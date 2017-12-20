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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти водитель грузовика насмерть сбил мужчину и сбежал

В Тольятти водитель грузовика насмерть сбил мужчину и сбежал

В Тольятти водитель грузовика насмерть сбил мужчину и сбежал, сейчас автомобилиста разыскивают. ДТП произошло в понедельник, 18 декабря, примерно в шесть часов вечера. По данным очевидцев, пешеход погиб на улице Коммунальной в районе предприятия «Ресурсконтракт». В ГИБДД предоставили фото с 
19 декабря 2017, 12:44
У Самары на М-5 под колесами черной «Приоры» погиб пенсионер

У Самары на М-5 под колесами черной «Приоры» погиб пенсионер

В воскресенье, 17 декабря, на трассе М-5 «Урал» у Самары, на территории Красноярского района, произошло смертельное ДТП. Под колесами черной «Приоры» погиб 60-летний пенсионер. Это произошло около 22:30. Легковушкой, двигавшейся со стороны Челябинска, управлял 41-летний водитель.

«По предварительной информации полицейских на 

18 декабря 2017, 04:20
4-летний ребёнок умер в Самарском пансионате для детей-инвалидов

4-летний ребёнок умер в Самарском пансионате для детей-инвалидов

В Промышленном районе Самары началась проверка по факту гибели 4-летней девочки в Самарском пансионате для детей-инвалидов

Как передает Волга Ньюс со ссылкой на источники в оперативных структурах, малышка была тяжело больна, не двигалась и не издавала звуков. О 
17 декабря 2017, 03:40
В Самаре молодой водитель на «пятнадцатой» разбил Logan и Land Cruiser

В Самаре молодой водитель на «пятнадцатой» разбил Logan и Land Cruiser

В Самаре полицейские устанавливают обстоятельства массового ДТП. Молодой водитель на «пятнадцатой» разбил Logan и Land Cruiser. Авария произошла в среду, 13 декабря, на Самарском шоссе в Куйбышевском районе. Управлял автомобилем «ВАЗ-2115» 26-летний парень. Он ехал со стороны улицы Белорусской.
15 декабря 2017, 09:35
В самарской квартире нашли тело 12-летнего ребенка с признаками суицида

В самарской квартире нашли тело 12-летнего ребенка с признаками суицида

В Самаре в квартире многоэтажки на улице Дачной найден мертвым 12-летний подросток. Следователи сообщили о «признаках суицида». Проверку по факту смерти мальчика проводят следователи Ленинского района.

«В рамках проверки назначено судебно-медицинское исследование. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», 
14 декабря 2017, 03:57
В Тольятти выживший в ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной»

В Тольятти выживший в ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной»

В Тольятти сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на Обводном шоссе.  По предварительным данным, выживший в одном ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной». Это случилось в среду, 13 декабря, вечером. Фотографии с места  ДТП опубликованы в социальной 

14 декабря 2017, 01:45
Герой России Александр Баранов стал почетным гражданином Самарской области

Герой России Александр Баранов стал почетным гражданином Самарской области

Звание почетного гражданина Самарской области присвоено Герою России Александру Баранову - экс-командующему войсками Приволжско-Уральского и Северо-Кавказского военных округов, руководителю регионального Союза генералов. Церемония вручения знаков отличия состоялась в ходе торжественного приема в честь 71-й годовщины Великой Победы. Александр Баранов сражался 

11 мая 2016, 11:31
Почетному гражданину Самары Валентине Парамоновой - 75 лет

Почетному гражданину Самары Валентине Парамоновой - 75 лет

В четверг, 13 августа, почетному гражданину Самары Валентине Парамоновой исполнилось 75 лет. Практически вся её жизнь связана с самарским трамвайно-троллейбусным управлением. Начала работу кондуктором, а затем стала водителем трамвая. За 50 лет проехала 1 миллион 300 тысяч километров, в основном 
13 августа 2015, 02:23
Ваган Каркарьян может стать почетным гражданином Самары посмертно

Ваган Каркарьян может стать почетным гражданином Самары посмертно

Заслуженный архитектор России, художник, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук Ваган Каркарьян выдвинут на получение звания «Почетный гражданин Самары». Спустя год после его смерти с такой инициативой выступил председатель городской думы Александр Фетисов.

Уже в ближайшие дни на 
21 апреля 2015, 12:41
Елена Шпакова станет почетным гражданином Самарской области

Елена Шпакова станет почетным гражданином Самарской области

90 лет исполнилось Герою Социалистического Труда Елене Шпаковой, которая стояла у истоков создания в Куйбышеве шоколадной фабрики "Россия". С юбилеем заслуженную жительницу Самары поздравил губернатор Николай Меркушкин.
19 марта 2015, 10:41
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