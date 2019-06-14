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Метеорологи поставили точку в «радиоактивной» истории со свалкой в Тольятти

Метеорологи поставили точку в «радиоактивной» истории со свалкой в Тольятти

В Тольятти специалисты поставили точку в скандальной якобы "радиоактивной" истории со свалкой возле «АвтоВАЗа». Как говорится в сообщении Приволжского УГМС, по результатам обследования эта территория не является радиоактивно 
загрязнённой, источники излучения на ней не выявлены. Результаты измерений не превышают норм, 
13 июня 2019, 08:55
В пожаре на Заводском шоссе в Самаре погиб мужчина

В пожаре на Заводском шоссе в Самаре погиб мужчина

В четверг, 13 июня, возник пожар на Заводском шоссе в Самаре. По словам очевидцев, горел склад макулатуры. В региональном ГУ МЧС уточнили, что дежурному сообщили о возгорании в 10:25. В здании №14а по Заводскому шоссе горела типографическая продукция на площади 
13 июня 2019, 12:56
В Самаре на Волге столкнулись катер и лодка

В Самаре на Волге столкнулись катер и лодка

В столице 63-го региона расследуют обстоятельства ЧП на Волге в Октябрьском районе. Вечером, в 20:05 в среду, 12 июня, в 200 метрах от острова Рождественский столкнулись катер и лодка. На месте происшествия работали двое сотрудников Поисково-спасательной службы Самарской области. Не 
13 июня 2019, 12:36
Лесной пожар в Самарской области тушат 155 человек

Лесной пожар в Самарской области тушат 155 человек

Горящий лес в районе железнодорожной станции Курумоч в Волжском районе тушат 155 человек, которые используют 44 единицы техники. Напомним, что сигнал о возгорании поступил дежурным в 17:10 — в 51 квартале Большецаревщинского лесничества загорелся лес. Пламя заняло площадь в 
12 июня 2019, 10:21
Лесной пожар на станции Курумоч тушат 24 человека

Лесной пожар на станции Курумоч тушат 24 человека

Стали известны подробности возгорания в Волжском районе около железнодорожной станции Курумоч. По информации регионального МЧС, произошел природный пожар.

- Площадь уточняется, угрозы населенному пункту нет, - отметили в ведомстве. На место происшествия выехали 24 человека, которые используют 6 единиц техники. 
12 июня 2019, 06:53
Дым видно издалека: около станции Курумоч горит лес

Дым видно издалека: около станции Курумоч горит лес

В среду, 12 июня, в Самарской области возник сильный пожар. По словам очевидцев в соцсетях, около железнодорожной станции Курумоч в Волжском районе горит лес. Рядом находятся товарные составы и дачный массив. Говорят, что вспыхнула лесопосадка вдоль железнодорожных путей, на 
12 июня 2019, 06:15
Горящий ангар в Самаре тушили более 70 пожарных и 25 машин

Горящий ангар в Самаре тушили более 70 пожарных и 25 машин

В Самаре выясняется причина возникновения пожара в Куйбышевском районе. Сообщение о происшествии поступило в понедельник, 10 февраля, в 21:13. На улице Камышинской, 28, горел ангар площадью 200 квадратных метров. В тушении приняли участие более 70 пожарных, было задействовано 25 единиц 

11 февраля 2014, 09:09
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