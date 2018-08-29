|
Иномарка Mitsubishi сбила 16-летнюю девочку-подростка в Самаре
|
29 августа 2018, 03:00
|
Самарцы просят выпустить на 61-й маршрут низкопольные автобусы
Жители Самары высказали очередные нарекания на работу общественного транспорта. В этот раз они коснулись автобусного маршрута №61. Сейчас его обслуживают муниципальные машины средней вместимости. Большие низкопольные автобусы на линии отсутствуют. Их-то жители города и просят вновь вывести на маршрут, чтобы …
|
29 августа 2018, 02:24
|
«По техническим причинам»: в Самаре закрыли «Парк Хаус»
|
29 августа 2018, 01:58
|
Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов
В Жигулевске будут судить заведующую отделением сестринского ухода Центральной городской больницы. Ее подозревают в злоупотреблении служебным положением и подделке документов.
По версии следствия, в ноябре 2016 года 66-летняя женщина оформила на должность дворника своего знакомого. При составлении документов она подделала подпись …
|
29 августа 2018, 12:48
|
В Самаре осыпался фасад дома № 124 на улице Садовой
|
29 августа 2018, 09:39
|
В Самаре гинеколога обвиняют в гибели матери новорожденных тройняшек
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении акушера-гинеколога, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.
Еще 21 апреля 2016 года в одну из больниц областной столицы привезли женщину, которая находилась на 31-32 неделях …
|
28 августа 2018, 01:32
|
В Самаре за смерть 2-летнего малыша в ванне будут судить его отца
Перед судом в областной столице предстанет 27-летний мужчина. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности маленькому ребенку.
|
28 августа 2018, 01:00
|
В Самаре трехлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа
|
27 августа 2018, 04:30
|
В России учителя будут искать наркоманов среди школьников
Минпросвещения подготовило для сотрудников образовательных учреждений рекомендации по выявлению зависимости у подростков. В методичке перечислены основные симптомы и дальнейший порядок действий: как правильно общаться с учеником, родителями, куда обращаться за помощью. Тревожным звонком для педагога должны стать расширенные или, наоборот, …
|
24 августа 2018, 09:25
|
Почти 14 тысяч «первоклашек» пойдут в самарские школы в этом году
|
23 августа 2018, 03:05
|
Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
|
13 августа 2018, 11:37
|
"Ненасытные черви!": В Самаре нашли 15-метровую яму-монстра
|
9 августа 2018, 05:44
|
Бывшего прокурора Кировского района Самары отправили в Костромскую область
|
7 августа 2018, 10:34
|
В Самарской области идет приемка школ к новому учебному году
|
26 июля 2018, 04:10
|
Прокуратура уличила МП из Самары в неправильном хранении отходов
Прокуратура Промышленного района уличила самарский «Спецремстройзеленхоз» в нарушении законов при хранении отходов. Предприятие, расположенное по улице 22 Партсъезда, организовало на своей территории 7 временных свалок, говорится в сообщении областного надзорного ведомства.
Проверка показала, что «зеленхоз», вопреки всем нормам и …
|
19 июля 2018, 04:41
|
46-летний Олег Алексеев стал прокурором Советского района Самары
Приказом генерального прокурора России Юрия Чайки от 10 июля на должность прокурора Советского района Самары назначен 46-летний Олег Алексеев.
«Сегодня заместитель прокурора области Тимур Маслов представил вновь назначенного прокурора коллективу прокуратуры района», сообщили в региональном ведомстве.
Олег Алексеев родился в 1972 году. …
|
13 июля 2018, 07:32
|
Уроки гостеприимства могут ввести в школах
Ввести курс гостеприимства в российских школах предложили в Госдуме. По мнению депутатов, это необходимо, так как Россия регулярно принимает крупные культурные и спортивные мероприятия. Нашим гражданам нужно знать особенности международного этикета, чтобы избежать конфликтов или конфуза. Необходимо составить свод правил …
|
3 июля 2018, 07:01