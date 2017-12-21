На всех трех нитках конвейера АвтоВАЗа вплоть до новогодних праздников будут введены дни простоя, об этом говорится в приказе по компании о работе в декабре. Так, на сборочно-кузовном производстве, где собирают Lada Priora и Lada 4X4, каникулы продлятся с 22 …