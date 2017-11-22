В Тольятти суд обязал местную мэрию по требованию прокуратуры убрать незаконные свалки на территории города. Надзорное ведомство выявило сразу 34 адреса, по которым допущено несанкционированное размещение отходов. Администрация Автограда тем самым нарушила требования природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства и не приняла никаких мер к ликвидации свалок, говорится в сообщении прокуратуры. Служители Фемиды постановили навести порядок в Тольятти в течение месяца.
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Мост через Волгу на М-5 в Самарской области откроют досрочно
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22 ноября 2017, 03:02
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ФСБ и полиция Тольятти изъяли тонны нелегальной незамерзайки
В Тольятти сотрудники ФСБ и полиции провели совместную операцию в нелегальном цехе по выпуску контрафактной «незамерзайки». Cиловики выявили подпольное предприятие, где 21 ноября изъяли почти 12 тонн спиртосодержащей продукции. Продавали «левую» незамерзайку в автомагазинах и на рынках Тольятти, а также …
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22 ноября 2017, 11:20
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Самарский районный суд смягчил меру пресечения для социолога Николая Явкина
Из СИЗО директор «Приволжского центра общественного мониторинга» Николай Явкин переведён под домашний арест до 18 февраля следующего года.
Как сообщала «ТЕРРА», Явкин был заключен под стражу 20 сентября. Он обвиняется в мошенничестве на сумму до 10 млн рублей …
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17 ноября 2017, 03:50
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Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Реймеру
Мосгорсуд отложил рассмотрение жалоб на приговор бывшему начальнику самарского главка полиции и экс-директору ФСИН Александру Реймеру, осужденному вместе с подельниками за хищения госсредств при закупках электронных браслетов для тюремного ведомства.
Ранее Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил его к 8 годам колонии и …
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16 ноября 2017, 09:09
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Опасную свинину пытались завезти на рынок Тольятти
В Тольятти сотрудники ветслужбы, Россельхознадзора и ФСБ задержали партию свинины весом почти полтонны. Четыре туши неизвестного происхождения на 428 килограммов пытались завезти на рынок «Ларина». Владелец автомобиля-универсала не смог предоставить на свой груз необходимых ветеринарных сопроводительных документов.
«Мясо было без ветеринарных …
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16 ноября 2017, 03:36
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Появились подробности ДТП с машиной скорой помощи в Тольятти
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16 ноября 2017, 02:53
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В «СИБУР Тольятти» прокомментировали разбирательства с Росприроднадзором
Пресс-служба ООО «СИБУР Тольятти» прокомментировала разбирательства, которые идут между компанией и Росприроднадзором.
«СИБУР Тольятти» осуществляет производственную деятельность в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства в области охраны окружающей среды. Эпизод с размещением отходов будет урегулирован в судебном порядке», - …
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15 ноября 2017, 02:18
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Самара: обвиняемого в серии убийств пенсионерок отдали под суд
В Самаре завершено расследование уголовного дела о серии убийств и разбойных нападений. Преступления были совершены на территории двух регионов: Самарской области и Смоленской. Убийца выбирал жертвами пенсионерок.
Дело обвиняемого в серии убийств пенсионерок отдали под суд. По версии следствия, 37-летний мигрант, …
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15 ноября 2017, 08:44
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Самарский мусор могут отправить на завод химического оружия
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31 августа 2017, 01:01
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Свалки - прочь: в Самаре ликвидировали незаконный развал мусора
Самарская область вошла в общероссийский топ-3 регионов по количеству выявленных несанкционированных свалок, наряду с Тулой и Татарстаном. Активно бороться с нарушениями взялись члены Общероссийского народного фронта, привлекая представителей власти и общественности. Сейчас из 400 с лишним точек в работе половина.
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3 июля 2017, 12:08
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В Самарской области запускают Volga-квест по поиску несанкционированных свалок
Самарское отделение ОНФ завтра, 20 мая, в День Волги, запускает Volga-квест по поиску новых несанкционированных свалок.
Всем гражданам, кто найдет, сфотографирует и занесет «сигнал на интерактивную карту свалок», обещают гарантированный подарок.
В День Волги логичнее всего искать свалки на берегах …
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19 мая 2017, 07:01
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Миллионные убытки: кто ответит за жуткую свалку на проспекте Карла Маркса?
В эти дни в Самарской области находится депутат Государственной думы, первый вице-президент "СоюзМаш России" и координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Владимир Гутенев. Первым делом парламентарий отправился в Советский район регионального центра, где рядом с жилыми домами разрослась незаконная свалка строительного …
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24 апреля 2017, 05:12