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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2017г 
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В Тольятти эвакуатор сбил девушку

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«После 19 часов установили знаки. 
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В Тольятти наконец нашли пропавшую капсулу времени

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Бродячая собака в Сызрани покусала 10-летнего мальчика

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По словам родственников мальчика, раньше он иногда подкармливал местных животных. Ребенок перепугался, к тому же теперь приходится ходить 
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10 марта 2017, 03:55
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