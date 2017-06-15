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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре рабочий-мститель сжег пять машин стоимостью 4,5 млн рублей

В Самаре рабочий-мститель сжег пять машин стоимостью 4,5 млн рублей

Самарские силовики раскрыли уголовное дело о поджогах дорогих машин на 6-й просеке. В ноябре там сгорел автомобиль Infiniti FX37, а впоследствии огнем была уничтожена иномарка Peugeot. При этом были повреждены три машины, припаркованные рядом. Общая сумма ущерба составила почти 4,5 

15 июня 2017, 02:33
В Самаре упавшее дерево накрыло машины на улице Фадеева, есть фото

В Самаре упавшее дерево накрыло машины на улице Фадеева, есть фото

Самарцы сообщают о новом случае повреждения машин упавшим деревом. В социальной сети появилось фото с места происшествия. Береза рухнула на несколько припаркованных машин. Судя по снимку, у вазовской «семерки» от удара треснуло лобовое стекло. По сообщению очевидца, инцидент произошел на 
15 июня 2017, 11:52
В Тольятти наконец нашли пропавшую капсулу времени

В Тольятти наконец нашли пропавшую капсулу времени

В паблике «Самара life» соцсети «ВКонтакте» сообщили, что в Тольятти после довольно продолжительных поисков все-таки нашли капсулу времени, адресованную комсомольцами в 1967 году нынешней молодежи. Металлический цилиндр в виде снаряда заложили возле монумента на Молодежном бульваре. В капсуле 
14 июня 2017, 07:00
В кабмине вступились за авто без номеров

В кабмине вступились за авто без номеров

Правительство России не поддержало поправку в административный кодекс, которая позволяет задерживать автомобили без номеров, припаркованные на стоянках. Ранее с такой инициативой выступал Совет Федерации, мотивируя это тем, что водители нередко снимают номера или завешивают их чем-нибудь, чтобы не платить за 

13 июня 2017, 05:53
В Тольятти спасли 3-х наркоманов, потерявших сознание во дворе из-за передозировки (есть видео)

В Тольятти спасли 3-х наркоманов, потерявших сознание во дворе из-за передозировки (есть видео)

Вчера, 11 июня, днем в Тольятти трое мужчин потеряли сознание во дворе между домами №№98 и 100 по улице 40 лет Победы. На место происшествия прибыли экипажи полиции и скорой помощи. Операцию по спасению горожан сняли на видео очевидцы.
Как 
12 июня 2017, 04:06
В Тольятти водитель «Хендай» спровоцировал аварию с четырьмя авто и застрял на газоне

В Тольятти водитель «Хендай» спровоцировал аварию с четырьмя авто и застрял на газоне

В Тольятти инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, которая произошла сегодня, 12 июня, на улице Дзержинского. Участниками аварии стали пять авто, передает 63.ru.

По словам очевидцев, водитель «Хендай» задел четыре машины, вылетел на газон и там застрял. Никто не 
12 июня 2017, 03:39
«РЕН ТВ» завоевал серебряную статуэтку престижной премии Promax!

«РЕН ТВ» завоевал серебряную статуэтку престижной премии Promax!

Телеканал «РЕН ТВ», который в Самаре уже более десяти лет транслирует ТРК «ТЕРРА», стал серебряным призёром международной премии за выдающиеся достижения в области телевизионного маркетинга и дизайна PromaxBDA Global Excellence Awards 2017.
Награду получил эфирный проморолик «Опустевший город» – в 

9 июня 2017, 05:41
В Тольятти продолжаются поиски пропавшей капсулы времени с посланием от комсомольцев

В Тольятти продолжаются поиски пропавшей капсулы времени с посланием от комсомольцев

В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что Автограде не могут найти капсулу времени с посланием молодёжи будущего от комсомольцев прошлого века. Она несколько десятилетий назад была заложена в основание памятника на Молодёжном бульваре. На днях решили вскрыть капсулу ко Дню 

9 июня 2017, 09:00
На АвтоВАЗе решили повысить зарплаты всем, кроме менеджмента

На АвтоВАЗе решили повысить зарплаты всем, кроме менеджмента

С 1 июля на АвтоВАЗе обещают повысить зарплаты на 5%. Решение принято руководством в рамках исполнения коллективного договора. 

Руководство АвтоВАЗа приняло решение о повышении заработной платы сотрудников. Произойдет это 1 июля. Жалованье увеличат всем, за исключением представителей топ-менеджмента, сообщил 
9 июня 2017, 10:21
Видео: строительная техника засыпает спуск к Волге в Загородном парке

Видео: строительная техника засыпает спуск к Волге в Загородном парке

Самарец Евгений Нектаркин поведал на "Ютьюбе", что сегодня в Загородный парк "привезли грунт на спуск и начали его ровнять". Предположительно, власти отреагировали на критику в соцсетях и начали сносить сомнительную горнолыжную трассу, которую соорудили строители, сбросившие десятки тонн грунта 
7 июня 2017, 09:00
Появилось видео задержания Сергея Рубакова, но без звука

Появилось видео задержания Сергея Рубакова, но без звука

Видео задержания главы самарского департамента градостроительства Сергея Рубакова появилось в Сети. Правда, без звука.
Как уже сообщала «ТЕРРА», руководитель самарского городского департамента градостроительства Сергей Рубаков проведет два месяца под домашним арестом. Такую меру пресечения в этот понедельник, 5 июня, ему 

6 июня 2017, 02:51
На Алма-Атинской возле ТЭЦ вспыхнул автомобиль, есть видео

На Алма-Атинской возле ТЭЦ вспыхнул автомобиль, есть видео

В воскресенье, 4 июня, в Кировском районе Самары на ходу загорелся легковой автомобиль. Инцидент произошел на пересечении улицы Алма-Атинской и проспекта Карла Маркса возле Самарской ТЭЦ. Видео, снятое очевидцем, появилось в Сети.

В ГУ МЧС России по Самарской области сообщили, что 

5 июня 2017, 09:57
В РФ стартовали продажи новой Toyota Hilux от 1 499 000 рублей

В РФ стартовали продажи новой Toyota Hilux от 1 499 000 рублей

С 27 июля в России и Белоруссии можно оформить заказ на последнее, восьмое поколение пикапа Toyota Hilux. Авто подверглось сильному рестайлингу снаружи и внутри, изменилась линейка двигателей, увеличился список оснащения. Соотечественникам "Тойота Хайлюкс" будет предлагаться в трех комплектациях - «Стандарт», 
28 июля 2015, 02:27
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