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На самарца, купившего больничный в интернете, завели дело
В областной столице возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа» в отношении жителя города. Сотрудник одного из ООО предъявил на работе больничный лист, купленный в интернете. То, что документ фальшивка, выяснилось во время прокурорской проверки. Оказалось, что мужчина …
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21 сентября 2018, 03:30
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В Самаре встали троллейбусы на Стара-Загоре
В пятницу, 21 сентября, в областной столице остановилось движение троллейбусов на отрезке улицы Стара-Загора от Воронежской до проспекта Кирова. Оказалось, что грузовик оборвал электрический провод на этом участке и произошло короткое замыкание. Троллейбусы перестали перевозить пассажиров, движение остановилось. По информации …
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21 сентября 2018, 02:43
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В Самаре до конца сентября перекрыли движение по улице Академика Кузнецова
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21 сентября 2018, 02:16
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В Самарской области началась подготовка к осеннему призыву
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21 сентября 2018, 01:20
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Труп экс-директора сети ювелирных магазинов «Аляска» нашли в лесу
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20 сентября 2018, 04:39
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В Самарской области мужчина вымогал квартиру у приятеля, пристегнув его в батарее
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20 сентября 2018, 03:23
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В Самаре директор вагона-ресторана украла 90 тысяч рублей с карты пассажира
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19 сентября 2018, 12:46
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Гендиректор «Нефтегорского газоперерабатывающего завода» стал фигурантом еще одного дела
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19 сентября 2018, 10:53