В Самаре обрушился потолок в доме по проспекту Кирова В Промышленном районе Самары случилось ЧП: в доме №40 по проспекту Кирова обвалился потолок в одной из квартир. По словам жильцов четырехэтажного здания, снег с крыши не чистили в этом сезоне ни разу.

«С потолка текло долго, на жалобы реакции … «С потолка текло долго, на жалобы реакции