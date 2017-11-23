В Тольятти сотрудники Росгвардии раскрыли кражу компьютера. Сын украл у матери ноутбук и сдал его в ломбард. Представители вневедомственной охраны рассказали, что во время патрулирования в Комсомольском районе заметили на улице Ушакова мужчину, который заметив экипаж силовиков, попытался скрыться. Убежать у него не получилось.
«Установив личность жителя Тольятти, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что он находится в розыске за совершение преступления. Ранее судимый 33-летний мужчина признался, что украл ноутбук у собственной матери и сдал его в ломбард», - сообщили в управлении Росгвардии по Самарской области.
Задержанный показал стражам порядка залоговый билет из ломбарда. Мужчину передали полицейским, и на него завели уголовное дело по статье «Кража».
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