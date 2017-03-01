В Интернете опубликовано видео, снятое участником ДТП на трассе М-5 около города Сызрань. На так называемом «варламовском» перекрестке 17 февраля столкнулись два вазовских автомобиля – «четырнадцатая» и Lada Largus.

На видео есть момент столкновения. Один из людей – по предварительной информации …