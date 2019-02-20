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В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?
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23 февраля 2019, 08:01
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Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии
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23 февраля 2019, 10:40
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В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина
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23 февраля 2019, 08:35
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В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы
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22 февраля 2019, 11:35
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В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку
В пятницу, 22 февраля, с крыши магазина на улице Воеводина в Кировском районе областной столицы упали снег и наледь. Они свалились на припаркованную около торговой точки машину. Судя по фотоснимку очевидцев, на черную ВАЗовскую легковушку приземлилась настоящая ледяная глыба. …
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22 февраля 2019, 05:10
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Президентский полк получил 15 призывников из Самарской области
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16 апреля 2018, 02:35
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Уклонисты от армии не смогут работать в госорганах на протяжении 10 лет
Гражданам, не прошедшим военную службу без законных оснований, запрещается состоять на государственной службе в течение десяти лет. Такой указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.
Ранее действовал закон, который пожизненно запрещал всем уклонистам занимать госдолжности. Но в 2014 году Конституционный суд …
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27 июля 2017, 01:09
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Новобранцев из Самарской области отправили служить на Дальний Восток
Сегодня, 17 июня, в Сызрани на областном сборном пункте военного комиссариата Самарской области в торжественной обстановке состоялась отправка призывников к месту службы. Церемонию проводов провели на плацу, на ней присутствовал областной военком Александр Даньшин. Родители большинства ребят не приехали на …
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17 июня 2017, 01:36
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Самарским уклонистам предлагают явиться с повинной в военный следственный отдел
Военный следственный отдел Следственного комитета России по Самарскому гарнизону подготовил обращение к лицам, уклоняющимся от военной службы. Им предлагают явиться с повинной, что станет смягчающим обстоятельством.
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27 ноября 2017, 02:40
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Призывников вызовут в военкомат по электронной почте
В Госдуму внесли законопроект о рассылке повесток в военкомат по электронной почте. Об этом рассказали отечественные информагентства.
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3 мая 2017, 07:29
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В Сызрани 15 девушек захотели стать военнослужащими
Городскому военкомату пришлось заказать большой автобус, чтобы доставить сызранцев на областную военно-врачебную комиссию.
В Сызрани 50 молодых людей – 15 девушек и 35 юношей - изъявили желание поступить в военные вузы в этом году, пишет «КТВ Луч». Городскому …
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5 марта 2017, 04:55
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