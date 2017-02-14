Тольяттинские спасатели приняли участие в поимке дикого кабана. В понедельник, 13 февраля, животное заметили в Комсомольском районе Тольятти. На место происшествия вызвали спасателей. Сообщение поступило 20:30. За кабаном гонялись более получаса. Его удалось заблокировать у забора на территории детского сада «Дельта». 50-килограммового зверя поймали сетью и передали охотоведу, сообщил руководитель тольяттинского центра гражданской защиты Андрей Дербенев.
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В Тольятти перевернулась фура с запчастями, есть видео
В социальной сети появилось видео ДТП с фурой, которой произошло в Тольятти в понедельник, 13 февраля. По сообщению очевидца, большегруз с запчастями, двигавшийся в направлении Автозаводского района, перевернулся на пересечении улицы Новозаводской и Обводного шоссе. По предварительной информации, авария произошла …
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14 февраля 2017, 02:34
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В Тольятти благоустроят 5 знаковых общественных зон
Мэрия Тольятти представила горожанам 5 общественных зон города, которые будут благоустроены в ближайшее время. Концепцию разработал институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». На первом этапе приведут в порядок территорию заброшенных фонтанов между Революционной и парком Победы. В перспективе этот участок …
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14 февраля 2017, 01:02
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Экологи назвали количество пострадавших от человека видов животных
Ученые-экологи из разных государств установили число видов представителей животного мира, больше всего пострадавших от масштабных климатических изменений, в которых большую роль играет антропогенный фактор. Об этой работе рассказывается на страницах Nature Climate Change.
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14 февраля 2017, 08:04
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В Тольятти два мальчика помогли спасти травмированную в лесу женщину
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13 февраля 2017, 03:13
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В Тольятти на отремонтированных дорогах выявили брак
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13 февраля 2017, 01:50
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В нацпарк «Самарская Лука» вернулись волки
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10 февраля 2017, 03:38
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Ученые рассказали, какие животные могут пережить апокалипсис
Английские ученые выяснили, какие животные могут пережить предполагаемый апокалипсис. Это те, которые смогли уцелеть во всех предшествующих вымираниях животного мира - морские губки.
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10 февраля 2017, 12:10
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Самарцев научат делать скворечники и синичники
Самарский зоопарк 6 февраля приглашает всех желающих на мастер-класс по изготовлению скворечников. Об этом сообщает сайт «Самарской газеты».
Горожанам расскажут и покажут, как правильно изготовить скворечник и синичник. Само мероприятие бесплатное, однако придется заплатить за вход в зоопарк …
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1 февраля 2017, 10:36
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Видео с кабаном из Самары собрало тысячи просмотров
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29 ноября 2016, 01:39
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В Самаре очевидец сделал новое фото кабана с Ново-Садовой
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29 ноября 2016, 10:23
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Из-за африканской чумы в Самарской области сократят популяцию кабанов
В Самарской области сразу на 80 процентов снизят популяцию дикого кабана. Министерство природных ресурсов России рекомендовало пойти на такую радикальную меру для противодействия проникновению на территорию губернии африканской чумы свиней (АЧС).
Случаи обнаружения АЧС зафиксированы в непосредственной близости к …
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18 октября 2016, 10:23
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В Самаре кабан бегает между домами на Ново-Садовой
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14 октября 2016, 02:03