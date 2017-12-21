В четверг, 21 декабря, появилось сообщение о пожаре в Автозаводском районе Тольятти. В ООО «Противопожарная служба», ПАО «АвтоВАЗ» произошло возгорание в сантехтоннеле. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 8:51. Горел утеплитель канализационных труб. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. К ликвидации ЧП привлекли почти полсотни человек и более десятка машин.
«На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 45 человек личного состава и 12 единиц техники. Пожар локализован в 08 час. 55 мин., ликвидирован в 08 час. 56 мин. Причина пожара и ущерб от него устанавливается», - сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
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