Германский дизайнер Андре Моцеллин изобрел колесо. Складное. По словам разработчика, оно может сильно облегчить жизнь велосипедистам и инвалидам-колясочникам. Очень часто они испытывают проблемы из-за недостаточной компактности своих транспортных средств, и теперь эта трудность может быть решена.



Диаметр колеса, разработанного …