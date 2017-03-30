В Тольятти на Обводном шоссе перевернулся самосвал с песком, есть фото



Как пишут очевидцы в группе "Происшествия Тольятти" соцсети «ВКонтакте», все произошло неподалеку от жд-моста рядом с рынком автозапчастей. По словам комментаторов, сейчас там … Вчера, 24 июня, в Тольятти на автотрассе «Обводное шоссе» произошло ДТП с участием тяжелого грузовика-самосвала.Как пишут очевидцысоцсети «ВКонтакте», все произошло неподалеку от жд-моста рядом с рынком автозапчастей. По словам комментаторов, сейчас там