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У железнодорожного моста в Сызрани пламя уничтожило частный дом
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20 июля 2018, 11:48
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В Тольятти рухнула ЛЭП и загорелась трава
В четверг, 19 июля, в Комсомольском районе Автограда случилось ЧП: обрушилась опора линий электропередач. По словам местных жителей, опора ЛЭП перекрыла всю проезжую часть. Из-за падения на землю горящего провода возникло возгорание, пишет 63.ru. Пожар свидетели происшествия потушили собственными …
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20 июля 2018, 08:10
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Дети тушили пожар собственными майками в Сызрани
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19 июля 2018, 11:33
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Двое пожилых мужчин выпали из многоэтажек в Тольятти
Утром, 16 июля в Тольятти произошли две похожие трагедии. Как сообщили очевидцы, с одного из верхних этажей дома на бульваре Космонавтов упал пожилой мужчина. Спустя час еще один пожилой человек выпал из многоэтажки на бульваре Королева, пишет паблик «Происшествия …
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16 июля 2018, 10:26
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Оба водителя погибли в пожаре после ДТП с грузовиками под Самарой
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16 июля 2018, 08:40
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Массовое ДТП: водитель «ГАЗели» устроил аварию с четырьмя машинами в Тольятти
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13 июля 2018, 03:30
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Мужчина спас утопающую женщину в Тольятти
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12 июля 2018, 01:51
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57-летняя женщина погибла во время купания в Тольятти
8 июля в межшлюзовом канале в Тольятти произошел несчастный случай. Около 9 часов утра во время купания там погибла 57-летняя женщина, сообщает ВолгаНьюс со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.
Об инциденте полицейским сообщили очевидцы. Они обнаружили тело женщины …
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9 июля 2018, 01:00