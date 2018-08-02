|
В Самарской области водитель грузовика «снес» «Ниву»
|
2 августа 2018, 01:54
|
Ночное ДТП в Самаре: «Киа» снесла бетонный столб
|
2 августа 2018, 11:24
|
В Самаре Opel «собрал» две машины, а потом врезался в дерево
2 августа в Самаре произошла авария, в которой только чудом никто не пострадал. Около 6 утра на улице Тополей белый Opel врезался сначала в «Калину», потом в Nissan, а потом влетел в дерево. Как сообщается в паблике «ДТП Самара», …
|
2 августа 2018, 10:48
|
Видео: грузовик МАЗ протаранил в Сызрани дорожное ограждение
|
1 августа 2018, 05:15
|
В Самарской области под колеса иномарки попал 11-летний велосипедист
|
27 июля 2018, 02:52
|
«Моя дорога!»: В Самаре велосипедист бросился под колеса автобуса с фанатами
|
17 июня 2018, 03:13
|
Тверские велосипедисты проехали 560 километров по льду Байкала
|
5 марта 2018, 07:40
|
Немецкий дизайнер придумал складное колесо
Германский дизайнер Андре Моцеллин изобрел колесо. Складное. По словам разработчика, оно может сильно облегчить жизнь велосипедистам и инвалидам-колясочникам. Очень часто они испытывают проблемы из-за недостаточной компактности своих транспортных средств, и теперь эта трудность может быть решена.
Диаметр колеса, разработанного …
|
19 января 2018, 02:42