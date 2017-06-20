Готовь гондолы: уровень воды в Волге приблизился к критической отметке … В Куйбышевском водохранилище повышенный уровень воды. Об этом было заявлено на аппаратном совещании в мэрии Тольятти, пишет газета «Городские ведомости». По словам руководителя тольяттинской гидрометеообсерватории Надежды Карпасовой, это связано с тем, что завершилось половодье в верховье Волги и водная