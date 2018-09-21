В Самарской области началась подготовка к осеннему призыву Осенний призыв в армию в Самарской области стартует 1 октября. В течение трех месяцев призывники будут получать повестки и проходить медкомиссии. Ответы на возникающие при этом вопросы можно будет получить по телефонам горячей линии и в консультативных пунктах военной прокуратуры …