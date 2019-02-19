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В Самаре обрушился потолок в доме по проспекту Кирова
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19 февраля 2019, 04:20
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Фото и видео: в Самарской области будут судить семерых киднепперов
Появились фото и видео расследования громкого уголовного дела о банде киднепперов в Самарской области. Напомним, что скоро материал будет направлен в Приволжский окружной военный суд. По версии следствия, банда пыталась «заработать», похищая маленьких детей у родителей и вымогая за …
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19 февраля 2019, 03:54
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В детсадах Самары распределят свободные места
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19 февраля 2019, 03:23
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С 15:00 в Самарской области объявят желтый уровень опасности
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19 февраля 2019, 02:43
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В Кошелев Парке горели 6 строительных вагончиков и асфальтоукладчик
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19 февраля 2019, 10:42
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В Ставропольском районе из снежного заноса вызволяли маршрутный автобус
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19 февраля 2019, 08:50
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Селфи ценою в жизнь: парень упал с крыши 24-этажного дома в Самаре
Следователи выясняют причины гибели молодого человека, который упал с 24-этажного здания дома по улице Гастелло, 22А. Сейчас стартовала доследственная проверка. Тело парня нашли около высотки в воскресенье, 17 февраля, и сразу же вызвали «скорую помощь». Свидетели ЧП рассказали в …
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18 февраля 2019, 04:59
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В Тольятти приставы опечатали упаковочный цех
В Тольятти судебные приставы приостановили работу цеха по очистке и вакуумной упаковке овощей. Причина этого решения оказалась банальна - в организации работал мигрант, у которого не было необходимых документов. Исполнительное производство возбудили в отделе приставов Центрального района. Теперь предприятие не …
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18 февраля 2019, 10:10
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В Тольятти обвалился козырек парадного крыльца
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17 февраля 2019, 11:11
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В Самаре 23 человека выезжали на тушение фонаря
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16 февраля 2019, 04:03
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В Самаре рухнула крыша в доме на Водников
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15 февраля 2019, 12:51
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В одном из четырех ДТП в Тольятти пострадала 10-летняя девочка
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14 февраля 2019, 01:57
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Массовое ДТП в Тольятти: столкнулись 12 машин
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14 февраля 2019, 01:30
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«Глупость и суперпофигизм»: сразу 24 рыбака застряли в поле под Новокуйбышевском
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3 февраля 2019, 05:35
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Житель Самарской области пойдет под суд за вылов 15 рыб сетью
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19 октября 2018, 10:15
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Не больше 5 кг: в Самарской области ввели нормы вылова рыбы
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5 октября 2018, 09:43
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Рыбаки засняли километровое нефтяное пятно под Сызранью
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10 июля 2018, 08:25
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