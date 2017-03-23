В среду, 15 марта, в Автозаводском районе Тольятти произошло массовое ДТП. Автомобилистка на иномарке Mitsubishi Diamante столкнулась сразу с двумя машинами. Авария произошла на Южном шоссе около 16:30.

По предварительной версии полицейских, автоледи не выбрала безопасную дистанцию. В результате столкновения с …