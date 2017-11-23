Владельцы ломбардов рассказали о новой схеме обналичивания денег. Об этом информируют российские агентства.

Суть схемы заключается в том, что клиенты сдают ценные вещи, а буквально через считанные минуты возвращаются, чтобы получить их назад, выкупив через кредитную карту. Смысл операции кроется …