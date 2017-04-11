Во вторник, 11 апреля, в Тольятти осталась без водителя бригада скорой помощи. Медики приехали оказать помощь мужчине, лежавшему на скамейке в районе Ленинского проспекта. По словам сотрудников «скорой», пациент был пьян и вел себя агрессивно. Водитель бригады попытался помочь медикам и получил удар по голове – пьяный «клиент» пнул его ногой. После этого инцидента водитель попал в больницу. Дебошир, по предварительным данным, тоже госпитализирован. Руководство «скорой» готовит заявление в правоохранительные органы.
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Бывшему военкому Тольятти пересмотрели приговор
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11 апреля 2017, 06:41
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Главой Тольятти стал Сергей Анташев
Во вторник, 11 апреля, в Тольятти назначен сити-менеджер. Всенародно избранный мэр второго по значимости города губернии Сергей Андреев официально оставил пост. Напомним, его полномочия истекли ровно месяц назад. Нового градоначальника следовало назначить Думе Автограда по результатам работы конкурсной комиссии. Одну …
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11 апреля 2017, 05:40
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В Тольятти оцепили два жилых дома
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11 апреля 2017, 01:55
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Новый глава Тольятти – в сюжете ТРК «ТЕРРА»
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11 апреля 2017, 01:16
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В Сызрани дикая сова напала на мальчика: пришлось вызывать «скорую»
Необычный инцидент случился вчера, 14 марта, в Сызрани возле дома №152 по улице Ватутина.
Как передаёт «КТВ-Луч», хищная птица вцепилась мальчику в руку. К месту были вызваны «Скорая помощь» и спасатели. Медики зафиксировали у перепуганного школяра несколько царапин …
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15 марта 2017, 11:26
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В блогах: водители скорой помощи теперь обязаны переносить больных
Блогер и депутат Михаил Матвеев сообщил, что водители скорой помощи в Самарской области теперь обязаны участвовать в переноске больных. Соответствующим пунктом дополнена должностная инструкция водителя. Ранее эта норма в области не действовала, так как соответствующий нормативно-правовой акт не был …
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9 марта 2017, 10:11
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В Самаре на стадионе ЧМ-2018 организуют 18 медпунктов
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3 марта 2017, 04:12
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В Тольятти собака укусила ребенка в лицо
В тольяттинскую больницу бригада скорой помощи доставила четырехлетнюю девочку. Ребенка в лицо укусила собака, передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на данные оперативных служб.
Инцидент произошел в четверг, 9 февраля, около семи часов вечера в квартире дома по бульвару Космонавтов.
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10 февраля 2017, 11:29
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Пьяный тольяттинец на чужой машине устроил ДТП на стоянке
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1 декабря 2016, 11:19
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В Самаре пьяный электромонтер с ножом отнял машину у таксиста
Самарские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста. Информация о преступлении поступила полицейским во вторник, 25 октября. К сотрудникам ДПС в районе 18 километра Московского шоссе обратился 25-летний таксист, сообщивший, что его машину похитил пьяный клиент, вооруженный ножом. Пассажир …
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27 октября 2016, 01:03
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В Тольятти «скорая помощь» увезла в больницу 11-летнего нетрезвого мальчика
Жуткий инцидент случился на днях на улице Свердлова в Тольятти. Пьяный мужчина с малолетним сыном едва не угодили под колеса машины, после чего ребенка увезла «скорая».
Как передает «Тольятти онлайн», по улице шли мужчина и 11-летний мальчик. Оба были …
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28 августа 2016, 01:43
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В Жигулевске пьяный мужчина столкнул женщину с балкона 3 этажа
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9 сентября 2015, 01:42