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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2018г 
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ДТП на М-5: стало известно о диагнозе въехавшего в фуру водителя «десятки»

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23 марта 2018, 03:35
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Убиравший снег погрузчик насмерть сбил девушку в Самарской области

Появились подробности смертельного ДТП в Самарской области – водитель погрузчика насмерть задавил девушку. Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия произошла в городе Отрадный 22 марта в одном из дворов по улице Зои 
23 марта 2018, 11:09
Фото: как тренируют бойцов Росгвардии в Самарской области

Фото: как тренируют бойцов Росгвардии в Самарской области

Центр подготовки личного состава Приволжского округа войск национальной гвардии РФ. Это одна из самых таинственных точек на карте Тольятти. Оно и понятно, ведь именно здесь обучают людей, которые потом принимают участие 
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Погибшего в серьезной аварии водителя пришлось вырезать из грузовика

Погибшего в серьезной аварии водителя пришлось вырезать из грузовика

Стали известны подробности смертельного ДТП с участием трех грузовиков на трассе М-5 в Самарской области. Водителя одного большегруза пришлось буквально вырезать из искореженной машины. Он погиб.

Как уже сообщала «ТЕРРА», массовое ДТП фур произошло 22 марта на 869 километре 
23 марта 2018, 09:30
Погрузчик насмерть сбил девушку при уборке снега в Отрадном

Погрузчик насмерть сбил девушку при уборке снега в Отрадном

Сегодня, 22 марта, в Отрадном Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Как передает ГУ МВД по Самарской области, на улице Зои Космодемьянской погрузчик сбил девушку.
 
Трагедия произошла во время уборки снега. Молодая девушка попала под колеса погрузчика. От 
22 марта 2018, 10:53
В блогах: «Примите участие в закупке саженцев для леса!»

В блогах: «Примите участие в закупке саженцев для леса!»

Тольяттинка Наталья Козловская призвала в "Фейсбуке" принять участие в закупке саженцев для леса. "Вы знаете, что в 2010 году у нас сгорело много леса, который спасает Тольятти, окруженный химзаводами. Каждый год мы сажаем новый лес. Уже засажено много гектаров. 
22 марта 2018, 08:02
Авария в коллекторе оставила без телефона и интернета жителей Автозаводского района Тольятти

Авария в коллекторе оставила без телефона и интернета жителей Автозаводского района Тольятти

Вечером 21 марта жители Автозаводского района в Тольятти начали сообщать о перебоях со связью. Многие не могли выйти в интернет и звонить по стационарному телефону.

Причиной перебоев стали неполадки на одном из коллекторов. Авария произошла около 18:00 около дома №9 по 

22 марта 2018, 11:02
Глава Следкома Александр Бастрыкин взял под контроль дело о гибели подростка в Тольятти

Глава Следкома Александр Бастрыкин взял под контроль дело о гибели подростка в Тольятти

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели 14-летнего подростка в Тольятти. Он поручил сотрудникам ведомства досконально проверить условия, в которых жил мальчик, его взаимоотношения в семье и школе, а также изучить все обстоятельства и мотивы, 

22 марта 2018, 09:54
Водитель предъявил полиции права на имя мультгероя Гомера Симпсона

Водитель предъявил полиции права на имя мультгероя Гомера Симпсона

В Великобритании водитель предъявил полицейским права  на имя мультгероя Гомера Симпсона – главы семейства из известного мультипликационного сериала «Симпсоны» (The Simpsons). Инцидент произошел в городке Милтон-Кинс (Milton Keynes), что на юго-востоке Соединенного Королевства. О забавном случае полицейские написали в микроблоге 

19 марта 2018, 12:40
Пустой «ВАЗ-2110» сбил своего водителя и въехал в 2 машины в Самаре

Пустой «ВАЗ-2110» сбил своего водителя и въехал в 2 машины в Самаре

В Самаре на Металлурге вазовская «десятка» сбила собственного водителя. После наезда на человека неуправляемая машина устроила «ДТП-домино». ДТП произошло в четверг, 15 марта, на улице Строителей около 93-го дома. 

По данным полицейских, 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» вышел из салона на улицу 

16 марта 2018, 02:32
Водитель заплатит штраф за мытье «Газели» из колонки в Самаре

Водитель заплатит штраф за мытье «Газели» из колонки в Самаре

В Самаре водитель «Газели» может поплатиться за мытье своей машины из колонки. За это нарушение грозит штраф.

«Существует строгий запрет на мытьё машин у водоразборных колонок», - сообщила пресс-служба компании «Самарские коммунальные системы».
У каждой водозаборной колонки – всего в городе 

6 марта 2018, 08:02
Молодой водитель «Гранты» не уступил «Киа» и получил травму головы

Молодой водитель «Гранты» не уступил «Киа» и получил травму головы

В Самаре на улице Гагарина в результате ДТП пострадал молодой водитель. 24-летния парень ехал на «Гранте» в направлении улицы Советской Армии. Столкновение с «Киа Рио» произошло около 120-го дома по улице Гагарина. По предварительным данным полиции, при повороте налево молодой 
2 марта 2018, 02:51
Пенсионерка пыталась зарезать пьяного возлюбленного своей дочери в самарской квартире

Пенсионерка пыталась зарезать пьяного возлюбленного своей дочери в самарской квартире

В Самаре полицейские раскрыли нападение на 37-летнего мужчину. Инцидент произошел 15 февраля в доме на улице Средне-Садовой. В одной из квартир между жильцами произошел конфликт: пенсионерка пыталась зарезать пьяного возлюбленного своей дочери. Потерпевший ранее судим, нигде не работает. Его обидчице 

20 февраля 2018, 02:20
В Самарской области пенсионерка упала в погреб и просидела там всю ночь

В Самарской области пенсионерка упала в погреб и просидела там всю ночь

3 февраля помощь спасателей потребовалась пенсионерке из Сызранского района. Вечером в субботу жительница поселка Взгорье упала в погреб, который находится отдельно от ее дома. О происшествии стало известно только в воскресенье.

Первыми на место прибыли медики. Они спустились в 
5 февраля 2018, 10:30
В Самаре пенсионерке поездом отрезало ногу

В Самаре пенсионерке поездом отрезало ногу

Инцидент случился в районе ЖД-переезда у пересечения улицы XXII Партсъезда с Заводским шоссе, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на источники в оперативных структурах.

ЧП произошло еще в пятницу, 12 января, примерно в 11:58. Под поезд попала 62-летняя 
14 января 2018, 01:26
В Тольятти водитель Hyundai Ix35 сбил пенсионерку и въехал в маршрутку

В Тольятти водитель Hyundai Ix35 сбил пенсионерку и въехал в маршрутку

В Тольятти водитель автомобиля Hyundai Ix35 сбил пенсионерку и въехал в маршрутку. Авария произошла на улице Мира около шести часов вечера. Управлял иномаркой 42-летний мужчина, ехавший со стороны улицы Маркса. По предварительным данным, автомобилист поехал через перекресток улицы Мира и 

11 января 2018, 03:50
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