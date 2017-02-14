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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти перевернулась фура с запчастями, есть видео

В Тольятти перевернулась фура с запчастями, есть видео

В социальной сети появилось видео ДТП с фурой, которой произошло в Тольятти в понедельник, 13 февраля. По сообщению очевидца, большегруз с запчастями, двигавшийся в направлении Автозаводского района, перевернулся на пересечении улицы Новозаводской и Обводного шоссе. По предварительной информации, авария произошла 

14 февраля 2017, 02:34
В Тольятти благоустроят 5 знаковых общественных зон

В Тольятти благоустроят 5 знаковых общественных зон

Мэрия Тольятти представила горожанам 5 общественных зон города, которые будут благоустроены в ближайшее время. Концепцию разработал институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». На первом этапе приведут в порядок территорию заброшенных фонтанов между Революционной и парком Победы. В перспективе этот участок 

14 февраля 2017, 01:02
Экологи назвали количество пострадавших от человека видов животных

Экологи назвали количество пострадавших от человека видов животных

Ученые-экологи из разных государств установили число видов представителей животного мира, больше всего пострадавших от масштабных климатических изменений, в которых большую роль играет антропогенный фактор. Об этой работе рассказывается на страницах Nature Climate Change.
Как говорят специалисты, сегодня есть основание считать, 

14 февраля 2017, 08:04
В Тольятти два мальчика помогли спасти травмированную в лесу женщину

В Тольятти два мальчика помогли спасти травмированную в лесу женщину

Два школьника помогли спасателям отыскать женщину, сломавшую ногу в лесу. Инцидент произошел 12 февраля около двух часов дня на лыжной тропе. Мимо проходили двое мальчиков, которые отправились встречать спасателей. Они прошло около полутора километров и провели их к месту, где 

13 февраля 2017, 03:13
В Тольятти на отремонтированных дорогах выявили брак

В Тольятти на отремонтированных дорогах выявили брак

Работы по ремонту дорог Тольятти на общую сумму 133 миллиона рублей не будут оплачены региональным минтрансом, заявил руководитель ведомства Иван Пивкин за круглым столом губернской думы. Речь идет о счетах, выставленных уже в текущем году. На дискуссию о проблемах капитального 

13 февраля 2017, 01:50
В нацпарк «Самарская Лука» вернулись волки

В нацпарк «Самарская Лука» вернулись волки

На территории национального парка «Самарская Лука» видели группу волков, охотившихся на лося. По словам специалистов, это редкая для последнего десятилетия картина – семей серых хищников в заповеднике не было замечено с 2005 года. Наблюдались лишь отдельные особи, скорее всего пришлые.  
10 февраля 2017, 03:38
Ученые рассказали, какие животные могут пережить апокалипсис

Ученые рассказали, какие животные могут пережить апокалипсис

Английские ученые выяснили, какие животные могут пережить предполагаемый апокалипсис. Это те, которые смогли уцелеть во всех предшествующих вымираниях животного мира - морские губки.
Эти представители фауны могут оказаться восстановителями планетарных экосистем. Ученый Джохев Боттинг говорит, что они обладают такой устойчивостью, 

10 февраля 2017, 12:10
Самарцев научат делать скворечники и синичники

Самарцев научат делать скворечники и синичники

Самарский зоопарк 6 февраля приглашает всех желающих на мастер-класс по изготовлению скворечников. Об этом сообщает сайт «Самарской газеты».
 
Горожанам расскажут и покажут, как правильно изготовить скворечник и синичник. Само мероприятие бесплатное, однако придется заплатить за вход в зоопарк 
1 февраля 2017, 10:36
Видео с кабаном из Самары собрало тысячи просмотров

Видео с кабаном из Самары собрало тысячи просмотров

В социальных сетях появилось видео с кабаном, которого видели в районе Барбошиной поляны. Только два ролика, опубликованных «ВКонтакте», в понедельник, 28 ноября, менее чем за сутки посмотрели более 10 тысяч раз. В комментариях самарцы сообщают, что встречали дикое животное в 

29 ноября 2016, 01:39
В Самаре очевидец сделал новое фото кабана с Ново-Садовой

В Самаре очевидец сделал новое фото кабана с Ново-Садовой

Во дворах на пересечении улиц Ново-Садовой и Аминева снова видели кабана. В понедельник, 28 ноября, в Интернете появились фотографии, сделанные очевидцем. На одном из снимков видно, как животное спокойно направляется куда-то по тропинке между автостоянкой и детской площадкой.

Отметим, 
29 ноября 2016, 10:23
Из-за африканской чумы в Самарской области сократят популяцию кабанов

Из-за африканской чумы в Самарской области сократят популяцию кабанов

В Самарской области сразу на 80 процентов снизят популяцию дикого кабана. Министерство природных ресурсов России рекомендовало пойти на такую радикальную меру для противодействия проникновению на территорию губернии африканской чумы свиней (АЧС).

Случаи обнаружения АЧС зафиксированы в непосредственной близости к 
18 октября 2016, 10:23
В Самаре кабан бегает между домами на Ново-Садовой

В Самаре кабан бегает между домами на Ново-Садовой

Самарцы видели кабана в районе улицы Ново-Садовой. Животное бегало между домами, агрессии с его стороны не было, передает портал «ПроГород – Самара». Очевидцы предоставили фото.

Сообщается, что зверя видели около 32-го дома по улице Губанова и на Ново-Садовой возле 
14 октября 2016, 02:03
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