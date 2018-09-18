2
45
26
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.09.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Под Сызранью подросток чуть не сгорел заживо, перекапывая огород

Под Сызранью подросток чуть не сгорел заживо, перекапывая огород

Недавно едва не произошла трагедия под Сызранью. В пятницу, 14 сентября, 15-летний подросток копал землю на огороде соседей в поселке Ерик. Внезапно он задел лопатой электрический провод, ведущий к бане. Он получил травмы от  поражения электрическим током, у него обгорели 
18 сентября 2018, 01:33
В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной

В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной

Во вторник ночью, 18 сентября, в областной столице тушили крупный пожар. Сигнал о возгорании в доме на улице Паровозной в поселке Запанской в Железнодорожном районе поступил в 3:34. На месте событий горела квартира, причем, огонь вышел на кровлю здания. Пламенем 
18 сентября 2018, 12:38
Самарская полиция возьмет в аренду лошадей

Самарская полиция возьмет в аренду лошадей

Управление МВД России по Самарской области решило взять в аренду нескольких лошадей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Речь идет о племенных животных.

Лошади понадобятся правоохранителям в 2019 году. Подрядчик, который их предоставит, будет определен 4 октября. Победитель аукциона получит до 

18 сентября 2018, 12:17
В Тольятти малолитражка сбила насмерть пешехода на Обводном шоссе

В Тольятти малолитражка сбила насмерть пешехода на Обводном шоссе

Во вторник утром, 18 сентября, произошла смертельная авария на Обводном шоссе в Тольятти. Примерно в 7:20 28-летний мужчина ехал на своем автомобиле «Хонда» по Обводному шоссе со стороны села Тимофеевка в направлении улицы Новозаводской.

На 10 километре трассы на 
18 сентября 2018, 11:45
В Самаре стали публиковать списки должников за капремонт

В Самаре стали публиковать списки должников за капремонт

Региональный Фонд капремонта начал публиковать «черные» списки - перечни должников, в отношении которых ведется судебное разбирательство. На сайте появился специальный раздел, который так и называется «должники». В нем неплательщики не указаны пофамильно, но зато перечисляются их квартиры. Больше всего должников 
16 августа 2018, 11:51
В Самаре на 15 библиотек подали в суд из-за долгов за капремонт

В Самаре на 15 библиотек подали в суд из-за долгов за капремонт

В Самаре с 15 библиотек пытаются выбить долги за капремонт. Региональный Фонд капремонта направил в арбитраж 15 исков к «Самарской муниципальной информационно-библиотечной системе». Оператор пытается заставить библиотеки, расположенные в жилых домах, погасить задолженности за капитальный ремонт. Если сложить сумму по 
9 августа 2018, 03:09
Руководитель Фонда капремонта Самарской области не признает свою вину и настаивает на домашнем аресте

Руководитель Фонда капремонта Самарской области не признает свою вину и настаивает на домашнем аресте

В эти минуты в Самарском районном суде областной столицы продолжается заседание по избранию меры пресечения для и.о. генерального директора некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта Самарской области»» Михаила Архипова. Громкий скандал разгорелся в среду, 1 августа. Господина 
2 августа 2018, 04:27
Капитальная дыра: Генпрокуратура выявила тысячи нарушений в программах капремонта

Капитальная дыра: Генпрокуратура выявила тысячи нарушений в программах капремонта

Генпрокуратура впервые осуществила проверку в сегменте капремонта жилых домов. О ее результатах "Известия" проинформировал официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Как он отметил, в процессе своей работы прокуроры выявили с начала 2017-го 9,1 тыс. нарушений. Проверка проходила по поручению президента. По 

3 октября 2017, 12:18
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх