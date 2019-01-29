На реализацию 12 нацпроектов Самарская область получила 15 млрд рублей в этом году … Губернатор Дмитрий Азаров призвал депутатов губернской думы включиться в работу по реализации в регионе 12-ти национальных проектов. На 2019 год в рамках этих проектов Самарская область уже получила из федерального бюджета 15 млрд рублей. В сфере здравоохранения будут уделять внимание