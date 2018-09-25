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В Самаре заменят облицовку памятника воинам-интернационалистам
В областной столице хотят отремонтировать памятник воинам-интернационалистам, установленный на площади Памяти на пересечении улиц Мичурина и Осипенко. Аукцион уже объявлен, подрядчику готовы заплатить 7,13 млн рублей. Победитель конкурса будет обязан заменить облицовку мемориального комплекса, причем, мрамор и гранит должны полностью …
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25 сентября 2018, 10:45
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В Сызрани во время опилки деревьев погиб сотрудник УК
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25 сентября 2018, 10:24
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В Самарской области введут «предпенсионные» льготы
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25 сентября 2018, 09:08
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В Тольятти эксперты проверили радиационный фон на бывшем заводе «Фосфор»
В Тольятти специалисты изучили радиационный фон у бывшего завода «Фосфор». Напомним, что ранее в прессе прошла информация, что здание бывшего цеха № 81 на заброшенном заводе фонит. Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области провело внеплановую проверку …
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25 сентября 2018, 08:51
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В Самаре 71-летний байкер спровоцировал ДТП и попал в больницу
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24 сентября 2018, 05:15
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В Самаре эвакуатор повредил 4 иномарки
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24 сентября 2018, 03:27
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В Сызрани 6-летний мальчик «рванул» на дорогу и врезался в машину
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23 сентября 2018, 09:33
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В Самаре молодая девушка попала под колеса иномарки
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23 сентября 2018, 06:08