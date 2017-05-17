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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Лицензия на здоровье: новый фармацевтический завод в Тольятти заработает уже в этом году

Лицензия на здоровье: новый фармацевтический завод в Тольятти заработает уже в этом году

Новый фармацевтический завод в Тольятти получил лицензию и начнет работать уже в этом году. Сейчас на предприятии, которое является "дочкой" жигулевского "Озона" и построено на территории экономической зоны, идут пуско-наладочные работы. Иностранцы отстраивают свое оборудование.
Планируется, что "Озон Фарм" будет 

17 мая 2017, 02:59
Взял не ту ноту: тольяттинец попал под статью из-за экстремистских песен

Взял не ту ноту: тольяттинец попал под статью из-за экстремистских песен

В Автограде на мужчину завели административное дело после размещения в соцсети «ВКонтакте» материалов экстремистской направленности. Об этом информирует облпрокуратура.
Как установили представители надзорного ведомства, 33-летний сотрудник местного производственного предприятия на своей странице «ВКонтакте» разместил аудиозаписи, «содержащие пропаганду исключительности и превосходства 

17 мая 2017, 11:43
В Самаре на Проспекте Кирова автокран насмерть сбил ребенка

В Самаре на Проспекте Кирова автокран насмерть сбил ребенка

В Самаре в дорожно-транспортном происшествии сегодня утром погибла девочка. Трагедия случилась на пересечении Проспекта Кирова и улицы Береговой.
Как сообщает 63.ru со ссылкой на представителей госавтоинспекции, жертвой оказалась пятиклассница. Ее сбил автокран.
По предварительным сведениям, школьница переходила проезжую часть по 

17 мая 2017, 09:00
В Тольятти таксист «шести девяток» сбил двух пешеходов на Юбилейной

В Тольятти таксист «шести девяток» сбил двух пешеходов на Юбилейной

Сегодня, 16 мая, ночью в Автозаводском районе Автограда под колесами автомобиля пострадали два пешехода. Наезд допустил водитель такси «999 999».

Как пишут «Происшествия Тольятти», примерно в 3:45 49-летний водитель на «Гранте» ехал по улице Юбилейной со стороны Ленинского 
16 мая 2017, 06:55
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Свердловской области

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Свердловской области

Накануне вечером под Красноуфимском случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки BMW и микроавтобуса. Жертвами аварии оказались четыре человека, в числе которых водитель германской иномарки.
Все произошло около 22:00. Водитель BMW превысил скорость, не справился с управлением и оказался на встречке, 

16 мая 2017, 11:06
В Тольятти ночью таксист сбил мужчину и женщину

В Тольятти ночью таксист сбил мужчину и женщину

В четвертом часу утра в Автограде, по предварительной информации, таксист сбил мужчину и женщину. Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова.
На место прибыли врачи скорой, которые оказали на месте пострадавшим первую помощь. Далее обоих доставили в стационар. 

16 мая 2017, 11:03
Две фуры столкнулись на трассе М-5 в Башкирии

Две фуры столкнулись на трассе М-5 в Башкирии

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в Башкирии. В Туймазинском районе столкнулись две фуры.
На место аварии прибыли представители МЧС, врачи скорой, полиция. Как отмечается, на 1341 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск произошло столкновение двух большегрузов. В результате ДТП есть пострадавшие.
В соцсетях 

15 мая 2017, 05:22
Сызранский подросток украл у пенсионера мотоцикл «Урал»

Сызранский подросток украл у пенсионера мотоцикл «Урал»

Полиция Сызрани расследует уголовное дело о краже мотоцикла. Подозреваемый в совершении преступления – подросток. Потерпевший – пенсионер.

По данным полицейских, в правоохранительные органы обратился 60-летний житель Сызрани. Он сообщил, что у него пропал мотоцикл марки «Урал». Сумму ущерба пенсионер оценил в 

17 августа 2016, 11:19
В Самаре пьяный мотоциклист сбил беременную женщину, уходя от погони

В Самаре пьяный мотоциклист сбил беременную женщину, уходя от погони

В воскресенье, 26 июля, нарушитель ПДД на мотоцикле сбил беременную 30-летнюю женщину. Это произошло на улице Аэродромной. Мотоциклист наехал на человека, когда его преследовали полицейские за нарушение ПДД – выезд на встречную полосу. По предварительным данным медиков, жизнь пострадавшей вне 
27 июля 2015, 04:42
В Самаре 31-летний мотоциклист попал в ДТП с двумя иномарками

В Самаре 31-летний мотоциклист попал в ДТП с двумя иномарками

В воскресенье, 26 июля, около одиннадцати часов вечера в Октябрьском районе Самары произошло ДТП с участием мотоцикла.

По версии полиции, 49-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия», ехавший по улице Революционной со стороны Московского шоссе в направлении Подшипниковой, при повороте налево 
27 июля 2015, 12:56
15-летний подросток на мотоцикле врезался в «Ауди» под Тольятти

15-летний подросток на мотоцикле врезался в «Ауди» под Тольятти

В четверг, 4 июня, примерно 19:30 в селе Ягодное под Тольятти произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. По данным ГИБДД, 15-летний подросток на мотоцикле Irbis без регистрационного знака врезался в Audi на перекрестке равнозначных дорог. Иномаркой управлял 23-летний водитель. Несовершеннолетнего мотоциклиста 
5 июня 2015, 04:57
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