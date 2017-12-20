4-летний ребёнок умер в Самарском пансионате для детей-инвалидов



Как передает Волга Ньюс со ссылкой на источники в оперативных структурах, малышка была тяжело больна, не двигалась и не издавала звуков. О … В Промышленном районе Самары началась проверка по факту гибели 4-летней девочки в Самарском пансионате для детей-инвалидовКаксо ссылкой на источники в оперативных структурах, малышка была тяжело больна, не двигалась и не издавала звуков. О