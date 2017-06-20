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Шторм в Тольятти
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20 июня 2017, 06:31
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В Тольятти ураган свалил деревья на бабушку и ребенка
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20 июня 2017, 04:59
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На Тольятти налетел смерч, рухнула крыша здания, есть фото
Во вторник, 20 июня, на Тольятти налетел смерч, произошло обрушение крыши офисного центра на улице Дзержинского, сообщают очевидцы. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. По предварительной информации, люди не пострадали. Разбиты десятки машин.
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20 июня 2017, 02:12
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Готовь гондолы: уровень воды в Волге приблизился к критической отметке
В Куйбышевском водохранилище повышенный уровень воды. Об этом было заявлено на аппаратном совещании в мэрии Тольятти, пишет газета «Городские ведомости». По словам руководителя тольяттинской гидрометеообсерватории Надежды Карпасовой, это связано с тем, что завершилось половодье в верховье Волги и водная …
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20 июня 2017, 11:51
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В историческом центре Самары горела кровля частного дома
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23 мая 2014, 11:20
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В Тольятти на "пятнадцатую" упал кусок кровли (ФОТО)
Вчера, 24 апреля, в Автограде припаркованную рядом с домом на Рябиновом бульваре машину разбило металлическим листом, упавшим с крыши, сообщается в социальных сетях. Багажник «пятнадцатой» полностью смят.<br /> По непроверенной информации, при падении куска кровли чудом не пострадали очевидцы происшествия. Одна из …
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25 апреля 2014, 03:36