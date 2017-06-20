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На Тольятти налетел смерч, рухнула крыша здания, есть фото
Во вторник, 20 июня, на Тольятти налетел смерч, произошло обрушение крыши офисного центра на улице Дзержинского, сообщают очевидцы. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. По предварительной информации, люди не пострадали. Разбиты десятки машин.
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20 июня 2017, 02:12
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Готовь гондолы: уровень воды в Волге приблизился к критической отметке
В Куйбышевском водохранилище повышенный уровень воды. Об этом было заявлено на аппаратном совещании в мэрии Тольятти, пишет газета «Городские ведомости». По словам руководителя тольяттинской гидрометеообсерватории Надежды Карпасовой, это связано с тем, что завершилось половодье в верховье Волги и водная …
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20 июня 2017, 11:51
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Самара оказалась в двадцатке самых опасных городов России
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20 июня 2017, 10:00
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Дожди прочь: в Самаре летом постепенно потеплеет
Самарские синоптики прогнозируют улучшение погоды в регионе.
«Циклон, который оказывал влияние на погоду Самарской области в прошедшие дни, будет перемещаться за Урал. Осадков станет меньше, кратковременные дожди с грозами пройдут лишь местами, в основном, в дневные и вечерние часы. Температура воздуха …
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19 июня 2017, 09:13
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В Тольятти эвакуатор сбил девушку
ЧП произошло во дворе дома по Фрунзе, 45. Как пишут в паблике «Происшествия Тольятти» соцсети ВК, там всегда была парковка, однако кто-то установил перекрывающие дорогу столбики. Рядом с этим местом и произошла авария.
«После 19 часов установили знаки. …
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18 июня 2017, 04:43
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Погода портит урожай: из-за дождей под угрозой оказались яблоки, зерно и гречка
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16 июня 2017, 08:54
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Климатологи подтвердили дождливое будущее Земли
Коллектив ученых американского космического агентства NASA заявил о грядущем увеличении осадков на нашей планете. Эксперты составили свой прогноз после анализа движения тропических облаков. Именно их перемещение провоцирует рост осадков, сообщает портал Nature Communications.
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13 июня 2017, 02:04
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Самый мокрый день: в Самаре дождь побил рекорд 39-летней давности
12 июня синоптики зарегистрировали абсолютный максимум осадков в Самаре. Дождь лил всю ночь, выпало 16,3 миллиметра осадков. Таким образом, побит рекорд 39-летний давности (16 мм).
«До конца рабочей недели главным дирижёром погоды будет циклонический вихрь, смещающийся с Балтийского моря вглубь Европы. …
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13 июня 2017, 09:37
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Из-за урагана в Самарской области ввели режим ЧС
В селе Ясная Поляна Самарской области введён режим чрезвычайной ситуации. Как уже рассказывала «ТЕРРА», Шенталинский район оказался в эпицентре урагана, который накануне накрыл регион. В Ясной Поляне смерч, пришедший со стороны Татарстана, повредил крыши 10 домов, где проживали 17 …
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2 июня 2017, 03:05
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Появилось видео смерча на границе Самарской области и Татарстана
В социальных сетях появились фотографии и видео смерча, случившегося на границе Самарской области и Татарстана. На территории нашего региона от стихии пострадали жители села Ясная Поляна. Как уже сообщала «ТЕРРА», там были повреждены крыши десяти домов, газопровод. Кроме того, …
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2 июня 2017, 11:41
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Срывал крыши и валил столбы: последствия урагана в Самарской области
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2 июня 2017, 09:52
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После снега начнется сильный ветер: в Самарской области объявили штормовое предупреждение
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение – ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщили в МЧС. По последним данным, в минувшие сутки в Москве в результате урагана погибли 11 человек, еще более сотни пострадали. Сотни домов оказались отключены от электричества, повалены тысячи …
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30 мая 2017, 09:35