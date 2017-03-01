Группа энтузиастов снимает сериал о зомби-апокалипсисе в Тольятти. Российский проект в стиле «Ходячих мертвецов» получил название «Все живы». Участники съемочной группы своими силами сняли пилотный выпуск и запустили сбор средств на краудфандинговой платформе для того, чтобы заказать профессиональную озвучку. По словам создателей фильма, съемки проводились на одну камеру, а грим делали из овсянки, салфеток, клея ПВА и гуаши. Промовидео со съемок опубликовано в Сети.
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Видео в блогах: в Самаре перевернулась «пожарка»
Во вторник, 28 февраля, самарцы активно обсуждали необычное ДТП на улице Неверова с перевернувшейся пожарной машиной. Ролик выложили в группе "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте". По словам одного из очевидцев, автоцистерна возвращалась с пожара в Запанском.
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1 марта 2017, 09:57
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Очевидец: «В Запанском перевернулась пожарная машина»
Самарцы обсуждают видео с перевернувшейся пожарной машиной. Ролик появился в социальной сети во вторник, 28 февраля. «Ребята ехали с пожара в Запанском. Я перед ними двигался, услышал рев мотора, в заднее зеркало увидел всю ситуацию, как на двух колесах …
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28 февраля 2017, 04:12
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Очередная церемония «Оскара» прошла с конфузами и политическим подтекстом
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27 февраля 2017, 01:40
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Пассажирский автобус из Самары сгорел на трассе в Чувашии, есть видео
В воскресенье, 26 февраля, на территории Чувашии сгорел пассажирский автобус, ехавший из Самары в Чебоксары. Возгорание произошло примерно в 15:30. Заметив дым, водитель остановил транспортное средство и попытался затушить пламя. По предварительной информации, перед возгоранием пассажиры слышали хлопок в моторном …
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27 февраля 2017, 10:11
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Появилось видео из попавшей в ДТП машины, пассажир держится за голову
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20 февраля 2017, 06:45
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В микрорайоне Крутые Ключи снимут новый триллер
В пятницу, 20 января, в самарском микрорайоне Крутые Ключи начнутся съемки нового короткометражного триллера «Представь, что ты машинист». Производством занимается киностудия «Три товарища». Руководит процессом москвич Теймураз Эсадзе, сообщает 63.ru.
По сюжету, главный герой картины, писатель, оказывается персонажем …
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19 января 2017, 12:45
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Актер Джеки Чан замерз в России без теплой куртки
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9 ноября 2016, 02:57
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В Самаре восстановят катер Семен Семеныча из «Бриллиантовой руки»
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25 октября 2016, 02:30
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В новом сезоне «Игры престолов» снимется девушка из Самары
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20 октября 2016, 12:33
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В новую «Игру престолов» вернется убитый в первом сезоне герой
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29 августа 2016, 02:37
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Седьмой сезон сериала «Игра престолов» шокировал звезду
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24 августа 2016, 10:18
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Актеры «Игры престолов» рассказали, кто должен умереть в седьмом сезоне
Актеры, снимающиеся в телефэнтези «Игра престолов», сделали свои прогнозы относительно гибели героев популярного сериала в предстоящем сезоне. Откровения прозвучали на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.
Несмотря на то, что Серсея заслуживает смерти и вполне могла бы умереть, она, скорее всего, сохранит свою …
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26 июля 2016, 04:49