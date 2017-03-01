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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Видео в блогах: в Самаре перевернулась «пожарка»

Видео в блогах: в Самаре перевернулась «пожарка»

Во вторник, 28 февраля, самарцы активно обсуждали необычное ДТП на улице Неверова с перевернувшейся пожарной машиной. Ролик выложили в группе "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте". По словам одного из очевидцев, автоцистерна возвращалась с пожара в Запанском.
1 марта 2017, 09:57
Очевидец: «В Запанском перевернулась пожарная машина»

Очевидец: «В Запанском перевернулась пожарная машина»

Самарцы обсуждают видео с перевернувшейся пожарной машиной. Ролик появился в социальной сети во вторник, 28 февраля. «Ребята ехали с пожара в Запанском. Я перед ними двигался, услышал рев мотора, в заднее зеркало увидел всю ситуацию, как на двух колесах 
28 февраля 2017, 04:12
Очередная церемония «Оскара» прошла с конфузами и политическим подтекстом

Очередная церемония «Оскара» прошла с конфузами и политическим подтекстом

После странной путаницы с конвертами, главный приз Американской киноакадемии достался фильму «Лунный свет», а не «Ла-ла-ленд» - как это всеми ожидалось и даже по ошибке было объявлено.  Многие видят в этой победе политический подтекст, наличие которого на торжественной церемонии подтвердил 

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Пассажирский автобус из Самары сгорел на трассе в Чувашии, есть видео

Пассажирский автобус из Самары сгорел на трассе в Чувашии, есть видео

В воскресенье, 26 февраля, на территории Чувашии сгорел пассажирский автобус, ехавший из Самары в Чебоксары. Возгорание произошло примерно в 15:30. Заметив дым, водитель остановил транспортное средство и попытался затушить пламя. По предварительной информации, перед возгоранием пассажиры слышали хлопок в моторном 
27 февраля 2017, 10:11
Появилось видео из попавшей в ДТП машины, пассажир держится за голову

Появилось видео из попавшей в ДТП машины, пассажир держится за голову

В Интернете опубликовано видео, снятое участником ДТП на трассе М-5 около города Сызрань. На так называемом «варламовском» перекрестке 17 февраля столкнулись два вазовских автомобиля – «четырнадцатая» и Lada Largus.

На видео есть момент столкновения. Один из людей – по предварительной информации 

20 февраля 2017, 06:45
В микрорайоне Крутые Ключи снимут новый триллер

В микрорайоне Крутые Ключи снимут новый триллер

В пятницу, 20 января, в самарском микрорайоне Крутые Ключи начнутся съемки нового короткометражного триллера «Представь, что ты машинист». Производством занимается киностудия «Три товарища». Руководит процессом москвич Теймураз Эсадзе, сообщает 63.ru.

По сюжету, главный герой картины, писатель, оказывается персонажем 
19 января 2017, 12:45
Актер Джеки Чан замерз в России без теплой куртки

Актер Джеки Чан замерз в России без теплой куртки

Погода в России застала врасплох известного актера, каскадера и режиссера Джеки Чана. Артист признался, что он замерз в России без теплой куртки. Звезда комедийных боевиков заявил об этом российским журналистам на открытии Фестиваля китайского кино в Москве. Церемония состоялась в 

9 ноября 2016, 02:57
В Самаре восстановят катер Семен Семеныча из «Бриллиантовой руки»

В Самаре восстановят катер Семен Семеныча из «Бриллиантовой руки»

В Самаре восстановят катер из легендарной комедии «Бриллиантовая рука», сообщает сайт «Прогород». Судно модели «343 Волга»  было показано в финале картины: на нем герой Юрия Никулина - агент по борьбе с организованной преступностью Семен Семеныч Горбунков - вместе с семьей 
25 октября 2016, 02:30
В новом сезоне «Игры престолов» снимется девушка из Самары

В новом сезоне «Игры престолов» снимется девушка из Самары

Артистка из Самары Александра Гусева, больше известная как самарская Леди Гага, исполнит роль в культовом сериале «Игра престолов».

Кастинг проходил в одном из клубов Барселоны. Персонаж Александры - мифическое существо. Роль - отрицательная. Сначала девушка появится в эпизоде, потом 
20 октября 2016, 12:33
В новую «Игру престолов» вернется убитый в первом сезоне герой

В новую «Игру престолов» вернется убитый в первом сезоне герой

Поклонников киносаги «Игра престолов» ждет неожиданный сюрприз от создателей фильма. В картину могут вернуть кхала Дрого – персонажа, которого на экране воплотил Джейсон Момоа.
Повод для появления таких разговоров возник после обнародования актером снимка в Instagram, на котором он запечатлен 

29 августа 2016, 02:37
Седьмой сезон сериала «Игра престолов» шокировал звезду

Седьмой сезон сериала «Игра престолов» шокировал звезду

Появилась новая информация о седьмом сезоне сериала «Игра престолов» (Games Of Thrones). 19-летняя Мэйси Уильямс (Maisie Williams) – в сериале Арья Старк – уже видела сценарий. Она шокирована. Своими впечатлениями звезда поделилась в «Твиттере». «К этому невозможно подготовиться», - написала 

24 августа 2016, 10:18
Актеры «Игры престолов» рассказали, кто должен умереть в седьмом сезоне

Актеры «Игры престолов» рассказали, кто должен умереть в седьмом сезоне

Актеры, снимающиеся в телефэнтези «Игра престолов», сделали свои прогнозы относительно гибели героев популярного сериала в предстоящем сезоне. Откровения  прозвучали на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.

Несмотря на то, что Серсея заслуживает смерти и вполне могла бы умереть, она, скорее всего, сохранит свою 

26 июля 2016, 04:49
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