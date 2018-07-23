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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Материалы по теме:

У железнодорожного моста в Сызрани пламя уничтожило частный дом

У железнодорожного моста в Сызрани пламя уничтожило частный дом

В пятницу, 20 июля, в Сызрани возник пожар в переулке Переездной. Пламя вспыхнуло в частном доме №18, оно почти сразу же охватило все здание. Судя по фотоснимкам с места событий, огонь уничтожил дом, его тушат пожарные.

К счастью, этот 
20 июля 2018, 11:48
В Тольятти рухнула ЛЭП и загорелась трава

В Тольятти рухнула ЛЭП и загорелась трава

В четверг, 19 июля, в Комсомольском районе Автограда случилось ЧП: обрушилась опора линий электропередач. По словам местных жителей, опора ЛЭП перекрыла всю проезжую часть. Из-за падения на землю горящего провода возникло возгорание, пишет 63.ru. Пожар свидетели происшествия потушили собственными 
20 июля 2018, 08:10
Дети тушили пожар собственными майками в Сызрани

Дети тушили пожар собственными майками в Сызрани

В Сызрани произошел небольшой пожар — внезапно вспыхнула трава у школы №10 в Юго-Западном районе. Один из жильцов расположенной по соседству многоэтажки заснял происходящее на видео. По его словам, пожар тушили дети и водитель проезжавшей мимо «ГАЗели».

Судя по видеозаписи, трава 

19 июля 2018, 11:33
Двое пожилых мужчин выпали из многоэтажек в Тольятти

Двое пожилых мужчин выпали из многоэтажек в Тольятти

Утром, 16 июля в Тольятти произошли две похожие трагедии. Как сообщили очевидцы, с одного из верхних этажей дома на бульваре Космонавтов упал пожилой мужчина. Спустя час еще один пожилой человек выпал из многоэтажки на бульваре Королева, пишет паблик «Происшествия 
16 июля 2018, 10:26
Оба водителя погибли в пожаре после ДТП с грузовиками под Самарой

Оба водителя погибли в пожаре после ДТП с грузовиками под Самарой

Стали известны подробности ужасной аварии на Обводной дороге Самары: водители обоих большегрузов скончались на месте происшествия. Напомним, 15 июля на трассе столкнулись два грузовика. После удара машины тут же загорелись, а шоферы не смогли выбраться из кабин и погибли.
16 июля 2018, 08:40
Массовое ДТП: водитель «ГАЗели» устроил аварию с четырьмя машинами в Тольятти

Массовое ДТП: водитель «ГАЗели» устроил аварию с четырьмя машинами в Тольятти

В ночь на 13 июля в Тольятти произошла массовая авария. Пассажирская «ГАЗель» ехала по улице 40 лет Победы. По неизвестной причине водитель машины на полном ходу въехал в припаркованный ВАЗ-2101. Удар оказался настолько сильным, что багажник «копейки» буквально расплющился.
13 июля 2018, 03:30
Мужчина спас утопающую женщину в Тольятти

Мужчина спас утопающую женщину в Тольятти

11 июля в Тольятти едва не погибла местная жительница. Женщина упала в Волгу в районе набережной. В это время по улице Коммунистической шел мужчина. Он заметил утопающую и бросился ей на выручку. Тольяттинец достал пострадавшую из реки и оказал ей 
12 июля 2018, 01:51
57-летняя женщина погибла во время купания в Тольятти

57-летняя женщина погибла во время купания в Тольятти

8 июля в межшлюзовом канале в Тольятти произошел несчастный случай. Около 9 часов утра во время купания там погибла 57-летняя женщина, сообщает ВолгаНьюс со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.

Об инциденте полицейским сообщили очевидцы. Они обнаружили тело женщины 
9 июля 2018, 01:00
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