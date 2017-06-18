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В Тольятти эвакуатор сбил девушку
ЧП произошло во дворе дома по Фрунзе, 45. Как пишут в паблике «Происшествия Тольятти» соцсети ВК, там всегда была парковка, однако кто-то установил перекрывающие дорогу столбики. Рядом с этим местом и произошла авария.
«После 19 часов установили знаки. …
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18 июня 2017, 04:43
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Чиновники судятся из-за квартир тяжелобольных тольяттинцев
Губернский бюджет должен заплатить мэрии Тольятти почти 18 миллионов рублей. Такое решение принял областной арбитражный суд. Ответчиком по иску муниципалитета выступало региональное министерство социально-демографической и семейной политики. Дело в том, что в 2013-2015 годах тольяттинский суд обязал мэрию во внеочередном …
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16 июня 2017, 09:30
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В Тольятти сняли на видео новую «Тойоту», которой пока нет в продаже
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15 июня 2017, 09:00
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В Тольятти наконец нашли пропавшую капсулу времени
В паблике «Самара life» соцсети «ВКонтакте» сообщили, что в Тольятти после довольно продолжительных поисков все-таки нашли капсулу времени, адресованную комсомольцами в 1967 году нынешней молодежи. Металлический цилиндр в виде снаряда заложили возле монумента на Молодежном бульваре. В капсуле …
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14 июня 2017, 07:00
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Бродячая собака в Сызрани покусала 10-летнего мальчика
Животное нанесло увечья ребенку, когда он шел по улице Войсковая. Инцидент произошел в субботу, 13 мая, передает портал «КТВ Луч»
По словам родственников мальчика, раньше он иногда подкармливал местных животных. Ребенок перепугался, к тому же теперь приходится ходить …
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16 мая 2017, 07:01
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В Самаре митинговали против дельфинариев и за стерилизацию бродячих собак
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26 марта 2017, 01:50
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В Самарской Луке одичалые загрызли еще 10 косуль
В национальном парке "Самарская Лука" бродячие собаки загрызли еще 10 косуль, сообщает официальный сайт заповедника. На портале учреждения опубликовано фото с места происшествия. По данным работников учреждения, косули не могут быстро бегать по образовавшемуся из-за оттепелей и морозов ледяному насту, …
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14 марта 2017, 05:01
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Бродячие собаки за первые дни марта загрызли 30 косуль под Тольятти
В лесу под Тольятти егерям разрешили отстреливать бродячих собак. Зафиксированы случаи нападения на людей. В феврале были покусаны две женщины, одна потом умерла. В начале марта бездомные животные загрызли около 30 косуль, сообщает «Волга-Ньюс» со ссылкой на областной департамент …
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10 марта 2017, 03:55