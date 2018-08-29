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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 28.08.2018 
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Материалы по теме:

Иномарка Mitsubishi сбила 16-летнюю девочку-подростка в Самаре

Иномарка Mitsubishi сбила 16-летнюю девочку-подростка в Самаре

Во вторник, 28 августа, под колесами машины в Самаре оказалась девушка-пешеход. В 16:55 28-летний водитель ехал на своей иномарке Mitsubishi по Стара-Загоре в направлении улицы Георгия Димитрова. По пути автомобилист сбил 16-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть в неположенном месте, 
29 августа 2018, 03:00
Самарцы просят выпустить на 61-й маршрут низкопольные автобусы

Самарцы просят выпустить на 61-й маршрут низкопольные автобусы

Жители Самары высказали очередные нарекания на работу общественного транспорта. В этот раз они коснулись автобусного маршрута №61. Сейчас его обслуживают муниципальные машины средней вместимости. Большие низкопольные автобусы на линии отсутствуют. Их-то жители города и просят вновь вывести на маршрут, чтобы 
29 августа 2018, 02:24
«По техническим причинам»: в Самаре закрыли «Парк Хаус»

«По техническим причинам»: в Самаре закрыли «Парк Хаус»

В среду, 29 августа, в Самаре так и не открылся торговый центр «Парк Хаус». Сотрудники магазинов, расположенных в молле, не смогли попасть на работу, а на дверях здания красовалось объявление, что оно закрыто по «техническим причинам».
 
- Лихие девяностые возвращаются. 
29 августа 2018, 01:58
Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов

Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов

В Жигулевске будут судить заведующую отделением сестринского ухода Центральной городской больницы. Ее подозревают в злоупотреблении служебным положением и подделке документов.

По версии следствия, в ноябре 2016 года 66-летняя женщина оформила на должность дворника своего знакомого. При составлении документов она подделала подпись 

29 августа 2018, 12:48
В Самаре осыпался фасад дома № 124 на улице Садовой

В Самаре осыпался фасад дома № 124 на улице Садовой

Горожане пожаловались на разрушение дома № 124 по улице Садовой в историческом центре областной столицы. По словам очевидцев, фасад здания «ползет» дальше, но проблема никак не решается.
 
«Фасад сейчас обрушился, свидетелей много, в том числе наряд полиции. Это ещё не всё, 
29 августа 2018, 09:39
В Самаре гинеколога обвиняют в гибели матери новорожденных тройняшек

В Самаре гинеколога обвиняют в гибели матери новорожденных тройняшек

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении акушера-гинеколога, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

Еще 21 апреля 2016 года в одну из больниц областной столицы привезли женщину, которая находилась на 31-32 неделях 
28 августа 2018, 01:32
В Самаре за смерть 2-летнего малыша в ванне будут судить его отца

В Самаре за смерть 2-летнего малыша в ванне будут судить его отца

Перед судом в областной столице предстанет 27-летний мужчина. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности маленькому ребенку. 
 
По версии следствия, 14 июня пьяный мужчина оставил своего двухлетнего ребенка купаться в ванне, наполненной водой и вышел. Малыш захлебнулся и погиб. Следователи собрали 
28 августа 2018, 01:00
В Самаре трехлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа

В Самаре трехлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа

Правоохранители ведут проверку ЧП в Советском районе города, во время которого погиб маленький ребенок. Вечером в субботу, 25 августа из окна квартиры на седьмом этаже дома по улице Советской Армии выпал мальчик. В декабре малышу исполнилось бы четыре года. Ребенок 
27 августа 2018, 04:30
В России учителя будут искать наркоманов среди школьников

В России учителя будут искать наркоманов среди школьников

Минпросвещения подготовило для сотрудников образовательных учреждений рекомендации по выявлению зависимости у подростков. В методичке перечислены основные симптомы и дальнейший порядок действий: как правильно общаться с учеником, родителями, куда обращаться за помощью. Тревожным звонком для педагога должны стать расширенные или, наоборот, 
24 августа 2018, 09:25
Почти 14 тысяч «первоклашек» пойдут в самарские школы в этом году

Почти 14 тысяч «первоклашек» пойдут в самарские школы в этом году

Абсолютно все школы Самары готовы к приему детей — таковы итоги их проверок перед 1 сентября. В этом году учебные заведения должны принять 13 980 первоклассников, что на 440 человек больше, чем в прошлом. 
 
- Около 89 % от общего планируемого 
23 августа 2018, 03:05
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37

"Ненасытные черви!": В Самаре нашли 15-метровую яму-монстра

В Самаре на пересечении улиц Береговой с проспектом Кирова обнаружили 15-метровую яму. По данным прокуратуры Промышленного района, длина дыры в дорожном покрытии составляет 15 метров, ширина - 2, 2 метра, глубина - 14 см. Яму-монстра нашли на межрельсовом настиле перекрестка 
9 августа 2018, 05:44
Бывшего прокурора Кировского района Самары отправили в Костромскую область

Бывшего прокурора Кировского района Самары отправили в Костромскую область

Прокурор Кировского района Самары Денис Авдеев переведен на новое место работы. Свою карьеру в надзорной службе он продолжит на посту заместителя прокурора Костромской области. О том, кто станет преемником Авдеева в Самаре, пока информации нет.

Денис Авдеев работает в системе прокуратуры 

7 августа 2018, 10:34
В Самарской области идет приемка школ к новому учебному году

В Самарской области идет приемка школ к новому учебному году

В Самарской области началась приемка школ к новому учебному году. К 1 сентября необходимо привести в полную готовность 689 учебных заведений. Пока, всем необходимым требованиям соответствуют только 182 школы. Приемка завершится 20 августа.

«До 20 августа все школы должны 
26 июля 2018, 04:10
Прокуратура уличила МП из Самары в неправильном хранении отходов

Прокуратура уличила МП из Самары в неправильном хранении отходов

Прокуратура Промышленного района уличила самарский «Спецремстройзеленхоз» в нарушении законов при хранении отходов. Предприятие, расположенное по улице 22 Партсъезда, организовало на своей территории 7 временных свалок, говорится в сообщении областного надзорного ведомства.

Проверка показала, что «зеленхоз», вопреки всем нормам и 
19 июля 2018, 04:41
46-летний Олег Алексеев стал прокурором Советского района Самары

46-летний Олег Алексеев стал прокурором Советского района Самары

Приказом генерального прокурора России Юрия Чайки от 10 июля на должность прокурора Советского района Самары назначен 46-летний Олег Алексеев.

 

«Сегодня заместитель прокурора области Тимур Маслов представил вновь назначенного прокурора коллективу прокуратуры района», сообщили в региональном ведомстве.

 

Олег Алексеев родился в 1972 году. 

13 июля 2018, 07:32
Уроки гостеприимства могут ввести в школах

Уроки гостеприимства могут ввести в школах

Ввести курс гостеприимства в российских школах предложили в Госдуме. По мнению депутатов, это необходимо, так как Россия регулярно принимает крупные культурные и спортивные мероприятия. Нашим гражданам нужно знать особенности международного этикета, чтобы избежать конфликтов или конфуза. Необходимо составить свод правил 

3 июля 2018, 07:01
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