Самаре объединятся областная и городская станции скорой помощи

В Самаре объединятся областная и городская станции скорой помощи

В Самарской области наметился тренд на объединение и укрупнение медицинских учреждений. Этот вопрос обсудили сегодня на заседании комитета по здравоохранению Самарской губернской думы. К больнице им. Пирогова будет присоединена городская больница номер 8. Объединятся областная и городская станции скорой помощи, 
17 января 2019, 02:18
В Самаре нашли трупы трех мужчин на Алма-Атинской

В Самаре нашли трупы трех мужчин на Алма-Атинской

В четверг, 17 января, примерно в 11:00 в одном из домов в садово-дачном кооперативе «Авиатор» на улице Алма-Атинской нашли тела трех мужчин. Сразу же началась доследственная проверка. По предварительным данным, мужчины ремонтировали дом, в котором был установлен бензогенератор. Как сообщили 
17 января 2019, 02:00
Отопление жителям 10 микрорайона обещают вернуть сегодня вечером

Отопление жителям 10 микрорайона обещают вернуть сегодня вечером

Стало известно, когда будет восстановлено теплоснабжение в 10 микрорайоне Самары. Напомним, что коммунальная авария коснулась жителей около 30 жилых домов по улицам Ново-Вокзальная, Стара-Загора, Фадеева. На подающем трубопроводе диаметром 500 мм в районе пересечения Стара-Загоры и Ново-Вокзальной нашли повреждение, энергетики 
17 января 2019, 01:02
Тольяттинку подозревают в организации игорного клуба

Тольяттинку подозревают в организации игорного клуба

Следственный отдел по Автозаводском району Тольятти завел уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы. Ее подозревают в организации и проведении азартных игр.

По версии следствия, в прошлом году женщина организовала и проводила азартные игры на специальном оборудовании в нежилом 
17 января 2019, 12:39
В Самаре спилят две голубые ели на Молодогвардейской

В Самаре спилят две голубые ели на Молодогвардейской

В областной столице срубят две голубые ели на Молодогвардейской для того, чтобы устранить повреждение на водоводе. Технологический сбой на водоводе диаметром 900 мм, который снабжает питьевой водой жителей центральных районов Самары, произошел в районе дома № 215. Сам водовод был 
17 января 2019, 12:07
На пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры возник провал

На пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры возник провал

В Самаре образовался очередной провал на дороге: на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры возникла большая яма, из которой валит пар. Как рассказали «ТЕРРЕ» очевидцы, сейчас движение в этом районе затруднено, образовалась большая пробка. По данным администрации Промышленного района, на подающем 
17 января 2019, 10:43
Ударила по лицу: в Тольятти выясняют детали конфликта между учителем и пятиклассницей

Ударила по лицу: в Тольятти выясняют детали конфликта между учителем и пятиклассницей

Утро четверга, 17 января, началось в школе № 93 Тольятти с экстренного совещания с участием главы департамента образования мэрии Автограда Ларисы Лебедевой, руководства и коллектива образовательного учреждения, родителей учащихся. 
 
- Цель встречи - детально разобраться в конфликте между учителем биологии и 
17 января 2019, 09:54
В Самарской области двое рыбаков заблудились на острове в метель

В Самарской области двое рыбаков заблудились на острове в метель

Спасатели помогли двум рыбакам, которые заблудились из-за метели. В среду вечером, 26 декабря, оперативному дежурному сообщили, что на острове Зелененький в Красноглинском районе находятся двое мужчин. Из-за непогоды рыбаки потеряли ориентиры и не смогли самостоятельно вернуться на берег. На помощь 
27 декабря 2018, 04:40
Приплыли: супружеская пара из Самары едва не пошла ко дну на самодельной лодке

Приплыли: супружеская пара из Самары едва не пошла ко дну на самодельной лодке

Спасатели помогли людям, которые застряли на реке в областной столице. Происшествие случилось в субботу, 22 декабря, в районе Нефтеналивного причала в поселке Сухая Самарка. Супружеская пара каталась на самодельной аэролодке, но, двигаясь по тонкому льду, техника попала в полынью. Мотор 
25 декабря 2018, 08:29
Жесткое ДТП в Тольятти: четыре человека попали в больницу

Жесткое ДТП в Тольятти: четыре человека попали в больницу

Во вторник утром, 11 декабря, в Тольятти произошла серьезная авария с пострадавшими. Спасатели выезжали на улицу Борковскую, где столкнулись иномарки Nissan и Kia. По словам директора «Центра гражданской защиты г. о. Тольятти» Андрея Дербенева, после столкновения легковушек в салоне оказался 
11 декабря 2018, 12:20
В Самарской области подводный охотник запутался в снастях и умер

В Самарской области подводный охотник запутался в снастях и умер

Трагедией закончилась подводная охота для жителя Самарской области. 38-летний мужчина отправился за рыбой на реку Сок в районе Малой Царевщины. Он нырнул под воду и долгое время не показывался на поверхности. Ожидавшая рыбака на берегу жена вызвала спасателей.

Прибывшие на место 

15 октября 2018, 03:01
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