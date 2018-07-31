На днях за помощью к сотрудникам полиции обратился 29-летний житель Тольятти. Он рассказал, что у него угнали внедорожник «Nissan X-Trail». Стоимостью более миллиона рублей.
В ходе следствия выяснилось, что накануне кражи потерпевший приехал домой на такси. Он выронил ключи от своей иномарки в машине, и ушел без них домой. Наутро мужчина обнаружил пропажу.
Подозрение пало на таксиста. По информации следствия, он нашел выпавшие ключи. С их помощью злоумышленник открыл внедорожник, завел его и отогнал в Ставропольский район. Позже «Nissan» там нашли и вернули законному владельцу.
На 39-летнего угонщика заведено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Самарской области..
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