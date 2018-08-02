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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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В Самарской области водитель грузовика «снес» «Ниву»

В Самарской области водитель грузовика «снес» «Ниву»

1 августа в Кинельском районе Самарской области произошла автоавария. Как сообщает региональное ГУ МВД России, водитель грузовика «МАЗ» ехал по обводной дороге Самары в сторону Тольятти. На 19-м километре трассы он выехал на ремонтируемый участок на красный сигнал светофора. Там 

2 августа 2018, 01:54
Ночное ДТП в Самаре: «Киа» снесла бетонный столб

Ночное ДТП в Самаре: «Киа» снесла бетонный столб

В ночь с 1 на 2 августа в историческом центре областной столицы произошла авария. На пересечении улиц Венцека и Галактионовской водитель иномарки «Киа» не сумел справиться с управлением и врезался в бетонный столб. Световая опора покосилась и повредила пешеходные ограждения, 
2 августа 2018, 11:24
В Самаре Opel «собрал» две машины, а потом врезался в дерево

В Самаре Opel «собрал» две машины, а потом врезался в дерево

2 августа в Самаре произошла авария, в которой только чудом никто не пострадал. Около 6 утра на улице Тополей белый Opel врезался сначала в «Калину», потом в Nissan, а потом влетел в дерево. Как сообщается в паблике «ДТП Самара», 
2 августа 2018, 10:48
Видео: грузовик МАЗ протаранил в Сызрани дорожное ограждение

Видео: грузовик МАЗ протаранил в Сызрани дорожное ограждение

В среду, 1 августа, в районе автозаправки на улице Котовского в Сызрани случилось ДТП. МАЗ врезался в металлическое ограждение, которое располагается вдоль проезжей части. В этот момент водитель большегруза направлялся в сторону выезда из города. Как рассказали очевидцы, перед грузовиком 
1 августа 2018, 05:15
В Самарской области под колеса иномарки попал 11-летний велосипедист

В Самарской области под колеса иномарки попал 11-летний велосипедист

В четверг вечером, 26 июля, в Волжском районе области произошла авария, в которой пострадал автомобилист. В 16:45 11-летний мальчик вместе со своим отцом ехал на велосипеде по трассе со стороны села Подгоры. 
 
«По предварительной информации полицейских, подросток при повороте налево допустил 
27 июля 2018, 02:52
«Моя дорога!»: В Самаре велосипедист бросился под колеса автобуса с фанатами

«Моя дорога!»: В Самаре велосипедист бросился под колеса автобуса с фанатами

Сегодня, 17 июня, днем в Самаре велосипедист едва не попал под колеса автобуса. Напротив центрального автовокзала самарец на двухколесном транспортном средстве попытался втиснуться между дорогой и съездом к остановке.

Мужчина задел рулём автобус, остановился перед ним и начал выяснять 
17 июня 2018, 03:13
Тверские велосипедисты проехали 560 километров по льду Байкала

Тверские велосипедисты проехали 560 километров по льду Байкала

Семеро велосипедистов из Твери совершили путешествие по льду Байкала. Они преодолели путь протяженностью в 560 километров от Северобайкальска до поселка Листвянка.

Путешественники все время двигались вдоль береговой линии озера. Путешествие началось 19 февраля, и длилось 12 дней. Это дольше 
5 марта 2018, 07:40
Немецкий дизайнер придумал складное колесо

Немецкий дизайнер придумал складное колесо

Германский дизайнер Андре Моцеллин изобрел колесо. Складное. По словам разработчика, оно может сильно облегчить жизнь велосипедистам и инвалидам-колясочникам. Очень часто они испытывают проблемы из-за недостаточной компактности своих транспортных средств, и теперь эта трудность может быть решена.

Диаметр колеса, разработанного 
19 января 2018, 02:42
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