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Материалы по теме:

Мост через Волгу на М-5 в Самарской области откроют досрочно

Мост через Волгу на М-5 в Самарской области откроют досрочно

23 ноября после ремонта откроют мост через Волгу на 970-м километре автомобильной дороги М-5 «Урал», соединяющей Жигулевск и Тольятти.
22 ноября 2017, 03:02
ФСБ и полиция Тольятти изъяли тонны нелегальной незамерзайки

ФСБ и полиция Тольятти изъяли тонны нелегальной незамерзайки

В Тольятти сотрудники ФСБ и полиции провели совместную операцию в нелегальном цехе по выпуску контрафактной «незамерзайки». Cиловики выявили подпольное предприятие, где 21 ноября изъяли почти 12 тонн спиртосодержащей продукции. Продавали «левую» незамерзайку в автомагазинах и на рынках Тольятти, а также 

22 ноября 2017, 11:20
Самарский районный суд смягчил меру пресечения для социолога Николая Явкина

Самарский районный суд смягчил меру пресечения для социолога Николая Явкина

Из СИЗО директор «Приволжского центра общественного мониторинга» Николай Явкин переведён под домашний арест до 18 февраля следующего года.

Как сообщала «ТЕРРА», Явкин был заключен под стражу 20 сентября. Он обвиняется в мошенничестве на сумму до 10 млн рублей 
17 ноября 2017, 03:50
Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Реймеру

Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Реймеру

Мосгорсуд отложил рассмотрение жалоб на приговор бывшему начальнику самарского главка полиции и экс-директору ФСИН Александру Реймеру, осужденному вместе с подельниками за хищения госсредств при закупках электронных браслетов для тюремного ведомства.

Ранее Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил его к 8 годам колонии и 

16 ноября 2017, 09:09
Опасную свинину пытались завезти на рынок Тольятти

Опасную свинину пытались завезти на рынок Тольятти

В Тольятти сотрудники ветслужбы, Россельхознадзора и ФСБ задержали партию свинины весом почти полтонны. Четыре туши неизвестного происхождения на 428 килограммов пытались завезти на рынок «Ларина».  Владелец автомобиля-универсала не смог предоставить на свой груз необходимых ветеринарных сопроводительных документов.

«Мясо было без ветеринарных 
16 ноября 2017, 03:36
Появились подробности ДТП с машиной скорой помощи в Тольятти

Появились подробности ДТП с машиной скорой помощи в Тольятти

В полиции сообщили подробности ДТП с участием машины скорой помощи, которое произошло в Тольятти.

Авария случилась в четверг, 16 ноября, в 9:50 на Автозаводском шоссе.

«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель автомашины «Audi» 1986 года рождения 
16 ноября 2017, 02:53
В «СИБУР Тольятти» прокомментировали разбирательства с Росприроднадзором

В «СИБУР Тольятти» прокомментировали разбирательства с Росприроднадзором

Пресс-служба ООО «СИБУР Тольятти» прокомментировала разбирательства, которые идут между компанией и Росприроднадзором.

«СИБУР Тольятти» осуществляет производственную деятельность в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства в области охраны окружающей среды. Эпизод с размещением отходов будет урегулирован в судебном порядке», - 
15 ноября 2017, 02:18
Самара: обвиняемого в серии убийств пенсионерок отдали под суд

Самара: обвиняемого в серии убийств пенсионерок отдали под суд

В Самаре завершено расследование уголовного дела о серии убийств и разбойных нападений. Преступления были совершены на территории двух регионов: Самарской области и Смоленской. Убийца выбирал жертвами пенсионерок.

Дело обвиняемого в серии убийств пенсионерок отдали под суд. По версии следствия, 37-летний мигрант, 

15 ноября 2017, 08:44
Самарский мусор могут отправить на завод химического оружия

Самарский мусор могут отправить на завод химического оружия

Минприроды пообещало ликвидировать к 2025 году 300 мусорных свалок по всей России. Полигоны будут закрывать в рамках проекта «Чистая страна». В настоящее время ведомство ищет подрядчиков для рекультивации свалок. Переговоры идут, в частности, с заводами по утилизации химического оружия. По 

31 августа 2017, 01:01
Свалки - прочь: в Самаре ликвидировали незаконный развал мусора

Свалки - прочь: в Самаре ликвидировали незаконный развал мусора

Самарская область вошла в общероссийский топ-3 регионов по количеству выявленных несанкционированных свалок, наряду с Тулой и Татарстаном. Активно бороться с нарушениями взялись члены Общероссийского народного фронта, привлекая представителей власти и общественности. Сейчас из 400 с лишним точек в работе половина.

Еще 

3 июля 2017, 12:08
В Самарской области запускают Volga-квест по поиску несанкционированных свалок

В Самарской области запускают Volga-квест по поиску несанкционированных свалок

Самарское отделение ОНФ завтра, 20 мая, в День Волги, запускает Volga-квест по поиску новых несанкционированных свалок.
Всем гражданам, кто найдет, сфотографирует и занесет «сигнал на интерактивную карту свалок», обещают гарантированный подарок.
В День Волги логичнее всего искать свалки на берегах 
19 мая 2017, 07:01
Миллионные убытки: кто ответит за жуткую свалку на проспекте Карла Маркса?

Миллионные убытки: кто ответит за жуткую свалку на проспекте Карла Маркса?

В эти дни в Самарской области находится депутат Государственной думы, первый вице-президент "СоюзМаш России" и координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Владимир Гутенев. Первым делом парламентарий отправился в Советский район регионального центра, где рядом с жилыми домами разрослась незаконная свалка строительного 

24 апреля 2017, 05:12
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