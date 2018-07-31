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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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В четвертый раз в космос полетит самарский космонавт Олег Кононенко

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Строительство станции начнется с монтажа энергоблока. Следующим этапом 
23 апреля 2018, 09:43
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