31 декабря в одном из дворов по улице Туполева в Тольятти машину «скорой» остановили молоды люди и сообщили, что их другу нужна срочная помощь.
Бригада возвращалась с вызова. Когда машина остановилась, пацаны принялись хватать приборы и медикаменты, забрали даже прибор для снятия кардиограммы. После ограбления троица нападавших скрылась во дворах.
Врачи сообщили о нападении в полицию. Грабителей удалось разыскать по горячим следам. Всех троих молодых людей вместе с электрокардиографом задержали и доставили в отделение.
Установлено, что нападавшим 21 и 22 года. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.