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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 ноября 2017г 
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ФСБ и полиция Тольятти изъяли тонны нелегальной незамерзайки

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Опасную свинину пытались завезти на рынок Тольятти

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«Мясо было без ветеринарных 
16 ноября 2017, 03:36
Самарца подозревают в краже имущества у собственной матери

Самарца подозревают в краже имущества у собственной матери

В полицию поступило заявление от жительницы города о пропаже ноутбука. Стоимость украденной вещи составила 20 600 рублей, сообщает сайт 63.мвд.рф.

После того как правоохранительные органы выяснили детали происшествия, было установлено, что взлома квартиры, из которой пропал ноутбук, не происходило.

Собранные материалы дела 

18 августа 2017, 03:43
Владельцы ломбардов столкнулись с новой схемой обналичивания денег

Владельцы ломбардов столкнулись с новой схемой обналичивания денег

Владельцы ломбардов рассказали о новой схеме обналичивания денег. Об этом информируют российские агентства.
Суть схемы заключается в том, что клиенты сдают ценные вещи, а буквально через считанные минуты возвращаются, чтобы получить их назад, выкупив через кредитную карту. Смысл операции кроется 

6 апреля 2017, 02:07
Больше половины рынка микрофинансовых организаций Самарской области составляют ломбарды

Больше половины рынка микрофинансовых организаций Самарской области составляют ломбарды

По информации отделения ЦБ РФ по Самарской области, в структуре микрофинансового рынка 56% занимают ломбарды. И только 15 процентов сами микрофинансовые организации. Сейчас 17,5 тысяч самарцев являются такими заемщиками. Портфель займов составляет на сентябрь 768 миллионов.
20 октября 2016, 06:06
Самарцы всё чаще несут в ломбарды гаджеты и золото

Самарцы всё чаще несут в ломбарды гаджеты и золото

Наиболее часто горожане закладывают ювелирные украшения - 70% в общем объёме закладываемого имущества. На втором месте цифровая техника и смартфоны - 20%. Также в ломбардах оставляют меховые изделия - 5%. За каждой пятой вещью хозяева не возвращаются и она продаётся.

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В Саратове грабители вынесли золото из ломбарда на 1,5 млн рублей

В Саратове грабители вынесли золото из ломбарда на 1,5 млн рублей

Дерзкий налет произошел в Ленинском районе областной столицы. Здесь был ограблен ломбард. О громком преступлении сообщили региональные информагентства.
Само заведение находится на улице Тархова. В восьмом часу утра в дверь ворвались двое злоумышленников. Они напали на 31-летнюю сотрудницу ломбарда, лишив 

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В Башкортостане 7-летняя девочка погибла от удара током

В Башкортостане 7-летняя девочка погибла от удара током

В Аургазинском районе погиб маленький ребенок. 7-летняя девочка, оставшись без присмотра взрослых, играла в игру на ноутбуке. По предварительной информации, она взяла в рот штекер блока питания ноутбука.
Следственные органы проводят проверку инцидента. Бабушка погибшего ребенка ушла к родственникам, дедушка 
27 марта 2015, 05:46
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