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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2017г 
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В убийстве признали виновным 56-летнего Ивана Пензина. По версии следствия, в июле прошлого года он увидел в своем огороде мужчину и женщину, собиравших вишню. Хозяин сада возмутился. Незваные гости попросили прощения. Сказали, что не хотели нарушать ничьих прав собственности, просто 

22 марта 2017, 04:26
Фото в блогах: затопило пригород Тольятти

Фото в блогах: затопило пригород Тольятти

В группе «Дорога63. Первый общественный контроль» соцсети «ВКонтакте» опубликовали фото, как выглядит в эти дни одна из центральных улиц села Тимофеевка, пригорода Тольятти. "Здесь, между прочим, проживает более 5 тысяч человек. На этом участке дороги каждый год в период 
22 марта 2017, 10:27
В Самарской области на М-5 водитель «Форда» насмерть сбил пешехода

В Самарской области на М-5 водитель «Форда» насмерть сбил пешехода

Ночью 19 марта погиб человек на трассе М-5 в Ставропольском районе Самарской области. На 989 километре федеральной дороги иномарка Ford Tourneo наехала на пешехода. Машиной управлял 29-летний водитель.

Погибшему пешеходу было 37 лет. По данным полицейских, мужчина шел по проезжей части 

20 марта 2017, 03:48
В Тольятти автоледи на Mitsubishi Diamante разбила несколько машин

В Тольятти автоледи на Mitsubishi Diamante разбила несколько машин

В среду, 15 марта, в Автозаводском районе Тольятти произошло массовое ДТП. Автомобилистка на иномарке Mitsubishi Diamante столкнулась сразу с двумя машинами. Авария произошла на Южном шоссе около 16:30.

По предварительной версии полицейских, автоледи не выбрала безопасную дистанцию. В результате столкновения с 

16 марта 2017, 05:13
Удары топором начальнику Отрадненского отдела полиции и его жене наносил Виталий Яранкин

Удары топором начальнику Отрадненского отдела полиции и его жене наносил Виталий Яранкин

Следственный комитет России восстановил хронологию событий. Пресс-служба ведомства заявила о завершении расследования разбойного нападения и убийства жены начальника Отрадненского отдела полиции Дмитрия Вашуркина Екатерины, а также покушения на него самого.

Согласно материалам дела, в ночь на 11 декабря прошлого года в 

15 марта 2017, 08:50
В Тольятти стартовало первенство России среди теннисистов до 15 лет

В Тольятти стартовало первенство России среди теннисистов до 15 лет

Во вторник, 14 марта, в Самарской области стартовало командное первенство России по теннису среди юношей и девушек до 15 лет. Соревнования проходят на теннисных кортах комплекса «Тольятти Теннис Центр». Главный судья - судья Всероссийской категории Зимин Андрей Владимирович.

В турнире участвуют 

14 марта 2017, 11:41
В Самаре создана спецгруппа для расследования убийства младенца

В Самаре создана спецгруппа для расследования убийства младенца

Для расследования убийства одномесячной девочки в Самаре создана специальная следственно-оперативная группа, сообщили в СУ СК России по Самарской области. 

Как уже сообщала "ТЕРРА", малышка была обнаружена мертвой 7 марта, дома в Промышленном районе. На голове младенца были ссадины 
10 марта 2017, 12:08
В Тольятти пьяный картежник убил подругу

В Тольятти пьяный картежник убил подругу

Тольяттинские полицейские расследуют убийство местной жительницы. 39-летнюю женщину госпитализировали с травмой головы в бессознательном состоянии. В больнице пациентка умерла. По версии силовиков, смертельное ранение ей причинил мужчина, с которым она играла в карты. Хозяин квартиры заподозрил подругу в жульничестве и 

9 марта 2017, 02:32
В Самарской области мать изрубила топором своего 9-летнего сына

В Самарской области мать изрубила топором своего 9-летнего сына

42-летняя жительница Октябрьска задержана по подозрению в покушении на убийство своего малолетнего ребенка, сообщает СУ СК России по Самарской области. Инцидент произошел в субботу, 5 ноября, в квартире дома по улице Белорусской.
7 ноября 2016, 03:24
6 лет колонии получил самарец, заказавший убийство своего отца

6 лет колонии получил самарец, заказавший убийство своего отца

Промышленный районный суд Самары вынес приговор самарцу, признанному виновным в приготовлении к покушению на убийство собственного отца. Мужчине назначили 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Между мужчинами возник 
12 октября 2016, 01:06
Жителя Самары подозревают в убийстве своего 78-летнего отца

Жителя Самары подозревают в убийстве своего 78-летнего отца

В Самаре расследуют убийство пожилого мужчины. Труп нашли на Металлурге, в квартире дома на улице Енисейской. Криминалисты обнаружили на теле убитого признаки насильственной смерти, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Личность убитого установлена. Это 78-летний хозяин квартиры. Он скончался 

5 октября 2016, 03:11
В Самаре мать убила собственного сына в ходе семейного конфликта

В Самаре мать убила собственного сына в ходе семейного конфликта

Полиция расследует убийство самарца. Мать зарезала собственного сына.

Самарские полицейские задержали 64-летнюю женщину. Её подозревают в убийстве собственного сына. По версии следствия, между 37-летним мужчиной и его матерью произошел конфликт. Трагедия случилась в квартире дома на улице Никитинской. Мать схватила нож 

16 августа 2016, 11:59
В Самарской области 18-летний отец жестоко избил двух младенцев

В Самарской области 18-летний отец жестоко избил двух младенцев

В суд Приволжского района Самарской области направлено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью двум новорожденным детям. Обвиняемый – их 18-летний отец. По версии следствия, в ночь на 6 ноября молодой мужчина будучи пьян, несколько раз ударил своих 
13 мая 2016, 12:12
В Сызрани 25-летний отец за грубость сломал своему сыну руку

В Сызрани 25-летний отец за грубость сломал своему сыну руку

Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровья малолетнему ребенку. По версии силовиков, в Сызрани 25-летний отец сломал руку своему маленькому сыну. Мужчине показалось, что ребенок грубо обращается со своей матерью.
 
Инцидент произошел около двух 
28 сентября 2015, 03:14
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