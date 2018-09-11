2
32
16
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10.09.2018  
Все видео

Материалы по теме:

Бригаду самарских связистов отправили на Дальний Восток

Бригаду самарских связистов отправили на Дальний Восток

Бригаду 2-й гвардейской армии, дислоцированную в Самарской области, перебросили из нашего региона в Забайкалье. Там связисты должны принять участие в маневрах «Восток-2018». Об этом сообщает РИА «Новости». От места постоянного размещения военным предстоит преодолеть 5 тысяч километров.

Учения 
11 сентября 2018, 01:55
В Самаре перекроют Красноглинское шоссе из-за «Кросса наций»

В Самаре перекроют Красноглинское шоссе из-за «Кросса наций»

В субботу, 15 сентября, в областной столице перекроют движение транспорта по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо, а также по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» от Красноглинского шоссе до поворота на «Лесное». Ограничение будет действовать с 08:00 
11 сентября 2018, 01:27
Сергея Рубакова приговорили к заключению в тюрьме и крупному штрафу

Сергея Рубакова приговорили к заключению в тюрьме и крупному штрафу

В этот вторник в региональной столице завершился еще один громкий уголовный процесс. Бывший вице-мэр Самары Сергей Рубаков приговорен к 4 годам колонии и штрафу в 17,5 миллиона рублей. Суд Ленинского района посчитал его виновным в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве.

Как 

11 сентября 2018, 01:04
В Тольятти девушка ранила ножом возлюбленного и сбежала к подруге

В Тольятти девушка ранила ножом возлюбленного и сбежала к подруге

К полицейским в Тольятти обратилась девушка, которая нашла в квартире на улице Тополиной труп своего отца. По ее словам, 53-летний мужчина долго не отвечал на телефонные звонки, и она забеспокоилась и решила заглянуть к нему домой и убедиться, что все 
11 сентября 2018, 12:43
В Самаре 57-летний мужчина попал под поезд на улице XXII Партсъезда

В Самаре 57-летний мужчина попал под поезд на улице XXII Партсъезда

В понедельник, 10 сентября, произошла трагедия на железной дороге. ЧП случилось в 10:50 на 1108 километре Куйбышевской железной дороги. На 6 пикете у станции «Стахановская» под мостом проезжей части улицы XXII Партсъезда грузовой поезд сбил мужчину. 57-летний пострадавший получил смертельные 
11 сентября 2018, 11:46
В блогах: в Октябрьске девушку насмерть сбил поезд

В блогах: в Октябрьске девушку насмерть сбил поезд

В паблике "Подслушано | Самара" сообщают о трагедии, которая произошла в воскресенье днем в районе Октябрьска. Девушку 26-27 лет насмерть сбил поезд. По предварительным данным, она шла по рельсам в наушниках. От удара ей оторвало руку и ногу. В 
10 сентября 2018, 05:25
В Тольятти завели дело из-за гибели рабочих на заводе

В Тольятти завели дело из-за гибели рабочих на заводе

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за нарушения правил безопасности, которое повлекло в итоге смерть двух рабочих. Напомним, что примерно в 12:00 6 сентября на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор» во время сварочных работ (они проводились неподалеку от бочек с топливом) произошло 
10 сентября 2018, 02:37
3 вагона с бензином сошли с рельсов в Октябрьске

3 вагона с бензином сошли с рельсов в Октябрьске

На железнодорожной станции в Октябрьске во время маневровых работ с рельсов сошли три вагона-цистерны с бензином. Как сообщили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте, это обнаружил  сотрудник железной дороги во время обхода состава. К счастью, цистерны не опрокинулись, топливо 
7 сентября 2018, 05:43
Девушка 16 лет попала под лошадь в Самарской области

Девушка 16 лет попала под лошадь в Самарской области

В Самарской области лошадь затоптала 16-летнюю девушку. Инцидент произошел под Тольятти 20 мая, сообщает портал «Сититрафик» со ссылкой на местных медиков. Девушка каталась на лошади в дачном массиве села Новая Васильевка. В какой-то момент наездница упала на землю и 
24 мая 2018, 10:58
Лошадь провалилась под лед на Волге у Вилоновского спуска

Лошадь провалилась под лед на Волге у Вилоновского спуска

Вчера, 10 марта, днем в Самаре на Волге проводилась необычная спасательная операция. В районе Вилоновского спуска около 14:30 под лед полностью провалилась белая лошадь. По словам очевидцев, ледовое покрытие не выдержало тяжелого веса красавицы.
 
Мужчина на санях, запряженных двумя 
11 марта 2018, 10:50
По Самаре бегает лошадь Маруся и пугает водителей и пешеходов

По Самаре бегает лошадь Маруся и пугает водителей и пешеходов

На днях жители Самары стали свидетелями редчайшей для жизни мегаполиса картины. Сразу несколько горожан поведали о том, что по проезжей части бегала лошадь, пугая пешеходов и водителей.

10 января эта лошадь бежала через мост по улице Главной, рассказывает 
14 января 2017, 04:28
В тольяттинском лесу нашли одинокую лошадь, привязанную к дереву, есть фото

В тольяттинском лесу нашли одинокую лошадь, привязанную к дереву, есть фото

Инцидент случился вчера, 11 июня. В лесном массиве возле турбазы "Пеньки" в районе Копылово была найдена лошадь. Животное случайно обнаружили отдыхающие. Рядом с лошадью никого не было. Она была привязана к дереву.

Люди не остались равнодушны и решили на 
12 июня 2016, 11:40
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх