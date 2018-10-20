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Видео: отморозок порезал в магазине двух женщин из-за двух тысяч рублей
Полицейские Волжского раскрыли зверское преступление, которое произошло в Самаре 7 сентября. Примерно в 21:30 неизвестный мужчина в маске зашел в магазин, расположенный на 18-м километре Московского шоссе. Достав нож, он потребовал отдать ему выручку. После этого злоумышленник нанес несколько ударов …
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14 сентября 2018, 05:41
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В Самаре приезжий с ножом отобрал у парня мобильник
Самарские полицейские раскрыли ограбление, жертвой которого стал 28-летний житель города. На проспекте Кирова к нему подошел неизвестный, и, угрожая ножом, отобрал у него сотовый телефон.
Потерпевший, не теряя времени, сообщил обо всем правоохранителям. Полицейские отработали места возможной продажи украденной вещи, а …
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28 августа 2018, 11:49
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Чтобы не попасться на измене жене, тольяттинец инсценировал собственное ограбление
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9 апреля 2018, 12:37
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Чтобы помочь приятелю отдать долг, трое парней ограбили почтальона в Самарской области
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19 марта 2018, 12:58