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Под Сызранью подросток чуть не сгорел заживо, перекапывая огород
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18 сентября 2018, 01:33
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В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной
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18 сентября 2018, 12:38
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Самарская полиция возьмет в аренду лошадей
Управление МВД России по Самарской области решило взять в аренду нескольких лошадей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Речь идет о племенных животных.
Лошади понадобятся правоохранителям в 2019 году. Подрядчик, который их предоставит, будет определен 4 октября. Победитель аукциона получит до …
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18 сентября 2018, 12:17
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В Тольятти малолитражка сбила насмерть пешехода на Обводном шоссе
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18 сентября 2018, 11:45
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В Самаре стали публиковать списки должников за капремонт
Региональный Фонд капремонта начал публиковать «черные» списки - перечни должников, в отношении которых ведется судебное разбирательство. На сайте появился специальный раздел, который так и называется «должники». В нем неплательщики не указаны пофамильно, но зато перечисляются их квартиры. Больше всего должников …
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16 августа 2018, 11:51
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В Самаре на 15 библиотек подали в суд из-за долгов за капремонт
В Самаре с 15 библиотек пытаются выбить долги за капремонт. Региональный Фонд капремонта направил в арбитраж 15 исков к «Самарской муниципальной информационно-библиотечной системе». Оператор пытается заставить библиотеки, расположенные в жилых домах, погасить задолженности за капитальный ремонт. Если сложить сумму по …
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9 августа 2018, 03:09
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Руководитель Фонда капремонта Самарской области не признает свою вину и настаивает на домашнем аресте
В эти минуты в Самарском районном суде областной столицы продолжается заседание по избранию меры пресечения для и.о. генерального директора некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта Самарской области»» Михаила Архипова. Громкий скандал разгорелся в среду, 1 августа. Господина …
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2 августа 2018, 04:27
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Капитальная дыра: Генпрокуратура выявила тысячи нарушений в программах капремонта
Генпрокуратура впервые осуществила проверку в сегменте капремонта жилых домов. О ее результатах "Известия" проинформировал официальный представитель ведомства Александр Куренной.
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3 октября 2017, 12:18