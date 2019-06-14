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Метеорологи поставили точку в «радиоактивной» истории со свалкой в Тольятти
В Тольятти специалисты поставили точку в скандальной якобы "радиоактивной" истории со свалкой возле «АвтоВАЗа». Как говорится в сообщении Приволжского УГМС, по результатам обследования эта территория не является радиоактивно
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13 июня 2019, 08:55
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В пожаре на Заводском шоссе в Самаре погиб мужчина
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13 июня 2019, 12:56
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В Самаре на Волге столкнулись катер и лодка
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13 июня 2019, 12:36
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Лесной пожар в Самарской области тушат 155 человек
Горящий лес в районе железнодорожной станции Курумоч в Волжском районе тушат 155 человек, которые используют 44 единицы техники. Напомним, что сигнал о возгорании поступил дежурным в 17:10 — в 51 квартале Большецаревщинского лесничества загорелся лес. Пламя заняло площадь в …
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12 июня 2019, 10:21
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Лесной пожар на станции Курумоч тушат 24 человека
Стали известны подробности возгорания в Волжском районе около железнодорожной станции Курумоч. По информации регионального МЧС, произошел природный пожар.
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12 июня 2019, 06:53
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Дым видно издалека: около станции Курумоч горит лес
В среду, 12 июня, в Самарской области возник сильный пожар. По словам очевидцев в соцсетях, около железнодорожной станции Курумоч в Волжском районе горит лес. Рядом находятся товарные составы и дачный массив. Говорят, что вспыхнула лесопосадка вдоль железнодорожных путей, на …
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12 июня 2019, 06:15
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Горящий ангар в Самаре тушили более 70 пожарных и 25 машин
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11 февраля 2014, 09:09
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