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В Тольятти водитель «Хендай» спровоцировал аварию с четырьмя авто и застрял на газоне
В Тольятти инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, которая произошла сегодня, 12 июня, на улице Дзержинского. Участниками аварии стали пять авто, передает 63.ru.
По словам очевидцев, водитель «Хендай» задел четыре машины, вылетел на газон и там застрял. Никто не …
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12 июня 2017, 03:39
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В Тольятти продолжаются поиски пропавшей капсулы времени с посланием от комсомольцев
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9 июня 2017, 09:00
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В Тольятти начнут выпускать полноприводную Lada Logo
Тольяттинское АО «Супер-Авто Холдинг» займется выпуском автомобиля Lada Logo. Фирма получила так называемое «Одобрение типа транспортного средства». Соответствующий документ опубликован в открытой базе Росреестра. Пикап на базе «Нивы» получит двухдверную 4-местную кабину и грузовую платформу с пластиковой надстройкой, двигатель ВАЗ-21214 …
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9 июня 2017, 03:12
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В Тольятти построят машину-музей cо сквером за 356 миллионов рублей
В Интернете опубликованы эскизы для проекта нового сквера, который благоустроят в Тольятти к 50-летию АвтоВАЗа. Парк разобьют в Автозаводском районе, на месте заброшенных фонтанов. Его площадь составит 76 тысяч квадратных метров. Главным объектом станет новый выставочный комплекс истории АвтоВАЗа в …
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9 июня 2017, 02:31
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Пьяный самарец напал на машину скорой помощи
В Самаре задержан 28-летний мужчина, атаковавший машину скорой помощи. Инцидент произошел на улице Вольской. По данным полицейских, пьяный самарец разбил лобовое стекло автомобиля. Это заметили медработники. Они вызвали полицейских, и дебошира задержали.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Установлено, …
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8 июня 2017, 02:29
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Довезут с ветерком: Правительство РФ выделило деньги для закупки в регионах автомобилей скорой помощи и школьных автобусов
Правительство России выделило Минпромторгу 6 млрд рублей на закупку для регионов автомобилей скорой помощи и школьных автобусов. Согласно распоряжению, опубликованному на сайте кабмина, этих денег должно хватить на 1,5 тысячи автобусов и 1 тысячу скорых. Список получателей-субъектов транспорта в документе …
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25 мая 2017, 11:27
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В Самаре молодая девушка родила ребенка в квартире
13 мая, примерно в 6-50, в квартире одного из домов по улице Ташкентской 26-летняя местная жительница родила малыша. У неё это был уже второй ребенок, передает «Волга Ньюс».
На место были вызваны врачи скорой помощи. Они оказали роженице …
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15 мая 2017, 07:45
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Пьяный тольяттинец напал на сотрудника "скорой помощи"
Вчера, 29 апреля, в Тольятти на сотрудника "скорой помощи" напал пьяный мужчина, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда. Медик спасал в одном из подъездов по улице Гидротехнической отравившегося наркотиками 34-летнего мужчину. Пострадавший находился в состоянии комы.
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30 апреля 2017, 06:08
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В Тольятти мышь укусила за палец 6-летнюю девочку
Вчера, 29 апреля, около 21:00 в квартире одного из домов по улице 70-летия Октября понадобилась помощь девочке в возрасте около 6-и лет. Как передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда, ребенка на даче укусила за палец мышь
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30 апреля 2017, 05:37
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Самарец украл 7 банок кофе в Краснодаре, чтобы купить билет на родину
Жителя Самары подозревают в ограблении супермаркета в Краснодаре, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю. Мужчину обвиняют в том, что он вынес из торгового объекта 7 банок кофе. По словам подозреваемого, на воровство он пошел ради возвращения в родной город. …
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28 мая 2016, 03:08
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В Тольятти при падении с 14-го этажа разбился насмерть молодой парень, есть фото
В Тольятти разбился насмерть молодой парень, упавший с многоэтажки, передает группа "Происшествия Тольятти" соцсети «ВКонтакте».
Происшествие случилось вчера, 13 мая, поздно вечером в 9-м квартале Автозаводского района Автограда. Жители дома № 25 по проспекту Степана Разина сообщили в …
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14 мая 2016, 01:57
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Минздрав России призвал шоу-бизнес «очиститься» от наркоманов
Главный нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн призвал власти страны начать «очищение» рядов деятелей шоу-бизнеса от наркоманов, сообщает «Интерфакс». По словам Брюна, наши сцены и телевидение должны быть освобождены от артистов, потребляющих психоактивные вещества. Экономически выгодно иметь здорового артиста или …
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10 декабря 2014, 12:03