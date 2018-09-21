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На самарца, купившего больничный в интернете, завели дело

На самарца, купившего больничный в интернете, завели дело

В областной столице возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа» в отношении жителя города. Сотрудник одного из ООО предъявил на работе больничный лист, купленный в интернете. То, что документ фальшивка, выяснилось во время прокурорской проверки. Оказалось, что мужчина 
21 сентября 2018, 03:30
В Самаре встали троллейбусы на Стара-Загоре

В Самаре встали троллейбусы на Стара-Загоре

В пятницу, 21 сентября, в областной столице остановилось движение троллейбусов на отрезке улицы Стара-Загора от Воронежской до проспекта Кирова. Оказалось, что грузовик оборвал электрический провод на этом участке и произошло короткое замыкание. Троллейбусы перестали перевозить пассажиров, движение остановилось. По информации 
21 сентября 2018, 02:43
В Самаре до конца сентября перекрыли движение по улице Академика Кузнецова

В Самаре до конца сентября перекрыли движение по улице Академика Кузнецова

В областной столице до 23:00 субботы, 29 сентября, ограничено движение транспорта по улице имени Академика Кузнецова напротив дома № 15 в поселке Управлеченский. Как пояснили в горадминистрации, это сделано ради безопасности участников дорожного движения -  сейчас на этом месте ведется 
21 сентября 2018, 02:16
В Самарской области началась подготовка к осеннему призыву

В Самарской области началась подготовка к осеннему призыву

Осенний призыв в армию в Самарской области стартует 1 октября. В течение трех месяцев призывники будут получать повестки и проходить медкомиссии. Ответы на возникающие при этом вопросы можно будет получить по телефонам горячей линии и в консультативных пунктах военной прокуратуры 

21 сентября 2018, 01:20
Труп экс-директора сети ювелирных магазинов «Аляска» нашли в лесу

Труп экс-директора сети ювелирных магазинов «Аляска» нашли в лесу

Бывшего директора сети ювелирных магазинов «Аляска» Алексея Борисова нашли повешенным в лесу. Родственники искали бизнесмена с конца августа: он уехал из дома и исчез. Через три дня его джип GreatWall обнаружили на 1-й линии Студеного оврага. Труп предпринимателя увидели только 
20 сентября 2018, 04:39
В Самарской области мужчина вымогал квартиру у приятеля, пристегнув его в батарее

В Самарской области мужчина вымогал квартиру у приятеля, пристегнув его в батарее

Суд Новокуйбышевска вынес приговор по скандальному делу о вымогательстве денег, недвижимости и лишении человека свободы. По версии следствия, 32-летний Максим Масальский в ночь с 1 на 2 декабря прошлого года находился в гостях у своего знакомого в Новокуйбышевске. Мужчина пристегнул 
20 сентября 2018, 03:23
В Самаре директор вагона-ресторана украла 90 тысяч рублей с карты пассажира

В Самаре директор вагона-ресторана украла 90 тысяч рублей с карты пассажира

Суд Железнодорожного района областной столицы рассмотрел дело в отношении директора вагона-ресторана пассажирского поезда «Нижневартовск - Пенза». По материалам дела, женщина втерлась в доверие к пьяному пассажиру и взяла у него банковскую карту и пин-код.  Она уверяла «приятеля», что на одной 
19 сентября 2018, 12:46
Гендиректор «Нефтегорского газоперерабатывающего завода» стал фигурантом еще одного дела

Гендиректор «Нефтегорского газоперерабатывающего завода» стал фигурантом еще одного дела

В Самарской области завели еще одно уголовное дело в отношении генерального директора АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» («НГПЗ»). Этого человека подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2016 году он незаконно получил от двух представителей 
19 сентября 2018, 10:53
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