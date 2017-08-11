В Тольятти разрабатывают внедорожник-«невидимку». Над проектом работает резидент технопарка «Жигулевская долина» - научный консультационно-технологический центр «Пролог» совместно с Тольяттинским государственным университетом. Прототип новинки был презентован на Международном военно-техническом форуме «Армия – 2017».
Новинку создают на базе «Нивы», ее планируют приспособить для военных нужд. По словам разработчиков, за счет специальных материалов, машина будет устойчива к коррозии и к огню, а также практически невидима для воздушной разведки. Планируется, что за счет сниженного веса автомобиль будет легко доставлять по воздуху и воде.