Вчера, 20 января, в около 22:00 в квартире одного из домов по улице 40-летия Победы в Автозаводском районе, по предварительным данным, при купании в ванной захлебнулась и потеряла сознание 7-месячная девочка, пишет Волга Ньюс со ссылкой на оперативные структуры.
Находившиеся в квартире взрослые извлекли малышку из воды и позвонили в скорую. Медики сразу же взяли ситуацию под контроль – они по телефону родителям дали четкие инструкции, что им нужно делать. По указанному адресу выехала реанимационная бригада.
Прибыв на место, врачи приняли меры для спасения малышки, сделали ей искусственное дыхание, применили кислород, использовали необходимые инъекции. В итоге девочка была спасена. Она пришла в себя, и врачи увезли ее для обследования в больницу.
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