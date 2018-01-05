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Самарчанку убили в лесу под Ульяновском: подробности
В среду, 3 января, около 22:15, в лесном массиве села Ундоры Ульяновской области было обнаружено тело 44-летней жительницы Самары с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает МВД по Ульяновской области.
Преступника удалось найти по горячим следам. Уже на …
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5 января 2018, 03:55
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Самарец был убит, защищая свою родственницу от ее пьяного сожителя
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28 декабря 2017, 10:21
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В Тольятти пьяная дочь убила свою мать
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26 декабря 2017, 10:40
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СМИ сообщили об убийстве в Стамбуле грузинского криминального авторитета Дато Панкисского
Сведения о гибели Давида Алханишвили, известного в криминальных кругах как Дато Панкисский, подтвердили грузинскому телеканалу "Рустави 2" его родственники. Об этом рассказал ряд информагентств.
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25 декабря 2017, 05:30
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В Самаре судят банду наёмных киллеров
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17 ноября 2016, 10:34
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Халк обвинил российского арбитра Матюнина в расизме
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1 декабря 2014, 12:03
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Присяжные вынесли вердикт жителю Новокуйбышевска, обвиняемому в убийстве родителей (ВИДЕО)
Сегодня, 20 марта, в Самарском областном суде присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении 24-летнего жителя Новокуйбышевска Наиля Замалеева. По версии следствия, молодой человек зарубил топором своих родителей. Преступление было совершено в ночь с 8 на 9 августа прошлого года.
Подсудимый вину …
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20 марта 2014, 03:23
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На Украине застрелен судья
Неизвестные в Полтавской области расстреляли судью, который избирал меру пресечения участникам протестных акций на Украине. Неизвестный напал на 34-летнего Александра Лободенко в городе Кременчуг. Погибший судья выносил решения о мере пресечения нескольким представителям оппозиции, принимавшим участие в захвате здания городского …
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12 февраля 2014, 02:56