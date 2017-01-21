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«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Материалы по теме:

В заливных лугах под Новокуйбышевском утонул рыбак

В заливных лугах под Новокуйбышевском утонул рыбак

Сегодня, 26 апреля, водолазы поисково-спасательного отряда Новокуйбышевска проводили поиски утонувшего рыбака, сообщает региональная ПСС.

По предварительной версии спасателей, вечером 25 апреля, двое мужчин рыбачили на лодке в заливных лугах озера Дегтярное. По неустановленной причине плавательное средство перевернулась. Рыбаки оказались 
26 апреля 2016, 11:20
СМИ назвали причину смерти дочери Хьюстон

СМИ назвали причину смерти дочери Хьюстон

26 июля стало известно, что в хосписе скончалась 22-летняя певица Бобби Кристина Браун – дочь Уитни Хьюстон и Бобби Брауна.
27 июля 2015, 12:48
В аквапарке Сургута утонул 8-летний ребенок

В аквапарке Сургута утонул 8-летний ребенок

В аквапарке «Филин» произошло ЧП. 8-летний школьник утонул в бассейне. Из воды тело вытащили два мальчика. На данный момент причина смерти неизвестна, предположительно ребенок мог удариться головой и утонуть.
«Скорая» помочь мальчику не смогла, а по информации местных СМИ, в 
26 марта 2015, 03:41
На озере рядом с Жигулевском обнаружено тело 11-летнего мальчика

На озере рядом с Жигулевском обнаружено тело 11-летнего мальчика

Вчера, 17 августа, около 7 часов вечера на озере под Жигулевском найден труп ребенка, сообщает областное СУ СК РФ.
По предварительной информации, двое несовершеннолетних детей приехали к озеру на велосипедах, чтобы искупаться. 11-летний мальчик нырнул на глубину около 3,5 метра 

18 августа 2014, 01:04
В районе полуострова Копылово спасатели извлекли из водорослей тело мужчины

В районе полуострова Копылово спасатели извлекли из водорослей тело мужчины

В минувшую субботу, 16 августа, около 14:30 в районе полуострова Копылово под Тольятти утонул мужчина.
На место трагедии прибыли водолазы. Установлено, что погибший - 46-летний мужчина, сообщает ИА «Волга Ньюс» со ссылкой на руководителя Центра гражданской защиты г. Тольятти 
18 августа 2014, 11:43
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