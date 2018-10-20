8
58
56
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16.10.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18.10.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Видео: отморозок порезал в магазине двух женщин из-за двух тысяч рублей

Видео: отморозок порезал в магазине двух женщин из-за двух тысяч рублей

Полицейские Волжского раскрыли зверское преступление, которое произошло в Самаре 7 сентября. Примерно в 21:30 неизвестный мужчина в маске зашел в магазин, расположенный на 18-м километре Московского шоссе. Достав нож, он потребовал отдать ему выручку. После этого злоумышленник нанес несколько ударов 
14 сентября 2018, 05:41
В Самаре приезжий с ножом отобрал у парня мобильник

В Самаре приезжий с ножом отобрал у парня мобильник

Самарские полицейские раскрыли ограбление, жертвой которого стал 28-летний житель города. На проспекте Кирова к нему подошел неизвестный, и, угрожая ножом, отобрал у него сотовый телефон.

Потерпевший, не теряя времени, сообщил обо всем правоохранителям. Полицейские отработали места возможной продажи украденной вещи, а 

28 августа 2018, 11:49
Чтобы не попасться на измене жене, тольяттинец инсценировал собственное ограбление

Чтобы не попасться на измене жене, тольяттинец инсценировал собственное ограбление

Супружеская измена подвела жителя Тольятти под уголовную статью. 27-летний мужчина заявил полицейским, что стал жертвой нападения. Молодой человек работает таксистом. По его словам, он подвозил ночью клиента. В какой-то момент злоумышленник выхватил нож, приставил его к горлу водителя, а потом 

9 апреля 2018, 12:37
Чтобы помочь приятелю отдать долг, трое парней ограбили почтальона в Самарской области

Чтобы помочь приятелю отдать долг, трое парней ограбили почтальона в Самарской области

В полицию поступило сообщение от 60-летней пенсионерки из Безенчукского района. Женщина стала жертвой троих грабителей. Она шла по улице с сумкой, в которой находились 69 тысяч рублей. Около заброшенных домов на нее напали злоумышленники: двое повалили жертву на снег, и 

19 марта 2018, 12:58
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх