В среду, 29 марта на Обводном шоссе в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП. На пересечении с улицей Коммунальной столкнулись две вазовский легковушки – «ВАЗ – 21102» и Lada Granta. Есть раненые. На скорой в больницу увезли двух человек.
Столкновение произошло примерно в 12:30. По данным ГИБДД, «десяткой» управлял 47-летний водитель. Он ехал со стороны Хрящевского шоссе в направлении Южного. По предварительной версии, он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Грантой».
В ДТП пострадали два пассажира – 51-летний мужчина из «десятки» и 52-летняя женщина из «Гранты». После осмотра медиков, мужчину отпустили домой, вторую пострадавшую госпитализировали. Проводится проверка.
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