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Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур
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10 июля 2018, 12:26
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Сызранский космонавт Михаил Корниенко покорил Эльбрус
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10 мая 2018, 09:47
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В четвертый раз в космос полетит самарский космонавт Олег Кононенко
Самарский космонавт Олег Кононенко готовится к своему четвертому полету в космос. Его признали годным к очередному звездному путешествию. Напомним, Кононенко инструктор-космонавт-испытатель первого класса, 473-й космонавт мира, 102-й космонавт Российской Федерации. После окончания вуза он жил в нашем городе и работал …
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25 апреля 2018, 11:20
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Астрономы обнаружили в созвездии Центавра неизвестный объект
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24 апреля 2018, 07:18
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NASA планирует создать окололунную орбитальную станцию
NASA в скором времени приступит к реализации масштабного космического проекта. В следующем году агентство планирует начать строительство первой окололунной орбитальной станции. В будущем она должна облегчить высадку космонавтов на спутник Земли.
Строительство станции начнется с монтажа энергоблока. Следующим этапом …
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23 апреля 2018, 09:43