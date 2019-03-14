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Каких изменений ждать инвалидам от закона о социальном предпринимательстве

Каких изменений ждать инвалидам от закона о социальном предпринимательстве

Федеральные льготы для бизнесменов, которые активно привлекают к работе инвалидов, сирот, бывших заключенных, беженцев и ряд других категорий граждан, находящихся в непростой жизненной ситуации. Соответствующий закон уже в этом году примет Госдума, пока документ одобрен в первом чтении. Сейчас в 
14 марта 2019, 10:53
В Самарской области парень, обматеривший завхоза больницы, заплатит штраф

В Самарской области парень, обматеривший завхоза больницы, заплатит штраф

В Самарской области 28-летнего жителя села Борское привлекли к административной ответственности за оскорбление. Как следует из материалов дела, 28 января парень обматерил завхоза Борской центральной районной больницы, который потребовал убрать автомобиль с места стоянки служебного транспорта — машин «скорой помощи». 
14 марта 2019, 10:19
Массовые увольнения на «Прогрессе»: сколько человек останутся без работы и когда это произойдет?

Массовые увольнения на «Прогрессе»: сколько человек останутся без работы и когда это произойдет?

В Самарской области растет количество безработных. В ближайшее время их число пополнят почти 800 сотрудников «РКЦ «Прогресс». Руководство предприятия уже уведомило об этом региональную службу занятости населения. На «РКЦ «Прогресс» началось массовое сокращение. До конца апреля уволят 805 человек, ещё 
14 марта 2019, 09:54
В Сызрани водитель автобуса едва не «отхватил» руку школьницы дверью

В Сызрани водитель автобуса едва не «отхватил» руку школьницы дверью

Неприятный случай произошел в Сызрани в среду, 13 марта. Пассажирский автобус начал отъезжать от остановки около драматического театра, но в этот момент одному из пассажиров зажало руку дверью. По словам очевидцев, девочка примерно 12-13 лет выходила через заднюю дверь транспортного 
14 марта 2019, 09:23
Только 18-20% самарских инвалидов готовы активно работать

Только 18-20% самарских инвалидов готовы активно работать

Сейчас в Самаре проживают 98 тысяч инвалидов. Только 18-20 % из них готовы активно работать. Такова оценка председателя общественной организации инвалидов-колясочников «Десница» Евгения Печерских. Определенным решением может стать закон о социальном предпринимательстве, который прошел первое чтение в Госдуме. Подробности в 
13 марта 2019, 01:28
Рекордный рост рынка страхования в России. В чем причины и каковы последствия?

Рекордный рост рынка страхования в России. В чем причины и каковы последствия?

Российский страховой рынок показывает рекордный рост. По подсчетам Центрального банка, количество взносов граждан страховщикам увеличилось с 8% в 2017-м году до 15% в 2018-м. Показатель стал рекордным за последние 6 лет, а общий объем рынка составил 1,5 триллиона рублей. Рекордные 
12 марта 2019, 11:37
В Самарской области на поддержку предпринимателей направят 2,6 млрд рублей

В Самарской области на поддержку предпринимателей направят 2,6 млрд рублей

В понедельник, 11 марта, стало известно, что с 2019 года поддержка малого и среднего бизнеса будет вестись в рамках нацпроекта. Общее финансирование в Самарской области до 2024 года - 2,6 млрд рублей. Внутри него учтен ряд подпроектов. По словам экспертов, 
11 марта 2019, 12:26
В каких регионах России самые большие просрочки по кредитам

В каких регионах России самые большие просрочки по кредитам

Если в 2017 году относительно быстрый рост розничного банковского кредитования был неожиданным, то в 2018 году хорошие цифры в этом сегменте многие аналитики предсказывали, но фактическая динамика кредитования населения оказалась намного сильнее ожиданий. Таким образом, этот сегмент банковского рынка полностью 
7 марта 2019, 10:45
Конгресс США готовит новые санкции. Как это в ближайшее время повлияет на курс рубля?

Конгресс США готовит новые санкции. Как это в ближайшее время повлияет на курс рубля?

Российская экономика в ожидании очередных западных санкций. Их новый вариант представил конгресс США. Предлагается запретить американским юридическим и физлицам сделки с государственными ценными бумагами России и нефтегазовыми компаниями. Накладываются ограничения и на наши банки, которые, по информации конгрессменов, вмешивались в 
4 марта 2019, 08:34
В Тольятти пройдет Startup Tour

В Тольятти пройдет Startup Tour

Тольятти на два дня, 14 и 15 марта, станет местом проведения масштабного проекта Open Innovations Startup Tour. Он направлен на развитие технологического предпринимательства и выявление перспективных инновационных проектов и проводится в российских городах и странах СНГ с 2011 года. В 
28 февраля 2019, 07:19
Старт льготного автокредитования-2019. Чем оно отличается от того, что было в предыдущие годы?

Старт льготного автокредитования-2019. Чем оно отличается от того, что было в предыдущие годы?

В ближайшие дни российские автодилеры ожидают взрывного спроса на машины. С 1 марта в России будут действовать сразу две программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Они работали и в прошлом году - с января по май 2018 года 
26 февраля 2019, 10:42
Госдума приняла закон о снижении налогов для ИП, использующих кассы

Госдума приняла закон о снижении налогов для ИП, использующих кассы

Закон, дающий возможность снизить налоговые отчисления для индивидуальных предпринимателей, применяющих в работе кассовую технику, принят депутатами Государственной Думы в окончательном чтении.
Как следует из нового нормативного акта, для ИП могут в 2018-2019 гг уменьшить платежи по ЕНВД и по патентной 

15 ноября 2017, 02:07
Кабмин отменит устаревшие требования к бизнесу

Кабмин отменит устаревшие требования к бизнесу

Российские власти в ближайшие два года намерены отменить устаревшие требования к бизнесу, снизив таким образом финансовую нагрузку на предпринимателей. Об этом рассказывают отечественные информагентства.
Как отмечается, в настоящее время уже составлен первый перечень из 20 требований, нуждающихся в корректировках. Скажем, 

26 сентября 2017, 12:34
Кассовый разрыв: Самарские предприниматели просят депутатов заменить новые ККМ

Кассовый разрыв: Самарские предприниматели просят депутатов заменить новые ККМ

В самарскую Губдуму поступило коллективное обращение индивидуальных предпринимателей региона о замене новой контрольно-кассовой техники на «виртуальную кассу». Инициаторы считают, что внедрение такой программы должно стать альтернативой покупке дорогостоящего счетного оборудования, на которое все организации и ИП должны перейти уже с 

17 мая 2017, 04:45
Российских предпринимателей ждут контрольные закупки

Российских предпринимателей ждут контрольные закупки

Государственная дума в качестве финального аккорда успела принять поправки в закон о защите прав предпринимателей. Таким образом, теперь чиновники смогут проводить еще один вид внеплановых проверок. Кроме того, они получат возможность контролировать организации без взаимодействия с их владельцами - наблюдать 

27 июня 2016, 02:59
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