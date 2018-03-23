Вечером 21 марта жители Автозаводского района в Тольятти начали сообщать о перебоях со связью. Многие не могли выйти в интернет и звонить по стационарному телефону.

Причиной перебоев стали неполадки на одном из коллекторов. Авария произошла около 18:00 около дома №9 по …