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ДТП на М-5: стало известно о диагнозе въехавшего в фуру водителя «десятки»
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23 марта 2018, 03:35
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Убиравший снег погрузчик насмерть сбил девушку в Самарской области
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23 марта 2018, 11:09
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Фото: как тренируют бойцов Росгвардии в Самарской области
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23 марта 2018, 10:39
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Погибшего в серьезной аварии водителя пришлось вырезать из грузовика
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23 марта 2018, 09:30
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Погрузчик насмерть сбил девушку при уборке снега в Отрадном
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22 марта 2018, 10:53
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В блогах: «Примите участие в закупке саженцев для леса!»
Тольяттинка Наталья Козловская призвала в "Фейсбуке" принять участие в закупке саженцев для леса. "Вы знаете, что в 2010 году у нас сгорело много леса, который спасает Тольятти, окруженный химзаводами. Каждый год мы сажаем новый лес. Уже засажено много гектаров. …
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22 марта 2018, 08:02
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Авария в коллекторе оставила без телефона и интернета жителей Автозаводского района Тольятти
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22 марта 2018, 11:02
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Глава Следкома Александр Бастрыкин взял под контроль дело о гибели подростка в Тольятти
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22 марта 2018, 09:54
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Водитель предъявил полиции права на имя мультгероя Гомера Симпсона
В Великобритании водитель предъявил полицейским права на имя мультгероя Гомера Симпсона – главы семейства из известного мультипликационного сериала «Симпсоны» (The Simpsons). Инцидент произошел в городке Милтон-Кинс (Milton Keynes), что на юго-востоке Соединенного Королевства. О забавном случае полицейские написали в микроблоге …
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19 марта 2018, 12:40
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Пустой «ВАЗ-2110» сбил своего водителя и въехал в 2 машины в Самаре
В Самаре на Металлурге вазовская «десятка» сбила собственного водителя. После наезда на человека неуправляемая машина устроила «ДТП-домино». ДТП произошло в четверг, 15 марта, на улице Строителей около 93-го дома.
По данным полицейских, 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» вышел из салона на улицу …
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16 марта 2018, 02:32
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Водитель заплатит штраф за мытье «Газели» из колонки в Самаре
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6 марта 2018, 08:02
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Молодой водитель «Гранты» не уступил «Киа» и получил травму головы
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2 марта 2018, 02:51
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Пенсионерка пыталась зарезать пьяного возлюбленного своей дочери в самарской квартире
В Самаре полицейские раскрыли нападение на 37-летнего мужчину. Инцидент произошел 15 февраля в доме на улице Средне-Садовой. В одной из квартир между жильцами произошел конфликт: пенсионерка пыталась зарезать пьяного возлюбленного своей дочери. Потерпевший ранее судим, нигде не работает. Его обидчице …
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20 февраля 2018, 02:20
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В Самарской области пенсионерка упала в погреб и просидела там всю ночь
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5 февраля 2018, 10:30
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В Самаре пенсионерке поездом отрезало ногу
Инцидент случился в районе ЖД-переезда у пересечения улицы XXII Партсъезда с Заводским шоссе, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на источники в оперативных структурах.
ЧП произошло еще в пятницу, 12 января, примерно в 11:58. Под поезд попала 62-летняя …
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14 января 2018, 01:26
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В Тольятти водитель Hyundai Ix35 сбил пенсионерку и въехал в маршрутку
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11 января 2018, 03:50