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Материалы по теме:

Под Самарой локализовали крупный лесной пожар

Под Самарой локализовали крупный лесной пожар

В 21:40 в среду, 12 июня, в Самарской области был локализован лесной пожар в 51 квартале Большецаревщинского лесничества около железнодорожной станции «Курумоч». Пламя охватило в общей сложности 15 га леса, сообщили в региональном ГУ МЧС. Напомним, что на месте 
13 июня 2019, 08:40
Лесной пожар в Самарской области тушат 155 человек

Лесной пожар в Самарской области тушат 155 человек

Горящий лес в районе железнодорожной станции Курумоч в Волжском районе тушат 155 человек, которые используют 44 единицы техники. Напомним, что сигнал о возгорании поступил дежурным в 17:10 — в 51 квартале Большецаревщинского лесничества загорелся лес. Пламя заняло площадь в 
12 июня 2019, 10:21
Дым видно издалека: около станции Курумоч горит лес

Дым видно издалека: около станции Курумоч горит лес

В среду, 12 июня, в Самарской области возник сильный пожар. По словам очевидцев в соцсетях, около железнодорожной станции Курумоч в Волжском районе горит лес. Рядом находятся товарные составы и дачный массив. Говорят, что вспыхнула лесопосадка вдоль железнодорожных путей, на 
12 июня 2019, 06:15
Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару

Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер высказался «категорически против решения РПЛ и РФС перевести домашние матчи клуба «Оренбург» на «Самара-Арену». По словам главы 56-го региона, он «намерен обсудить этот вопрос с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым».

«Ситуацию, когда 
11 июня 2019, 10:09
Туристам в Риме запретили гулять с голым торсом

Туристам в Риме запретили гулять с голым торсом

Туристам, решившим посетить Рим в ближайшем будущем, придется вести себя более осмотрительно. Дело в том, что власти итальянской столицы расширили список вещей, которые делать нельзя. Так, мужчинам запретили гулять по улице с голым торсом. Кроме того, нельзя употреблять пачкающую пищу 
11 июня 2019, 02:36
В блогах: самарец уничтожил деревья и спрятался в дурке

В блогах: самарец уничтожил деревья и спрятался в дурке

Блогер Наталья Ширяева поведала про скандальную вырубку елки и других насаждений в одном из самарских дворов. "Ситуация, конечно, более чем ужасная. Один из местных жителей в один прекрасный солнечный день просто вышел во двор с пилой и устроил "зеленый 
11 июня 2019, 02:24
В парке Гагарина рокеры сыграют в защиту животных

В парке Гагарина рокеры сыграют в защиту животных

В субботу, 8 июня, с 15:00 до 20:00 в парке имени Гагарина в Промышленном районе Самары пройдет концерт в рамках Всероссийского фестиваля «Рок в защиту животных». География фестиваля насчитывает более 70 городов, это музыкальное событие направлено на продвижение идей ответственного 
6 июня 2019, 01:42
Грушинский фестиваль пройдет в этом году 4-7 июля

Грушинский фестиваль пройдет в этом году 4-7 июля

С 4 по 7 июля в Самарской области в сорок шестой раз пройдет Международный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Место встречи поклонников бардовской музыки не изменилось - они по традиции соберутся на Мастрюковских озерах. Над творческой программой работает художественный 
6 июня 2019, 10:50
Стало известно имя нового президента Грушинского клуба

Стало известно имя нового президента Грушинского клуба

Новым президентом Грушинского клуба стал тольяттинский поэт Виталий Шабанов. Его кандидатуру одобрили на отчетно-выборном собрании во вторник, 28 мая. 

- Я согласился (стать президентом клуба) на один-два месяца до принятия нового устава, президентом я больше чем два месяца быть не 
29 мая 2019, 11:52
Борис Гребенщиков даст уличный концерт на самарской набережной

Борис Гребенщиков даст уличный концерт на самарской набережной

Во вторник, 28 мая, в 19:00 на набережной в преддверии большого юбилейного концерта Борис Гребенщиков даст уличный концерт. Начало в 19:00. Локация - Маяковский спуск у главного входа в ресторан «Перчини». Об этом сообщили в Телеграме организаторы. Напомним, что 
28 мая 2019, 10:35
«Рубин» оштрафовали из-за фаната, который обнажился на матче в Самаре

«Рубин» оштрафовали из-за фаната, который обнажился на матче в Самаре

Казанский «Рубин» оштрафуют из-за болельщика, который обнажил интимные части тела на матче с «Крыльями Советов» в Самаре. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Напомним, что игра завершилась 12 апреля в пользу самарцев со счетом 1:0. После нее спортивные 
18 апреля 2019, 10:04
«Салют» не удался: пьяный сельчанин случайно ранил родственника из обреза

«Салют» не удался: пьяный сельчанин случайно ранил родственника из обреза

Борский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Его обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности по части 1 статьи 118 УК РФ. Во время расследования удалось выяснить, что 13 января ранее не судимый житель Борского 
17 апреля 2019, 09:08
Телерадиокомпания «ТЕРРА» получила приз за лучшее внеэфирное продвижение «Русского радио» в сети РМГ

Телерадиокомпания «ТЕРРА» получила приз за лучшее внеэфирное продвижение «Русского радио» в сети РМГ

Телерадиокомпания «ТЕРРА» пополнила копилку своих наград. Внеэфирное продвижение «Русского радио» в Самаре было признано лучшим в сети Русской медиагруппы. Приз получила заместитель директора компании по общим вопросам Любовь Смирнова.
 
6 сентября 2018, 09:06
В блогах: про загадочный радиопровал на улице Демократической в Самаре

В блогах: про загадочный радиопровал на улице Демократической в Самаре

Блогер Людмила Бегун рассказала про загадочный радиопровал на улице Демократической в Самаре.

"Уже где-то месяц-полтора назад начался этот бермудский треугольник: в границах Солнечной - Демократической - Димитрова никакое радио категорически не работает. Езжу там по несколько раз на 
19 марта 2018, 08:03
В Самаре до августа возможны перебои трансляций по радио и ТВ

В Самаре до августа возможны перебои трансляций по радио и ТВ

В Самаре с 10 июля начнут красить телевизионную башню на улице Советской Армии. Работы продлятся до десятого августа. Время - с 8 до 17 часов по будням. В эти часы возможно приостановление трансляции программ по радио и ТВ.

Самарцев предупреждают: капли 

6 июля 2017, 11:59
Новая игра «Ждун»: слушай DFM в Самаре и выиграй приз!

Новая игра «Ждун»: слушай DFM в Самаре и выиграй приз!

20 марта на радио «DFM в Самаре» стартует новая игра – «Ждун». Самые внимательные получат приз!
20 марта 2017, 01:02
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