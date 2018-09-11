|
Бригаду самарских связистов отправили на Дальний Восток
Бригаду 2-й гвардейской армии, дислоцированную в Самарской области, перебросили из нашего региона в Забайкалье. Там связисты должны принять участие в маневрах «Восток-2018». Об этом сообщает РИА «Новости». От места постоянного размещения военным предстоит преодолеть 5 тысяч километров.
Учения …
|
11 сентября 2018, 01:55
|
В Самаре перекроют Красноглинское шоссе из-за «Кросса наций»
|
11 сентября 2018, 01:27
|
Сергея Рубакова приговорили к заключению в тюрьме и крупному штрафу
|
11 сентября 2018, 01:04
|
В Тольятти девушка ранила ножом возлюбленного и сбежала к подруге
|
11 сентября 2018, 12:43
|
В Самаре 57-летний мужчина попал под поезд на улице XXII Партсъезда
|
11 сентября 2018, 11:46
|
В блогах: в Октябрьске девушку насмерть сбил поезд
В паблике "Подслушано | Самара" сообщают о трагедии, которая произошла в воскресенье днем в районе Октябрьска. Девушку 26-27 лет насмерть сбил поезд. По предварительным данным, она шла по рельсам в наушниках. От удара ей оторвало руку и ногу. В …
|
10 сентября 2018, 05:25
|
В Тольятти завели дело из-за гибели рабочих на заводе
|
10 сентября 2018, 02:37
|
3 вагона с бензином сошли с рельсов в Октябрьске
|
7 сентября 2018, 05:43
|
Девушка 16 лет попала под лошадь в Самарской области
В Самарской области лошадь затоптала 16-летнюю девушку. Инцидент произошел под Тольятти 20 мая, сообщает портал «Сититрафик» со ссылкой на местных медиков. Девушка каталась на лошади в дачном массиве села Новая Васильевка. В какой-то момент наездница упала на землю и …
|
24 мая 2018, 10:58
|
Лошадь провалилась под лед на Волге у Вилоновского спуска
|
11 марта 2018, 10:50
|
По Самаре бегает лошадь Маруся и пугает водителей и пешеходов
На днях жители Самары стали свидетелями редчайшей для жизни мегаполиса картины. Сразу несколько горожан поведали о том, что по проезжей части бегала лошадь, пугая пешеходов и водителей.
10 января эта лошадь бежала через мост по улице Главной, рассказывает …
|
14 января 2017, 04:28
|
В тольяттинском лесу нашли одинокую лошадь, привязанную к дереву, есть фото
|
12 июня 2016, 11:40