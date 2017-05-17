Тольяттинские правоохранители устанавливают детали аварии, в результате которой пострадал мотоциклист. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Обводном шоссе.
По сведениям сотрудников Госавтоинспекции, 47-летний водитель ГАЗ-2834FM ехал со стороны Поволжского шоссе по направлению к Новозаводской. При развороте на зеленый сигнал светофора он не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Хонда» и допустил столкновение.
В итоге травмы получил мотоциклист 1974 года рождения. По сведениям инспекторов ГИБДД, оба участника дорожного движения были трезвыми.
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