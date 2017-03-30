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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В ДТП на трассе в Башкирии погибло три человека

В ДТП на трассе в Башкирии погибло три человека

Дорожно-транспортное происшествие на трассе Дюртюли – Нефтекамск в Башкирии стало причиной гибели троих человек. Смертельные травмы получили водители ВАЗ 2110 и «Лада Калина», а также пассажир последнего автомобиля. Еще один пассажир госпитализирован с серьезными ранениями, сообщают региональные СМИ со ссылкой 

30 марта 2017, 12:22
Выбрали компанию для ремонта тольяттинских дорог и набережной в Самаре

Выбрали компанию для ремонта тольяттинских дорог и набережной в Самаре

ООО «Автодоринжиниринг» выиграло тендер на ремонт автомобильных дорог в Тольятти. Сумма контракта - 843 миллиона рублей. Поскольку на аукцион подали только одну заявку, его объявили несостоявшимся. Закон позволяет в этом случае заключить договор с единственным участником.

Теперь победителю будет 
29 марта 2017, 10:25
Видео в блогах: «Беспредел в Шлюзовом»

Видео в блогах: «Беспредел в Шлюзовом»

В паблике "События Тольятти" соцсети "ВК" выложили видео про "беспредел в Шлюзовом". "На бывшем заводе ЖБИ предприниматели организовали бизнес по промывке ж/д цистерн из-под фенола, метилстирола и серной кислоты, сливая все это прямо в почву через скважину. Оттуда все 
29 марта 2017, 04:50
В Тольятти автоледи врезалась в «Гранту», пострадал ребенок

В Тольятти автоледи врезалась в «Гранту», пострадал ребенок

В понедельник, 27 марта, в Автозаводском районе Тольятти в результате ДТП пострадал ребенок. Авария произошло в 15:45 на Южном шоссе.

По версии полицейских, 35-летняя автоледи на «Приоре» при развороте нарушила правила перестроения и столкнулась с «Грантой». В ДТП пострадал 
28 марта 2017, 02:15
В Тольятти киллеры расстреляли мужчину на улице

В Тольятти киллеры расстреляли мужчину на улице

Полицейские ищут двух киллеров, которые стреляли в члена неверовской ОПГ Владимира Сафронова. Это произошло 24 марта в Тольятти у дома № 41 на улице Свердлова. Пули попали в область головы и туловища. Мужчине удалось выжить благодаря своевременному оказанию медпомощи. Сейчас 

28 марта 2017, 12:51
В Самаре погиб залетевший под фургон водитель «Калины», есть фото

В Самаре погиб залетевший под фургон водитель «Калины», есть фото

В понедельник, 27 марта, в Самаре в районе Зубчаниновки произошло смертельное ДТП. Водитель на «Калине» залетел под фургон. Мужчина погиб.Фото с места аварии опубликовали в Сети.

Авария произошло в 17 часов. Lada Kalina двигалась по улице Макаренко в сторону 
28 марта 2017, 10:22
В Самаре пьяная автоледи разбилась об столб на Мичурина

В Самаре пьяная автоледи разбилась об столб на Мичурина

В Самаре в ночь с субботы на воскресенье, 26 марта, произошло крупное ДТП. Около 2 часов ночи на улице Мичурина Opel протаранил бетонный столб. По словам очевидцев, иномарка на большой скорости попала в яму на дороге. Из-за этого автоледи не 
26 марта 2017, 11:46
72-летняя пассажирка такси скончалсь в ДТП в Тольятти, еще пятеро травмированы, есть фото

72-летняя пассажирка такси скончалсь в ДТП в Тольятти, еще пятеро травмированы, есть фото

Вчера, 13 августа, вечером на Обводном шоссе в Тольятти произошло ДТП со смертельным исходом.
 
Как передают в группе «Жесть Самара | Тольятти» соцсети «ВКонтакте», на перекрестке улицы Коммунальной и Обводного шоссе столкнулись такси «Гранта» и «Шевроле». Отечественная легковушка 
14 августа 2016, 11:45
В Тольятти на Обводной дороге перевернулась «Газель» с пьяным водителем, есть фото

В Тольятти на Обводной дороге перевернулась «Газель» с пьяным водителем, есть фото

Сегодня, 6 августа, утром в Тольятти на Обводном шоссе в районе поворота на Васильевку перевернулась грузовая "Газель", сообщают в группе "Патруль Тольятти" соцсети «ВКонтакте».

Авария случилось в результате столкновения грузовичка с фурой Scania.
 
По предварительной версии сотрудников 
6 августа 2016, 05:19
В Тольятти на Обводном шоссе перевернулся самосвал с песком, есть фото

В Тольятти на Обводном шоссе перевернулся самосвал с песком, есть фото

Вчера, 24 июня, в Тольятти на автотрассе «Обводное шоссе» произошло ДТП с участием тяжелого грузовика-самосвала.

Как пишут очевидцы в группе "Происшествия Тольятти" соцсети «ВКонтакте», все произошло неподалеку от жд-моста рядом с рынком автозапчастей. По словам комментаторов, сейчас там 
25 июня 2016, 01:50
В Тольятти в ДТП с 4 машинами пострадали два человека

В Тольятти в ДТП с 4 машинами пострадали два человека

Во вторник, 9 июня, в Автозаводском районе Тольятти произошло крупное ДТП. На Обводном шоссе столкнулись четыре автомобиля. По информации ГИБДД, 40-летний водитель на иномарке «Фольксваген Туарег» столкнулся с «Ладой Приорой», вазовской «четырнадцатой» и «Шевроле Клан», остановившимися перед светофором. В ДТП 
10 июня 2015, 11:25
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