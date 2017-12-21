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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Под Тольятти шестеро иностранцев отравились газом, один в коме

Появилась информация о массовом отравлении людей угарным газом в Самарской области. Инцидент произошел в селе Нижнее Санчелеево (Ставропольский район). По предварительным данным, пострадали шестеро молодых иностранцев, работавших на одном из объектов на улице Горького. Предположительно, они развели огонь и могли 
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В Самарской области построят завод по выпуску лифтов

В Самарской области построят завод по выпуску лифтов

В Самарской области планируют запустить производство лифтов. Ожидается, что в регионе построят завод по выпуску подъемных устройств. Эту информацию подтвердил директор Фонда капитального ремонта Самарской области Михаил Архипов.

«В следующем году собираемся заменить еще около 300 лифтов. Кроме того, планируется построить 

21 декабря 2017, 12:48
На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака‍

На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака‍

В среду, 20 декабря, спасатели Самарской области получили сообщение о ЧП на Волге. Под Тольятти пожилой рыбак провалился в промоину и вмерз в лед. Инцидент произошел напротив поселка Луначарский в Ставропольском районе. Сообщение об этом поступило в ПСО Тольятти в 

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В Самаре улицу Тухачевского затопили потоки из канализации

В Самаре улицу Тухачевского затопили потоки из канализации

Во вторник, 19 декабря, в Самаре на улице Тухачевского прорвало канализацию. Очевидцы сообщают об этом в социальных сетях и опубликовали фото и видео зловонной реки, которая течет в районе домов № 243 и 247.

«Авария во дворе домов 241, 
20 декабря 2017, 12:22
Скандал с госконтрактами в Тольятти: мэрии предъявили иск на 1,2 млн рублей

Скандал с госконтрактами в Тольятти: мэрии предъявили иск на 1,2 млн рублей

Очередной скандал с госконтрактами в Тольятти. Там еще один подрядчик начал судиться с мэрией из-за отказа чиновников заплатить за выполненную работу. Размер иска составляет 1 млн 200 тысяч рублей. Такую сумму "Куйбышевский Промстройпроект" потребовал взыскать с города по муниципальному контракту, 
19 декабря 2017, 09:01
На вазовской площадке в Ижевске увеличат выпуск автомобиля Lada Vesta

На вазовской площадке в Ижевске увеличат выпуск автомобиля Lada Vesta

На вазовской площадке в Ижевске увеличат выпуск автомобиля Lada Vesta. Это произойдет сразу после того, как производство Lada Granta Liftback перенесут в Тольятти, заверили на предприятии. Перенос лифтбека обусловлен необходимостью разгрузить конвейер из-за повышенного спроса на «Весту». Сейчас у многих 

18 декабря 2017, 09:01
Коттеджи под Тольятти затопили канализационные воды

Коттеджи под Тольятти затопили канализационные воды

В пятницу, 15 декабря, под Тольятти произошел потоп. Вода залила коттеджи и приусадебные участки в селе Русская Борковка. Очевидцы опубликовали фото с места происшествия. По предварительной информации, прорвало канализационную трубу, по словам очевидцев, вода уже в домах.

«Ну, запах не могу 

15 декабря 2017, 11:02
АвтоВАЗ переносит в Тольятти производство лифтбека Lada Granta

АвтоВАЗ переносит в Тольятти производство лифтбека Lada Granta

АвтоВАЗ объявил о переносе производства Lada Granta в кузове лифтбек из Ижевска в Тольятти. С нового года автомобиль начнут собирать на линии «Калина», на которой с 2011 года изготавливают Granta седан. Лифтбек Granta АвтоВАЗ начал выпускать в мае 2014 года, 

12 декабря 2017, 04:19
Новым топ-менеджером АвтоВАЗа станет Сельчук Кура

Новым топ-менеджером АвтоВАЗа станет Сельчук Кура

В пресс-центре АвтоВАЗа сообщили о новом топ-менеджере, который приступит к своим обязанностям на заводе после Нового года.

«С 1 января 2018 года Сельчук Кура (Selcuk Cura) вступит в должность исполнительного вице-президента по инжинирингу ПАО «АвтоВАЗ». В этой позиции он 
11 декабря 2017, 01:31
На АвтоВАЗе перед Новым годом введут дни простоя

На АвтоВАЗе перед Новым годом введут дни простоя

На всех трех нитках конвейера АвтоВАЗа вплоть до новогодних праздников будут введены дни простоя, об этом говорится в приказе по компании о работе в декабре. Так, на сборочно-кузовном производстве, где собирают Lada Priora и Lada 4X4, каникулы продлятся с 22 

8 декабря 2017, 09:08
В Самаре прочистили канализационные трубы вековой давности

В Самаре прочистили канализационные трубы вековой давности

Канализационные трубы вековой давности прочистили в Самаре. Стокам стало проще уходить из города, рассказали коммунальщики. Сейчас городская система «уличной хозфекальной канализации» состоит из 1 тысячи 260 километров труб и более 40 тысяч колодцев. С начала 2017 года промыто 211 километров 

16 ноября 2017, 11:52
В Самаре должникам перекрыли канализацию и они отдали деньги

В Самаре должникам перекрыли канализацию и они отдали деньги

В Самаре должники отдали деньги после того, как им перекрыли канализацию.
 
«Более 2 миллионов рублей долгов удалось получить СКС благодаря процедуре тампонирования канализации», - сообщила пресс-служба компании «Самарские коммунальные системы».
 
С начала года, после получения уведомления о тампонировании 

14 ноября 2017, 01:34
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