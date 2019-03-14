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Каких изменений ждать инвалидам от закона о социальном предпринимательстве
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14 марта 2019, 10:53
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В Самарской области парень, обматеривший завхоза больницы, заплатит штраф
В Самарской области 28-летнего жителя села Борское привлекли к административной ответственности за оскорбление. Как следует из материалов дела, 28 января парень обматерил завхоза Борской центральной районной больницы, который потребовал убрать автомобиль с места стоянки служебного транспорта — машин «скорой помощи». …
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14 марта 2019, 10:19
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Массовые увольнения на «Прогрессе»: сколько человек останутся без работы и когда это произойдет?
В Самарской области растет количество безработных. В ближайшее время их число пополнят почти 800 сотрудников «РКЦ «Прогресс». Руководство предприятия уже уведомило об этом региональную службу занятости населения. На «РКЦ «Прогресс» началось массовое сокращение. До конца апреля уволят 805 человек, ещё …
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14 марта 2019, 09:54
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В Сызрани водитель автобуса едва не «отхватил» руку школьницы дверью
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14 марта 2019, 09:23
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Только 18-20% самарских инвалидов готовы активно работать
Сейчас в Самаре проживают 98 тысяч инвалидов. Только 18-20 % из них готовы активно работать. Такова оценка председателя общественной организации инвалидов-колясочников «Десница» Евгения Печерских. Определенным решением может стать закон о социальном предпринимательстве, который прошел первое чтение в Госдуме. Подробности в …
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13 марта 2019, 01:28
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Рекордный рост рынка страхования в России. В чем причины и каковы последствия?
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12 марта 2019, 11:37
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В Самарской области на поддержку предпринимателей направят 2,6 млрд рублей
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11 марта 2019, 12:26
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В каких регионах России самые большие просрочки по кредитам
Если в 2017 году относительно быстрый рост розничного банковского кредитования был неожиданным, то в 2018 году хорошие цифры в этом сегменте многие аналитики предсказывали, но фактическая динамика кредитования населения оказалась намного сильнее ожиданий. Таким образом, этот сегмент банковского рынка полностью …
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7 марта 2019, 10:45
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Конгресс США готовит новые санкции. Как это в ближайшее время повлияет на курс рубля?
Российская экономика в ожидании очередных западных санкций. Их новый вариант представил конгресс США. Предлагается запретить американским юридическим и физлицам сделки с государственными ценными бумагами России и нефтегазовыми компаниями. Накладываются ограничения и на наши банки, которые, по информации конгрессменов, вмешивались в …
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4 марта 2019, 08:34
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В Тольятти пройдет Startup Tour
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28 февраля 2019, 07:19
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Старт льготного автокредитования-2019. Чем оно отличается от того, что было в предыдущие годы?
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26 февраля 2019, 10:42
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Госдума приняла закон о снижении налогов для ИП, использующих кассы
Закон, дающий возможность снизить налоговые отчисления для индивидуальных предпринимателей, применяющих в работе кассовую технику, принят депутатами Государственной Думы в окончательном чтении.
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15 ноября 2017, 02:07
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Кабмин отменит устаревшие требования к бизнесу
Российские власти в ближайшие два года намерены отменить устаревшие требования к бизнесу, снизив таким образом финансовую нагрузку на предпринимателей. Об этом рассказывают отечественные информагентства.
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26 сентября 2017, 12:34
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Кассовый разрыв: Самарские предприниматели просят депутатов заменить новые ККМ
В самарскую Губдуму поступило коллективное обращение индивидуальных предпринимателей региона о замене новой контрольно-кассовой техники на «виртуальную кассу». Инициаторы считают, что внедрение такой программы должно стать альтернативой покупке дорогостоящего счетного оборудования, на которое все организации и ИП должны перейти уже с …
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17 мая 2017, 04:45
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Российских предпринимателей ждут контрольные закупки
Государственная дума в качестве финального аккорда успела принять поправки в закон о защите прав предпринимателей. Таким образом, теперь чиновники смогут проводить еще один вид внеплановых проверок. Кроме того, они получат возможность контролировать организации без взаимодействия с их владельцами - наблюдать …
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27 июня 2016, 02:59
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