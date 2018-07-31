Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур … Во вторник ночью, 10 июля, в 00:51 по московскому времени с космодрома Байконур состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Она вывела на орбиту грузовой транспортный корабль «Прогресс-09». Он доставит на МКС около 2,5 тонны различных грузов, в том числе топливо, сжатые