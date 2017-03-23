В Тольятти расследуют убийство 58-летнего мужчины. Преступление было совершено в его доме на Приморском бульваре в Автозаводском районе города. О смерти тольяттинца в полицию сообщили медики. Задержан сын погибшего. По версии силовиков, во время застолья между родственниками произошла ссора: сын набросился на отца и забил его до смерти. Подозреваемый причастность к убийству отца сначала отрицал, но потом признался в содеянном. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
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В Похвистневском районе мужчину убили из-за кражи вишни в чужом саду
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22 марта 2017, 04:26
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Фото в блогах: затопило пригород Тольятти
В группе «Дорога63. Первый общественный контроль» соцсети «ВКонтакте» опубликовали фото, как выглядит в эти дни одна из центральных улиц села Тимофеевка, пригорода Тольятти. "Здесь, между прочим, проживает более 5 тысяч человек. На этом участке дороги каждый год в период …
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22 марта 2017, 10:27
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В Самарской области на М-5 водитель «Форда» насмерть сбил пешехода
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20 марта 2017, 03:48
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В Тольятти автоледи на Mitsubishi Diamante разбила несколько машин
В среду, 15 марта, в Автозаводском районе Тольятти произошло массовое ДТП. Автомобилистка на иномарке Mitsubishi Diamante столкнулась сразу с двумя машинами. Авария произошла на Южном шоссе около 16:30.
По предварительной версии полицейских, автоледи не выбрала безопасную дистанцию. В результате столкновения с …
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16 марта 2017, 05:13
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Удары топором начальнику Отрадненского отдела полиции и его жене наносил Виталий Яранкин
Следственный комитет России восстановил хронологию событий. Пресс-служба ведомства заявила о завершении расследования разбойного нападения и убийства жены начальника Отрадненского отдела полиции Дмитрия Вашуркина Екатерины, а также покушения на него самого.
Согласно материалам дела, в ночь на 11 декабря прошлого года в …
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15 марта 2017, 08:50
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В Тольятти стартовало первенство России среди теннисистов до 15 лет
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14 марта 2017, 11:41
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В Самаре создана спецгруппа для расследования убийства младенца
Для расследования убийства одномесячной девочки в Самаре создана специальная следственно-оперативная группа, сообщили в СУ СК России по Самарской области.
Как уже сообщала "ТЕРРА", малышка была обнаружена мертвой 7 марта, дома в Промышленном районе. На голове младенца были ссадины …
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10 марта 2017, 12:08
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В Тольятти пьяный картежник убил подругу
Тольяттинские полицейские расследуют убийство местной жительницы. 39-летнюю женщину госпитализировали с травмой головы в бессознательном состоянии. В больнице пациентка умерла. По версии силовиков, смертельное ранение ей причинил мужчина, с которым она играла в карты. Хозяин квартиры заподозрил подругу в жульничестве и …
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9 марта 2017, 02:32
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В Самарской области мать изрубила топором своего 9-летнего сына
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7 ноября 2016, 03:24
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6 лет колонии получил самарец, заказавший убийство своего отца
Промышленный районный суд Самары вынес приговор самарцу, признанному виновным в приготовлении к покушению на убийство собственного отца. Мужчине назначили 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в СУ СК России по Самарской области.
Между мужчинами возник …
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12 октября 2016, 01:06
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Жителя Самары подозревают в убийстве своего 78-летнего отца
В Самаре расследуют убийство пожилого мужчины. Труп нашли на Металлурге, в квартире дома на улице Енисейской. Криминалисты обнаружили на теле убитого признаки насильственной смерти, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Личность убитого установлена. Это 78-летний хозяин квартиры. Он скончался …
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5 октября 2016, 03:11
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В Самаре мать убила собственного сына в ходе семейного конфликта
Полиция расследует убийство самарца. Мать зарезала собственного сына.
Самарские полицейские задержали 64-летнюю женщину. Её подозревают в убийстве собственного сына. По версии следствия, между 37-летним мужчиной и его матерью произошел конфликт. Трагедия случилась в квартире дома на улице Никитинской. Мать схватила нож …
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16 августа 2016, 11:59
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В Самарской области 18-летний отец жестоко избил двух младенцев
В суд Приволжского района Самарской области направлено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью двум новорожденным детям. Обвиняемый – их 18-летний отец. По версии следствия, в ночь на 6 ноября молодой мужчина будучи пьян, несколько раз ударил своих …
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13 мая 2016, 12:12
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В Сызрани 25-летний отец за грубость сломал своему сыну руку
Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровья малолетнему ребенку. По версии силовиков, в Сызрани 25-летний отец сломал руку своему маленькому сыну. Мужчине показалось, что ребенок грубо обращается со своей матерью.
Инцидент произошел около двух …
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28 сентября 2015, 03:14