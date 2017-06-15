В Сети появилось видео с обновленным пикапом Toyota Hilux в камуфляжной пленке. Согласно комментарию автора, он увидел иномарку в Тольятти. Это было так неожиданно, что он успел снять только 9-секундное видео и машина уехала. Отметим, многие иностранные модели привозят на испытания в Тольятти, потому что там имеется подходящий для этого автодром АвтоВАЗа.
Напомним, предыдущую модификацию «Тойоты Хайлюкс» начали продавать в России около двух лет назад. Стоит автомобиль более двух миллионов рублей. О том, какие технические характеристики будут у новой версии, и сколько она будет стоить пока не известно.
https://youtu.be/vyvlAiIoLAs
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