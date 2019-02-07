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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Цифры. Эфир передачи от 05.02.2019 
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Материалы по теме:

Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?

Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?

Появились неожиданные детали в громком деле о стрельбе по собакам в центре Самары. По информации «Волга Ньюс», ее мог устроить Константин Фоменко, в начале 2000-х возглавлявший Октябрьский район областной столицы. Уже завтра, 8 февраля, мировой суд рассмотрит административное дело 
7 февраля 2019, 12:34
В Тольятти ищут пропавшего 25-летнего парня

В Тольятти ищут пропавшего 25-летнего парня

В Тольятти ищут 25-летнего Богдана Присяжнюка. На связь молодой человек ни с кем не выходит с 6 февраля. Об этом сообщают в своей группе ВКонтакте активисты регионального отделения ДПСО «Лиза Алерт».

Богдан имеет следующие приметы: рост 185-190 сантиметров, 
7 февраля 2019, 12:33
В Самарской области не достроены 38 домов обманутых дольщиков

В Самарской области не достроены 38 домов обманутых дольщиков

В Самарской области, по официальным данным, почти 3 тысячи обманутых дольщиков. Это те, кому посчастливилось попасть в реестр регионального минстроя и теперь они могут рассчитывать на какую-то помощь от государства. Неофициально же тех, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков, больше 
7 февраля 2019, 11:59
В Самаре мошенники выманили у страховщиков 4 млн рублей за несуществующие ДТП

В Самаре мошенники выманили у страховщиков 4 млн рублей за несуществующие ДТП

В Самаре возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении преступной группы. По версии следствия, 41 летний житель губернской столицы «сколотил» банду единомышленников, которых снабжал поддельными справками о ДТП. На основании этих документов подозреваемые получали в страховых компаниях деньги за 
7 февраля 2019, 11:30
В Самаре убрали кондукторов в троллейбусах № 16

В Самаре убрали кондукторов в троллейбусах № 16

Самарцев предупредили о нововведении в общественном транспорте. В троллейбусах № 16, следующих от 6-го причала до Губернского рынка, исчезли кондукторы, оплачивать проезд нужно непосредственно водителю транспортного средства. 
 
- Водитель обилечивает пассажиров при выходе из салона, - рассказали представители Трамвайно-троллейбусного 
7 февраля 2019, 11:06
Автомобиль сгорел дотла после ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина

Автомобиль сгорел дотла после ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина

В четверг рано утром, 7 февраля, в Самаре произошла крупная авария. На пересечении улиц Авроры и Гагарина столкнулись два автомобиля, после этого одна из машин загорелась. Как рассказали очевидцы событий в соцсетях, не смогли разъехаться иномарка и такси. Оба автомобиля 
7 февраля 2019, 10:35
Тольяттинских чиновников оштрафовали за нарушение закона о конкуренции

Тольяттинских чиновников оштрафовали за нарушение закона о конкуренции

Двух сотрудников тольяттинского департамента по управлению имуществом антимонопольщики оштрафовали за нарушение требований Закона "О защите конкуренции". Руководителя ведомства и его зама уличили в безвозмездной передаче нежилых помещений, расположенных в Центральном и Комсомольском районах. По закону, это можно делать только 
7 февраля 2019, 07:58
Тольяттинка обманом получила косметику на 600 тысяч рублей

Тольяттинка обманом получила косметику на 600 тысяч рублей

В Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении местной жительницы. К полицейским обратился представитель одной из косметических компаний. Он рассказал, что уже два года работает с этой женщиной и поставляет ей косметику для перепродажи. Первоначально сотрудничество было взаимовыгодным, 
5 февраля 2019, 03:05
Каждого третьего школьника

Каждого третьего школьника "травят" одноклассники

В России почти 30 процентов школьников подвергаются травле со стороны одноклассников. К такому выводу пришли ученые из Института образования при Высшей школе экономики. В группу риска чаще всего входят дети из семей с «рассогласованным» стилем воспитания, когда отец вообще не 

5 февраля 2019, 02:22
Павлу Колобкову показали, как в Самаре ищут звезд спорта

Павлу Колобкову показали, как в Самаре ищут звезд спорта

Самару с рабочим визитом посетил Министр спорта России Павел Колобков. Он провел совещание с губернатором Дмитрием Азаровым по реализации национального проекта «Спорт — норма жизни». Его цель — доведение к 2024 году доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

5 февраля 2019, 12:34
В Самарской области трое подростков сбежали через окно из социального учреждения

В Самарской области трое подростков сбежали через окно из социального учреждения

В Самарской области нашли трех подростков, которые сбежали из социального учреждения. Педагог рассказала, что 15-летний и двое 17-летних воспитанников спокойно играли в настольные игры, а затем ушли из комнаты в заведении. Воспитатель обнаружила, что они покинули здание через окно — 
4 февраля 2019, 04:11
ФАС оштрафовала чиновников мэрии Тольятти. Легко отделались!

ФАС оштрафовала чиновников мэрии Тольятти. Легко отделались!

Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области по результатам рассмотрения двух административных дел вынесло штрафные санкции в отношении двух первых лиц департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Тольятти. В настоящий момент руководителем этого подразделения городской администрации трудится Инна Сорокина. Наказан 

4 февраля 2019, 01:02
Варежки на ногах: мужчина с маленьким сыном застряли в «каше» на волжском льду

Варежки на ногах: мужчина с маленьким сыном застряли в «каше» на волжском льду

В воскресенье, 3 февраля, спасатели из Сызрани пришли на помощь мужчине с ребенком. Глава семейства сам обратился к сотрудникам оперативной службы и поведал свою печальную историю. Вместе с шестилетним сыном он отправился покататься по Волге на снегоходе, но между островами 
4 февраля 2019, 07:32
В Сызрани попал в больницу таксист с сотрясением мозга и ушибами

В Сызрани попал в больницу таксист с сотрясением мозга и ушибами

В Сызрани госпитализирован 56-летний водитель такси. Врачи Центральной городской больницы диагностировали у него сотрясение мозга и ушибы грудной клетки. По данным источника, шофера избили на работе, в офисе предприятия. По словам пострадавшего, его около 2:00 вызвали в сауну, где находился 
25 декабря 2018, 09:15
Россия - рекордсмен по количеству времени на «домашку»

Россия - рекордсмен по количеству времени на «домашку»

Россия занимает первое место в мире по количеству времени, которое дети тратят на домашние задания: более 10 часов в неделю. Для сравнения: в странах, идущих в рейтинге на 2-3-м местах, дети учат уроки около 6 часов, следует из отчета международных 
6 декабря 2018, 08:06
Молодой и опасный: полиция установила личность предполагаемого маньяка, который резал женщин в Тольятти

Молодой и опасный: полиция установила личность предполагаемого маньяка, который резал женщин в Тольятти

Полиция установила личность предполагаемого злоумышленника, который нападал на женщин с ножом в Тольятти. Им оказался некий 22-летний. Кроме того, правоохранители уточнили приметы подозреваемого. На вид ему около 20 лет, рост 182 см, телосложение худощавое, темные волосы средней длины с челкой 

5 декабря 2018, 09:29
В Самаре прошел финал конкурса школьных дебатов

В Самаре прошел финал конкурса школьных дебатов

В стенах Думы городского округа Самара прошел финал юбилейного, десятого конкурса школьных дебатов. Участниками интеллектуальных состязаний стали 200 старшеклассников, собранных в более, чем шесть десятков команд. По результатам проведения трех этапов в финал вышли четыре лучшие, которые и претендовали на 
29 ноября 2018, 08:05
Отморозок с ножом напал на журналистку в Самаре

Отморозок с ножом напал на журналистку в Самаре

По-настоящему жутким выдалось утро понедельника для самарской журналистки Инги Пеннер. Она поднималась на лифте в редакцию, когда ее «сосед» по кабинке достал нож и направил его на девушку. Неизвестный потребовал, чтобы она вышла вместе с ним на 9 этаже. Только 

22 октября 2018, 03:30
Без проблем для кошелька подготовить ребенка к школе могут 28% россиян

Без проблем для кошелька подготовить ребенка к школе могут 28% россиян

Накануне начала учебного года Всероссийский центр изучения общественного мнения опросил 1200 респондентов на темы, касающиеся школьного образования. И вот каковы его результаты. Без удара по семейному бюджету подготовить ребенка к школе могут лишь 28% россиян, это вызывает определенные трудности, но 
31 августа 2018, 09:20
Собака откусила нос тольяттинцу на улице у остановки

Собака откусила нос тольяттинцу на улице у остановки "Северянка"

Вчера, 25 августа, утром примерно в 9:40 возле одного из домов по улице Горького в Центральном районе Тольятти понадобилась помощь 31-летнему местному жителю. По предварительным данным, у остановки общественного транспорта "Северянка" собака откусила ему нос, передает портал «Волга Ньюс» 
26 августа 2018, 05:02
Подготовку в юнармейском лагере ПФО «Гвардеец» проходят самарские школьники

Подготовку в юнармейском лагере ПФО «Гвардеец» проходят самарские школьники

В Нижегородской области и в Пензе начала работу первая смена окружного оборонно-спортивного оздоровительного лагеря «Гвардеец». В команде Самарской области 38 школьников из Самары, Богатовского, Елховского, Сергиевского и Шенталинского районов. Юнармейские оборонно-спортивные лагеря «Гвардеец», созданные по инициативе полномочного представителя Президента РФ 

14 июня 2018, 11:42
Метод ОСВВ: мэрия Самары призналась, что в городе сделают с бездомными собаками

Метод ОСВВ: мэрия Самары призналась, что в городе сделают с бездомными собаками

Регулирование численности безнадзорных животных в Самаре будет производиться исключительно гуманными методами, заявили в департаменте городского хозяйства и экологии. При решении проблемы будет применяться так называемый метод О-С-В-В (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат).
 
По словам чиновников, в соответствии с данным методом отловленных собак сначала 
15 апреля 2018, 04:13
В Самаре отловят 1,5 тысячи бродячих собак

В Самаре отловят 1,5 тысячи бродячих собак

Мэрия Самары объявила аукцион по определению подрядчика, который займется отловом безнадзорных собак, находящихся без сопровождающего лица, с последующим содержанием до 3-х дней. Согласно материалам тендера, всего необходимо отловить почти 1,5 тысячи особей. Максимальная цена контракта составляет 2,5 млн рублей.

При отлове 

8 апреля 2018, 02:11
Бродячий пес едва не покусал женщину из-за куриных лапок в Сызрани

Бродячий пес едва не покусал женщину из-за куриных лапок в Сызрани

Житель Сызрани стал участником инцидента с бродячими собаками. Утром 14 марта он шел по улице мимо ТЦ «Универмаг». По пути мужчина обратил внимание на женщину, которая выходила из ларька с пакетом куриных лапок. В этот момент путь ей преградила крупная 
15 марта 2018, 09:00
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