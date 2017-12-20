Во вторник, 19 декабря, в Тольятти на улице Мира произошло смертельное ДТП. Водитель маршрутки насмерть сбил 85-летнего мужчину - по предварительным данным, почетного гражданина города. Наезд на пешехода был совершен около шести часов вечера. По данным полицейских, маршрутка "Фиат Дукато" ехала по улице Мира. За рулем находился 32-летний мужчина.
«По предварительной информации полицейских, водитель, двигаясь по улице Мира, на перекрестке с улицей Карла Маркса допустил наезд на пешехода 1932 года рождения, который, со слов водителя, переходил проезжую часть. В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда бригады скорой помощи», - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Со словам водителя, ему горел «зеленый» и он не успел ничего предпринять, когда на дороге «неожиданно появился пешеход». Проводится проверка.
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