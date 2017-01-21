В аквапарке Сургута утонул 8-летний ребенок В аквапарке «Филин» произошло ЧП. 8-летний школьник утонул в бассейне. Из воды тело вытащили два мальчика. На данный момент причина смерти неизвестна, предположительно ребенок мог удариться головой и утонуть.

«Скорая» помочь мальчику не смогла, а по информации местных СМИ, в …