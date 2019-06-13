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Под Самарой локализовали крупный лесной пожар
В 21:40 в среду, 12 июня, в Самарской области был локализован лесной пожар в 51 квартале Большецаревщинского лесничества около железнодорожной станции «Курумоч». Пламя охватило в общей сложности 15 га леса, сообщили в региональном ГУ МЧС. Напомним, что на месте …
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13 июня 2019, 08:40
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Лесной пожар в Самарской области тушат 155 человек
Горящий лес в районе железнодорожной станции Курумоч в Волжском районе тушат 155 человек, которые используют 44 единицы техники. Напомним, что сигнал о возгорании поступил дежурным в 17:10 — в 51 квартале Большецаревщинского лесничества загорелся лес. Пламя заняло площадь в …
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12 июня 2019, 10:21
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Дым видно издалека: около станции Курумоч горит лес
В среду, 12 июня, в Самарской области возник сильный пожар. По словам очевидцев в соцсетях, около железнодорожной станции Курумоч в Волжском районе горит лес. Рядом находятся товарные составы и дачный массив. Говорят, что вспыхнула лесопосадка вдоль железнодорожных путей, на …
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12 июня 2019, 06:15
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Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер высказался «категорически против решения РПЛ и РФС перевести домашние матчи клуба «Оренбург» на «Самара-Арену». По словам главы 56-го региона, он «намерен обсудить этот вопрос с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым».
«Ситуацию, когда …
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11 июня 2019, 10:09
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Туристам в Риме запретили гулять с голым торсом
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11 июня 2019, 02:36
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В блогах: самарец уничтожил деревья и спрятался в дурке
Блогер Наталья Ширяева поведала про скандальную вырубку елки и других насаждений в одном из самарских дворов. "Ситуация, конечно, более чем ужасная. Один из местных жителей в один прекрасный солнечный день просто вышел во двор с пилой и устроил "зеленый …
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11 июня 2019, 02:24
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В парке Гагарина рокеры сыграют в защиту животных
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6 июня 2019, 01:42
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Грушинский фестиваль пройдет в этом году 4-7 июля
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6 июня 2019, 10:50
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Стало известно имя нового президента Грушинского клуба
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29 мая 2019, 11:52
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Борис Гребенщиков даст уличный концерт на самарской набережной
Во вторник, 28 мая, в 19:00 на набережной в преддверии большого юбилейного концерта Борис Гребенщиков даст уличный концерт. Начало в 19:00. Локация - Маяковский спуск у главного входа в ресторан «Перчини». Об этом сообщили в Телеграме организаторы. Напомним, что …
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28 мая 2019, 10:35
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«Рубин» оштрафовали из-за фаната, который обнажился на матче в Самаре
Казанский «Рубин» оштрафуют из-за болельщика, который обнажил интимные части тела на матче с «Крыльями Советов» в Самаре. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Напомним, что игра завершилась 12 апреля в пользу самарцев со счетом 1:0. После нее спортивные …
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18 апреля 2019, 10:04
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«Салют» не удался: пьяный сельчанин случайно ранил родственника из обреза
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17 апреля 2019, 09:08
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Телерадиокомпания «ТЕРРА» получила приз за лучшее внеэфирное продвижение «Русского радио» в сети РМГ
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6 сентября 2018, 09:06
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В блогах: про загадочный радиопровал на улице Демократической в Самаре
Блогер Людмила Бегун рассказала про загадочный радиопровал на улице Демократической в Самаре.
"Уже где-то месяц-полтора назад начался этот бермудский треугольник: в границах Солнечной - Демократической - Димитрова никакое радио категорически не работает. Езжу там по несколько раз на …
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19 марта 2018, 08:03
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В Самаре до августа возможны перебои трансляций по радио и ТВ
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6 июля 2017, 11:59
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Новая игра «Ждун»: слушай DFM в Самаре и выиграй приз!
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20 марта 2017, 01:02
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