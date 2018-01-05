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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Сегодня, 20 марта, в Самарском областном суде присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении 24-летнего жителя Новокуйбышевска Наиля Замалеева. По версии следствия, молодой человек зарубил топором своих родителей. Преступление было совершено в ночь с 8 на 9 августа прошлого года.

Подсудимый вину 

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