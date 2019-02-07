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Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?
Появились неожиданные детали в громком деле о стрельбе по собакам в центре Самары. По информации «Волга Ньюс», ее мог устроить Константин Фоменко, в начале 2000-х возглавлявший Октябрьский район областной столицы. Уже завтра, 8 февраля, мировой суд рассмотрит административное дело …
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7 февраля 2019, 12:34
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В Тольятти ищут пропавшего 25-летнего парня
В Тольятти ищут 25-летнего Богдана Присяжнюка. На связь молодой человек ни с кем не выходит с 6 февраля. Об этом сообщают в своей группе ВКонтакте активисты регионального отделения ДПСО «Лиза Алерт».
Богдан имеет следующие приметы: рост 185-190 сантиметров, …
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7 февраля 2019, 12:33
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В Самарской области не достроены 38 домов обманутых дольщиков
В Самарской области, по официальным данным, почти 3 тысячи обманутых дольщиков. Это те, кому посчастливилось попасть в реестр регионального минстроя и теперь они могут рассчитывать на какую-то помощь от государства. Неофициально же тех, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков, больше …
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7 февраля 2019, 11:59
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В Самаре мошенники выманили у страховщиков 4 млн рублей за несуществующие ДТП
В Самаре возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении преступной группы. По версии следствия, 41 летний житель губернской столицы «сколотил» банду единомышленников, которых снабжал поддельными справками о ДТП. На основании этих документов подозреваемые получали в страховых компаниях деньги за …
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7 февраля 2019, 11:30
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В Самаре убрали кондукторов в троллейбусах № 16
Самарцев предупредили о нововведении в общественном транспорте. В троллейбусах № 16, следующих от 6-го причала до Губернского рынка, исчезли кондукторы, оплачивать проезд нужно непосредственно водителю транспортного средства.
- Водитель обилечивает пассажиров при выходе из салона, - рассказали представители Трамвайно-троллейбусного …
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7 февраля 2019, 11:06
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Автомобиль сгорел дотла после ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина
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7 февраля 2019, 10:35
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Тольяттинских чиновников оштрафовали за нарушение закона о конкуренции
Двух сотрудников тольяттинского департамента по управлению имуществом антимонопольщики оштрафовали за нарушение требований Закона "О защите конкуренции". Руководителя ведомства и его зама уличили в безвозмездной передаче нежилых помещений, расположенных в Центральном и Комсомольском районах. По закону, это можно делать только …
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7 февраля 2019, 07:58
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Тольяттинка обманом получила косметику на 600 тысяч рублей
В Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении местной жительницы. К полицейским обратился представитель одной из косметических компаний. Он рассказал, что уже два года работает с этой женщиной и поставляет ей косметику для перепродажи. Первоначально сотрудничество было взаимовыгодным, …
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5 февраля 2019, 03:05
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Каждого третьего школьника "травят" одноклассники
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5 февраля 2019, 02:22
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Павлу Колобкову показали, как в Самаре ищут звезд спорта
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5 февраля 2019, 12:34
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В Самарской области трое подростков сбежали через окно из социального учреждения
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4 февраля 2019, 04:11
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ФАС оштрафовала чиновников мэрии Тольятти. Легко отделались!
Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области по результатам рассмотрения двух административных дел вынесло штрафные санкции в отношении двух первых лиц департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Тольятти. В настоящий момент руководителем этого подразделения городской администрации трудится Инна Сорокина. Наказан …
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4 февраля 2019, 01:02
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Варежки на ногах: мужчина с маленьким сыном застряли в «каше» на волжском льду
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4 февраля 2019, 07:32
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В Сызрани попал в больницу таксист с сотрясением мозга и ушибами
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25 декабря 2018, 09:15
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Россия - рекордсмен по количеству времени на «домашку»
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6 декабря 2018, 08:06
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Молодой и опасный: полиция установила личность предполагаемого маньяка, который резал женщин в Тольятти
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5 декабря 2018, 09:29
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В Самаре прошел финал конкурса школьных дебатов
В стенах Думы городского округа Самара прошел финал юбилейного, десятого конкурса школьных дебатов. Участниками интеллектуальных состязаний стали 200 старшеклассников, собранных в более, чем шесть десятков команд. По результатам проведения трех этапов в финал вышли четыре лучшие, которые и претендовали на …
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29 ноября 2018, 08:05
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Отморозок с ножом напал на журналистку в Самаре
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22 октября 2018, 03:30
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Без проблем для кошелька подготовить ребенка к школе могут 28% россиян
Накануне начала учебного года Всероссийский центр изучения общественного мнения опросил 1200 респондентов на темы, касающиеся школьного образования. И вот каковы его результаты. Без удара по семейному бюджету подготовить ребенка к школе могут лишь 28% россиян, это вызывает определенные трудности, но …
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31 августа 2018, 09:20
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Собака откусила нос тольяттинцу на улице у остановки "Северянка"
Вчера, 25 августа, утром примерно в 9:40 возле одного из домов по улице Горького в Центральном районе Тольятти понадобилась помощь 31-летнему местному жителю. По предварительным данным, у остановки общественного транспорта "Северянка" собака откусила ему нос, передает портал «Волга Ньюс» …
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26 августа 2018, 05:02
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Подготовку в юнармейском лагере ПФО «Гвардеец» проходят самарские школьники
В Нижегородской области и в Пензе начала работу первая смена окружного оборонно-спортивного оздоровительного лагеря «Гвардеец». В команде Самарской области 38 школьников из Самары, Богатовского, Елховского, Сергиевского и Шенталинского районов. Юнармейские оборонно-спортивные лагеря «Гвардеец», созданные по инициативе полномочного представителя Президента РФ …
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14 июня 2018, 11:42
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Метод ОСВВ: мэрия Самары призналась, что в городе сделают с бездомными собаками
Регулирование численности безнадзорных животных в Самаре будет производиться исключительно гуманными методами, заявили в департаменте городского хозяйства и экологии. При решении проблемы будет применяться так называемый метод О-С-В-В (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат).
По словам чиновников, в соответствии с данным методом отловленных собак сначала …
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15 апреля 2018, 04:13
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В Самаре отловят 1,5 тысячи бродячих собак
Мэрия Самары объявила аукцион по определению подрядчика, который займется отловом безнадзорных собак, находящихся без сопровождающего лица, с последующим содержанием до 3-х дней. Согласно материалам тендера, всего необходимо отловить почти 1,5 тысячи особей. Максимальная цена контракта составляет 2,5 млн рублей.
При отлове …
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8 апреля 2018, 02:11
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Бродячий пес едва не покусал женщину из-за куриных лапок в Сызрани
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15 марта 2018, 09:00
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