В Тольятти водитель «Хендай» спровоцировал аварию с четырьмя авто и застрял на газоне передает 63.ru.



По словам очевидцев, водитель «Хендай» задел четыре машины, вылетел на газон и там застрял. Никто не … В Тольятти инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, которая произошла сегодня, 12 июня, на улице Дзержинского. Участниками аварии стали пять авто,По словам очевидцев, водитель «Хендай» задел четыре машины, вылетел на газон и там застрял. Никто не