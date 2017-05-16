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В Тольятти ночью таксист сбил мужчину и женщину
В четвертом часу утра в Автограде, по предварительной информации, таксист сбил мужчину и женщину. Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова.
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16 мая 2017, 11:03
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Куда прешь: В Сызрани невнимательный водитель наехал девушке на ногу
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15 мая 2017, 11:03
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Билеты на «Восходы» до Сызрани и Тольятти начнут продавать по паспортам
«Самарское речное пассажирское предприятие» вводит ограничения на продажу билетов на скоростные суда «Восход» до Сызрани и Тольятти. С 15 мая продажа проездных документов будет производиться только при предъявлении документов, удостоверяющих личность, сообщается на сайте СРПП. Пассажирам при их покупке необходимо …
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15 мая 2017, 10:33
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Окровавленный тольяттинец перед смертью успел рассказать, что его зарезал родной брат
Накануне в ночное время находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны заметил мужчину, который выбежал из подъезда одного из домов по улице Мира Тольятти. Сотрудники Росгвардии остановились, чтобы выяснить, что случилось. Тольяттинец, от которого сильно пахло алкоголем, сообщил, что кто-то, …
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15 мая 2017, 04:30
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Похитители аккумуляторов атакуют автолюбителей Тольятти
В Автограде становится популярной кража аккумуляторных батарей из легковых автомобилей. Так сотрудники Росгвардии задержали в городе двух молодых людей. Ночью находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны получил ориентировку от дежурного райотдела полиции. Жильцы дома, расположенного на улице Макарова, видели, как …
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15 мая 2017, 09:36
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В Самаре на Кирова иномарка сбила 8-летнюю девочку
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1 мая 2017, 08:29
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В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного пенсионера
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15 апреля 2017, 03:33
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В Самаре МАЗ насмерть сбил 78-летнего пенсионера
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11 апреля 2017, 11:04
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Две девочки – 11 и 14 лет – получили травмы в ДТП в Самаре
22 декабря в Самаре травмы в ДТП получили два ребенка-пешехода.
Первый случай зафиксировали утром в Кировском районе города в 8:40. Неизвестный автомобилист, двигаясь по Транзитной со стороны Самолетной, сбил 14-летнюю девочку. Она переходила дорогу без сопровождения взрослых. Подростка доставили в одну …
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24 декабря 2016, 04:02
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В блогах: «Пешеходы, почему вы не бережете жизнь?»
Блогер human_oid обратился к пешеходам с вопросом: "Почему вы не бережете жизнь?" Автор, проезжая вечером мимо одного из домов по улице Димитрова, заметил, как дорогу в неположенном месте переходят подростки. "Они преспокойно, прогулочным шагом пересекали проезжую часть, когда к …
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27 сентября 2016, 09:27
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В Самарской области школьники «лайкали» вежливых водителей, есть фото
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1 сентября 2016, 09:40
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Новое уличное ЧП в Самаре: мужчина едва не проткнул себе лицо железными штырями на тротуаре
Сегодня, 21 августа, днем в Самаре произошло еще одно уличное ЧП. Как передает портал Прогородсамара, возле торгового центра «Мега Сити» на улице Ново-Садовой едва не получил серьезные травмы мужчина, споткнувшийся об «торчащие железяки» на месте проведения ремонтных работ.
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21 августа 2016, 07:41