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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти ночью таксист сбил мужчину и женщину

В Тольятти ночью таксист сбил мужчину и женщину

В четвертом часу утра в Автограде, по предварительной информации, таксист сбил мужчину и женщину. Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова.
На место прибыли врачи скорой, которые оказали на месте пострадавшим первую помощь. Далее обоих доставили в стационар. 

16 мая 2017, 11:03
Куда прешь: В Сызрани невнимательный водитель наехал девушке на ногу

Куда прешь: В Сызрани невнимательный водитель наехал девушке на ногу

Инцидент произошел в субботу, 13 мая, около 13:00. Как пишет портал «КТВ Луч», в районе дома №20 по улице 2-я Гончарная 42-летний автомобилист наехал на ногу 30-летней девушке.
 
Мужчина решил сдать назад. Однако он не убедился в безопасности данного 

15 мая 2017, 11:03
Билеты на «Восходы» до Сызрани и Тольятти начнут продавать по паспортам

Билеты на «Восходы» до Сызрани и Тольятти начнут продавать по паспортам

«Самарское речное пассажирское предприятие» вводит ограничения на продажу билетов на скоростные суда «Восход» до Сызрани и Тольятти. С 15 мая продажа проездных документов будет производиться только при предъявлении документов, удостоверяющих личность, сообщается на сайте СРПП. Пассажирам при их покупке необходимо 

15 мая 2017, 10:33
Окровавленный тольяттинец перед смертью успел рассказать, что его зарезал родной брат

Окровавленный тольяттинец перед смертью успел рассказать, что его зарезал родной брат

Накануне в ночное время находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны заметил мужчину, который выбежал из подъезда одного из домов по улице Мира Тольятти. Сотрудники Росгвардии остановились, чтобы выяснить, что случилось. Тольяттинец, от которого сильно пахло алкоголем, сообщил, что кто-то, 

15 мая 2017, 04:30
Похитители аккумуляторов атакуют автолюбителей Тольятти

Похитители аккумуляторов атакуют автолюбителей Тольятти

В Автограде становится популярной кража аккумуляторных батарей из легковых автомобилей. Так сотрудники Росгвардии задержали в городе двух молодых людей. Ночью находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны получил ориентировку от дежурного райотдела полиции. Жильцы дома, расположенного на улице Макарова, видели, как 

15 мая 2017, 09:36
В Самаре на Кирова иномарка сбила 8-летнюю девочку

В Самаре на Кирова иномарка сбила 8-летнюю девочку

В субботу, 29 апреля, в 15:15 в Самаре на проспекте Кирова автомобиль сбил ребенка, информирует ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, 23-летний водитель на автомобиле Kia двигался по проспекту Кирова от улицы Вольской в сторону Свободы. В пути 

1 мая 2017, 08:29
В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного пенсионера

В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного пенсионера

В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного мужчину-пешехода на проезжей части, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 15 марта утром 30-летняя девушка на автомобиле «Nissan», двигаясь по Аэродромной со стороны Волгина, на перекрестке с улицей 
15 апреля 2017, 03:33
В Самаре МАЗ насмерть сбил 78-летнего пенсионера

В Самаре МАЗ насмерть сбил 78-летнего пенсионера

Сегодня, 11 апреля, около 13:00 в Самаре на Заводском шоссе произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 38-летний водитель двигался на грузовике МАЗ от проезда Мальцева в сторону улицы XXII 
11 апреля 2017, 11:04
Две девочки – 11 и 14 лет – получили травмы в ДТП в Самаре

Две девочки – 11 и 14 лет – получили травмы в ДТП в Самаре

22 декабря в Самаре травмы в ДТП получили два ребенка-пешехода.

Первый случай зафиксировали утром в Кировском районе города в 8:40. Неизвестный автомобилист, двигаясь по Транзитной со стороны Самолетной, сбил 14-летнюю девочку. Она переходила дорогу без сопровождения взрослых. Подростка доставили в одну 

24 декабря 2016, 04:02
В блогах: «Пешеходы, почему вы не бережете жизнь?»

В блогах: «Пешеходы, почему вы не бережете жизнь?»

Блогер human_oid обратился к пешеходам с вопросом: "Почему вы не бережете жизнь?" Автор, проезжая вечером мимо одного из домов по улице Димитрова, заметил, как дорогу в неположенном месте переходят подростки. "Они преспокойно, прогулочным шагом пересекали проезжую часть, когда к 
27 сентября 2016, 09:27
В Самарской области школьники «лайкали» вежливых водителей, есть фото

В Самарской области школьники «лайкали» вежливых водителей, есть фото

Сегодня, 1 сентября, в День знаний в Самарской области была проведена необычная акцию. Ученики и их родители по пути на торжественные линейки выражали благодарность вежливым водителям, пропускавших их на зебрах, поднятием большого пальца вверх.

В Самаре и Хворостянком районе 
1 сентября 2016, 09:40
Новое уличное ЧП в Самаре: мужчина едва не проткнул себе лицо железными штырями на тротуаре

Новое уличное ЧП в Самаре: мужчина едва не проткнул себе лицо железными штырями на тротуаре

Сегодня, 21 августа, днем в Самаре произошло еще одно уличное ЧП. Как передает портал Прогородсамара, возле торгового центра «Мега Сити» на улице Ново-Садовой едва не получил серьезные травмы мужчина, споткнувшийся об «торчащие железяки» на месте проведения ремонтных работ.  
21 августа 2016, 07:41
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