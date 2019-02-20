Гражданам, не прошедшим военную службу без законных оснований, запрещается состоять на государственной службе в течение десяти лет. Такой указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Ранее действовал закон, который пожизненно запрещал всем уклонистам занимать госдолжности. Но в 2014 году Конституционный суд …